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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    macOS üzerinde Chrome halen çok fazla kaynak tüketiyor

    Belirli uygulamalar ve birden fazla sekme açık şeklinde yapılan iki farklı testte Chrome tarayıcısı adeta ne var ne yok tüketir durumda oluyor. Safari ise oldukça düşük seviyelerde kalıyor.
    21 Şubat 2021, 13:05 (2 sa.)
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    macOS üzerinde Chrome halen çok fazla kaynak tüketiyor
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    Bilgisayar sistemlerinde enerji verimliliği giderek öne çıkarken halen bazı servislerin bunu sağlamada zorlandığını görüyoruz. Google Chrome bugüne kadar büyük aşama kaydetse de halen istenen seviyede değil.

    macOS Chrome platformunda sıkıntı var

    Google Chrome tarayıcısı sürekli olarak geliştiriliyor ancak macOS platformu tarafında Safari ile boy ölçüşemeyecek derecede aşırı bir kaynak kullanımı var. Zaman zaman bu fark 20 kata kadar çıkıyor.

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    Flotato geliştiricisi Morten Just tarafından Safari ve Chrome tarayıcıları ile yapılan testler bu farkı açık bir şekilde ortaya koymuş. Flotato bilindiği üzere macOS üzerinde mobil uygulamaları emüle etmesiyle biliniyor.

    Yazılımcı Gmail ve Twitter uygulamalarını açarak tarayıcıları test etmiş. Bellek ve işlemci kullanımı da Psrecord uygulaması ile saniyede 250 kere olacak şekilde kayıt altına alınmış. Sonuçta Safari tarayıcısı 73MB RAM kullanırken Chrome ise 730MB seviyesine kadar ulaşmış. Bir dakika sonra ise Chrome 1GB sınırını da geçmiş ancak Safari 80MB seviyesinde kalmış.

    macOS üzerinde Chrome halen çok fazla kaynak tüketiyor
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    Sonrasında yazılımcı kendi macOS sürümü üzerinde çoklu sekme testi yapmış. Her tarayıcıda 54 sekme açık iken Chrome sekme başına 290MB RAM kullanmış. Safari ise sekme başına 12MB civarında tutunmuş.

    Görüldüğü üzere farklar çok fazla ve Chrome tarayıcısının RAM tüketimi uzun süredir şikayet konusu. Apple M1 uyumu da dahil Chrome pek çok yeniliği macOS kullanıcılarına sunmaya çalışıyor ancak RAM tüketimi halen çözülebilmiş değil.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/20/chrome-is-still-a-memory-hog-on-macos-compared-to-safari Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 18 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CoreXXX (fatih tat) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sadece macos platformundamı? Windowstada aynı sorun yıllardır var düzeltemediler. Ayrıca çökme problemi . Allah'tan chronium edge geldide kurtulduk. Mozilla ve edge den gerisi yalan
    Sadece macos platformundamı? Windowstada aynı sorun yıllardır var düzeltemediler. Ayrıca çökme problemi . Allah'tan chronium edge geldide kurtulduk. Mozilla ve ...
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    macOS'te Chrome kullanan varsa mümkünse Mac'te kullanmasın



    Arka planda kim bilir o RAM'lerle neler neler yapılıyor. HAdi hiçbir şey bilmeden kullananlar neyse de bile isteye kullananları anlamak pek mümkün değil. Neymiş Chrome o kadar RAM kullanmayı hak ediyormuş bir de. Afiyet olsun
    macOS'te Chrome kullanan varsa mümkünse Mac'te kullanmasın [resim] Arka planda kim bilir o RAM'lerle neler neler yapılıyor. HAdi hiçbir şey b...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    zwanzig 10 sn. ( Mesaj Silindi )
    İnsan nasıl alıştıysa öyle gidiyor. Chrome kullanmaya, eklentilere falan çok alıştım. Daha az kaynak tüketen güzel bir tarayıcıya geçmek en iyisi aslında
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    cem650 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    kullanmayın hocam zorlamı
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    mert1907 (Mert Karakoç) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Windows'da yeni Edge çıktığı gün Chrome'u kaldırdım daha da yüklemem. Zaten aktif olarak Firefox kullanıyorum ve gayet memnunum.
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    kuvant512 (kuvant 512) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Opera yada vivaldi kullanın

    Yıllardır opera kullanırım VPN ve adblock dahili bir tarayıcı dir.
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    macOS'te Chrome kullanan varsa mümkünse Mac'te kullanmasın



    Arka planda kim bilir o RAM'lerle neler neler yapılıyor. HAdi hiçbir şey bilmeden kullananlar neyse de bile isteye kullananları anlamak pek mümkün değil. Neymiş Chrome o kadar RAM kullanmayı hak ediyormuş bir de. Afiyet olsun
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    F feerrroooo (sdf sdf) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    Lafa bak, sanki Windows'ta daha az tüketiyor da Mac kullanmasın yazmış bir de. Apple önce 8 GB ramli makineleri satarak insanların aklıyla alay ertmeyi bıraksın.
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    | OMG! | 1 sa. ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    Mac OS ile safari dışında tarayıcı kullanmak verimli değil haklısınız. Lakin bazı sitelerle en uyumlu şekilde çalışan tarayıcı chrome. Bazen insan mecbur kalıyor.
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    CoreXXX (fatih tat) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sadece macos platformundamı? Windowstada aynı sorun yıllardır var düzeltemediler. Ayrıca çökme problemi . Allah'tan chronium edge geldide kurtulduk. Mozilla ve edge den gerisi yalan
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