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    macOS için yeni bir Gmail uygulaması kullanıma sunuldu: Mimestream

    Eski Apple Mail mühendisi tarafından geliştirilen Mimestream, macOS işletim sistemine özel bir Gmail uygulaması olarak kullanıcılara sunuldu. Peki bu uygulama ne gibi avantajlar sağlıyor?

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    macOS için yeni bir Gmail uygulaması kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    macOS için özel olarak geliştirilen Gmail uygulaması Mimestream, resmi olarak beta sürümünden çıktı. Mimestream, eski bir Apple Mail mühendisi tarafından geliştirildi ve macOS için şimdiye kadarki en iyi Gmail uygulaması olabilir. Zira Mimestream, Gmail'in en popüler özelliklerini bir araya getiriyor ve bunları Apple'ın en son teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş özel bir Mac uygulamasına dönüştürmekte.

    Mimestream'i öne çıkaran özellikler

    macOS için yeni bir Gmail uygulaması kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Mimestream'i diğer e-posta uygulamalarından ayıran şey, eskiyen IMAP protokolü yerine resmi Gmail API'ını kullanması. Bu özellik, uygulamanın genellikle yalnızca web'deki Gmail veya iPhone için özel Gmail uygulaması aracılığıyla kullanılabilen özelliklerden yararlanmasına olanak tanıyor. Bunun dezavantajı ise Mimestream ile yalnızca Gmail hesaplarını kullanabiliyor olmanız.

    Etiketler, gelen kutusu kategorileri, sunucu tarafı filtreleri, takvim daveti yanıtları, erteleme, güçlü Gmail araması, liste filtreleme, izleme önleme ve tatil yanıtları gibi gelişmiş önceliklendirme işlevleri gibi özellikleriyle öne çıkmakta. Ayrıca birden fazla hesabı düzenleme ve bu hesapları Birleşik Gelen Kutusu sekmesinde bir araya getirme gibi seçenekler de bulunmakta.

    Mimestream, 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle sunuluyor. Deneme süresi sona erdikten sonra uygulamanın aylık ise ücreti 4,99 Dolar ( 81,71 TL) olarak belirlenmiş.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 18 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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