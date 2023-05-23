macOS için yeni bir Gmail uygulaması kullanıma sunuldu: Mimestream

Etiketler, gelen kutusu kategorileri, sunucu tarafı filtreleri, takvim daveti yanıtları, erteleme, güçlü Gmail araması, liste filtreleme, izleme önleme ve tatil yanıtları gibi gelişmiş önceliklendirme işlevleri gibi özellikleriyle öne çıkmakta. Ayrıca birden fazla hesabı düzenleme ve bu hesapları Birleşik Gelen Kutusu sekmesinde bir araya getirme gibi seçenekler de bulunmakta.
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.