macOS üzerinde Chrome halen çok fazla kaynak tüketiyor

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Bilgisayar sistemlerinde enerji verimliliği giderek öne çıkarken halen bazı servislerin bunu sağlamada zorlandığını görüyoruz. Google Chrome bugüne kadar büyük aşama kaydetse de halen istenen seviyede değil.

macOS Chrome platformunda sıkıntı var

Google Chrome tarayıcısı sürekli olarak geliştiriliyor ancak macOS platformu tarafında Safari ile boy ölçüşemeyecek derecede aşırı bir kaynak kullanımı var. Zaman zaman bu fark 20 kata kadar çıkıyor.

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Flotato geliştiricisi Morten Just tarafından Safari ve Chrome tarayıcıları ile yapılan testler bu farkı açık bir şekilde ortaya koymuş. Flotato bilindiği üzere macOS üzerinde mobil uygulamaları emüle etmesiyle biliniyor.

Yazılımcı Gmail ve Twitter uygulamalarını açarak tarayıcıları test etmiş. Bellek ve işlemci kullanımı da Psrecord uygulaması ile saniyede 250 kere olacak şekilde kayıt altına alınmış. Sonuçta Safari tarayıcısı 73MB RAM kullanırken Chrome ise 730MB seviyesine kadar ulaşmış. Bir dakika sonra ise Chrome 1GB sınırını da geçmiş ancak Safari 80MB seviyesinde kalmış.

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Sonrasında yazılımcı kendi macOS sürümü üzerinde çoklu sekme testi yapmış. Her tarayıcıda 54 sekme açık iken Chrome sekme başına 290MB RAM kullanmış. Safari ise sekme başına 12MB civarında tutunmuş.

Görüldüğü üzere farklar çok fazla ve Chrome tarayıcısının RAM tüketimi uzun süredir şikayet konusu. Apple M1 uyumu da dahil Chrome pek çok yeniliği macOS kullanıcılarına sunmaya çalışıyor ancak RAM tüketimi halen çözülebilmiş değil.

https://appleinsider.com/articles/21/02/20/chrome-is-still-a-memory-hog-on-macos-compared-to-safari

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