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    Mafia 1'in yenilenen versiyonundan fragman geldi

    Bir dönemin popüler oyunlarından Mafia 1 yenileniyor. Mafia: Definitive Edition adıyla yayınlanacak oyundan yeni bir fragman yayınlandı. Fragman güzel görünüyor.
    41 dk. (Son Güncelleme: 32 dk.)
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    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Mafia 1'in yenilenen versiyonundan fragman geldi
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    Dün gerçekleştirilen PC Gaming Show etkinliğinde Mafia 1’in remake versiyonundan yeni bir fragman yayınlandı. Mafia: Definitive Edition ismiyle yayınlanacak oyun oldukça etkileyici görünüyor.

    2002 yılında yayınlanan Mafia 1, Mafia 3’ün oyun motoru ile yeniden tasarlanıyor. 2K Games, Mafia 2 ve Mafia 3 oyunlarının Definitive Edition sürümlerini 19 Mayıs tarihinde yayınlamıştı. Bu oyunlar orijinal sürümüne göre pek geliştirme içermediği için eleştirilmişti ancak Mafia: Definitive Edition şimdiden övgü toplamayı başardı.

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    Yayınlanan fragman oyunun hikayesine dair bilgi veriyor ve oyun içi görüntüler içeriyor. Fakat videoda “Not Actual Gameplay” yazıyor. Yani oynanış görüntüsü olmadığını, oyunun geliştirme aşamasından çekilen görüntüler olduğunu ifade edelim. Oyunu geliştiren Hangar 13 isimli stüdyo, oyundaki her şeyin yeniden inşa edildiğini tüm nesnelerin ve tüm sinematiklerin baştan tasarlandığını ifade ediyor. Hikaye ve harita orijinaliyle birebir aynı.

    Mafia: Definitive Edition, 28 Ağustos tarihinde PC, PlayStation ve Xbox One için yayınlanacak. Oyunun fiyatı 259 TL.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    tr1990 13 dk. yeni yorumcu
    Çok iyi duruyor grafikler
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 32 dk.
    Mafia 3'ün grafik motorunu sevmiyorum. Ragdoll animasyonları, çarpışma fizikleri kötü bana göre.

    https://www.youtube.com/watch?v=AQK56Qi5iKE

    Umarım bunlara da el atmışlardır.
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