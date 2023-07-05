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    Anlık Bildirim

    Twitter rakibi Threads için geri sayım! Mark Zuckerberg, ilk thread’i paylaştı

    Instagram'ın Twitter rakibi Threads şimdiden web'de yayında ve Mark Zuckerberg ilk thread’ini şimdiden paylaşmış durumda. Threads, 6 Temmuz’da genel kullanıma sunulacak.
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    Mark Zuckerberg, Twitter rakibi Threads'te ilk paylaşımını yaptı Tam Boyutta Gör
    Instagram'ın Twitter rakibi olan yeni Threads uygulamasının 6 Temmuz'a kadar kullanıma sunulması beklenmiyor ancak web arayüzü şu anda herkesin keşfetmesi için yayında. Yarın iOS'ta ve muhtemelen Android'de de yayınlanacak olan Threads’te Mark Zuckerberg ilk thread’ini şimdiden paylaşmış durumda. Görünüşe göre Zuckerberg, savaşa hazır.

    Zuckerberg, ilk thread paylaşımını yaptı

    Mark Zuckerberg, Twitter rakibi Threads'te ilk paylaşımını yaptı Tam Boyutta Gör
    Meta CEO'su Mark Zuckerberg uygulamayı kullanarak ilk thread'ini 1.8 bin kadar takipçisiyle paylaştı. Görünüşe göre Threads için birçok markaya ve ünlü isme erken erişim izni de verilmiş durumda. Bunlar arasında Netflix, Adam Mosseri, Gary Vee, ijustine ve Lando Norris gibi isimler yer alıyor.

    Threads’in web arayüzü şu anda konuları görüntülemek için oldukça basit yapıda. Beğenme, yorum yapma, yeniden paylaşma ve paylaş seçenekleri de var ancak hepsi sizi şimdilik mobil uygulamayı indirmeye yönlendiriyor. Şimdilik Threads’te sadece ileti dizileri görüntülenebilir. Twitter'da olduğu gibi, bir hesabın ana gönderilerini bir bölümde ve tüm yanıt geçmişini başka bir bölümde görüntüleniyor.

    Öte yandan fediverse entegrasyonu Threads'in çıkışında hemen kullanıma sunulmayacak, ancak Instagram'ın bunu yakında eklemek istediği açık. Fediverse entegrasyonu ile Mastodon gibi diğer fediverse platformlarındaki insanları takip edilebilecek ve onlarla etkileşime geçilebilecek. Threads, 6 Temmuz tarihinde çıkış yapacak. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak iOS ve Android için uygulamayı indirebilirsiniz.

    Instagram Threads indir - iOS ve Android

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    darkaura 1 saat önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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