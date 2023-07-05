Twitter rakibi Threads için geri sayım! Mark Zuckerberg, ilk thread’i paylaştı

Tam Boyutta Gör Instagram'ın Twitter rakibi olan yeni Threads uygulamasının 6 Temmuz'a kadar kullanıma sunulması beklenmiyor ancak web arayüzü şu anda herkesin keşfetmesi için yayında. Yarın iOS'ta ve muhtemelen Android'de de yayınlanacak olan Threads’te Mark Zuckerberg ilk thread’ini şimdiden paylaşmış durumda. Görünüşe göre Zuckerberg, savaşa hazır.

Zuckerberg, ilk thread paylaşımını yaptı

Elon Musk, Meta’nın Twitter rakibi Threads hakkında konuştu! 7 sa. önce eklendi

Threads’in web arayüzü şu anda konuları görüntülemek için oldukça basit yapıda. Beğenme, yorum yapma, yeniden paylaşma ve paylaş seçenekleri de var ancak hepsi sizi şimdilik mobil uygulamayı indirmeye yönlendiriyor. Şimdilik Threads’te sadece ileti dizileri görüntülenebilir. Twitter'da olduğu gibi, bir hesabın ana gönderilerini bir bölümde ve tüm yanıt geçmişini başka bir bölümde görüntüleniyor.

Öte yandan fediverse entegrasyonu Threads'in çıkışında hemen kullanıma sunulmayacak, ancak Instagram'ın bunu yakında eklemek istediği açık. Fediverse entegrasyonu ile Mastodon gibi diğer fediverse platformlarındaki insanları takip edilebilecek ve onlarla etkileşime geçilebilecek. Threads, 6 Temmuz tarihinde çıkış yapacak. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak iOS ve Android için uygulamayı indirebilirsiniz.

Instagram Threads indir - iOS ve Android

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Mark Zuckerberg, Twitter rakibi Threads'te ilk paylaşımını yaptı