macOS için yeni bir Gmail uygulaması kullanıma sunuldu: Mimestream

Tam Boyutta Gör macOS için özel olarak geliştirilen Gmail uygulaması Mimestream, resmi olarak beta sürümünden çıktı. Mimestream, eski bir Apple Mail mühendisi tarafından geliştirildi ve macOS için şimdiye kadarki en iyi Gmail uygulaması olabilir. Zira Mimestream, Gmail'in en popüler özelliklerini bir araya getiriyor ve bunları Apple'ın en son teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş özel bir Mac uygulamasına dönüştürmekte.

Mimestream'i öne çıkaran özellikler

Tam Boyutta Gör Mimestream'i diğer e-posta uygulamalarından ayıran şey, eskiyen IMAP protokolü yerine resmi Gmail API'ını kullanması. Bu özellik, uygulamanın genellikle yalnızca web'deki Gmail veya iPhone için özel Gmail uygulaması aracılığıyla kullanılabilen özelliklerden yararlanmasına olanak tanıyor. Bunun dezavantajı ise Mimestream ile yalnızca Gmail hesaplarını kullanabiliyor olmanız.

Gmail’e gelen yeni özellik e-posta yazmayı kolaylaştırıyor 1 hf. önce eklendi

Etiketler, gelen kutusu kategorileri, sunucu tarafı filtreleri, takvim daveti yanıtları, erteleme, güçlü Gmail araması, liste filtreleme, izleme önleme ve tatil yanıtları gibi gelişmiş önceliklendirme işlevleri gibi özellikleriyle öne çıkmakta. Ayrıca birden fazla hesabı düzenleme ve bu hesapları Birleşik Gelen Kutusu sekmesinde bir araya getirme gibi seçenekler de bulunmakta.

Mimestream, 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle sunuluyor. Deneme süresi sona erdikten sonra uygulamanın aylık ise ücreti 4,99 Dolar ( 81,71 TL) olarak belirlenmiş.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

macOS Haberleri

macOS için yeni bir Gmail uygulaması kullanıma sunuldu