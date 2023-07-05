Twitter rakibi Threads için geri sayım! Mark Zuckerberg, ilk thread’i paylaştı

Zuckerberg, ilk thread paylaşımını yaptı
Threads’in web arayüzü şu anda konuları görüntülemek için oldukça basit yapıda. Beğenme, yorum yapma, yeniden paylaşma ve paylaş seçenekleri de var ancak hepsi sizi şimdilik mobil uygulamayı indirmeye yönlendiriyor. Şimdilik Threads’te sadece ileti dizileri görüntülenebilir. Twitter'da olduğu gibi, bir hesabın ana gönderilerini bir bölümde ve tüm yanıt geçmişini başka bir bölümde görüntüleniyor.
Öte yandan fediverse entegrasyonu Threads'in çıkışında hemen kullanıma sunulmayacak, ancak Instagram'ın bunu yakında eklemek istediği açık. Fediverse entegrasyonu ile Mastodon gibi diğer fediverse platformlarındaki insanları takip edilebilecek ve onlarla etkileşime geçilebilecek. Threads, 6 Temmuz tarihinde çıkış yapacak. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak iOS ve Android için uygulamayı indirebilirsiniz.
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teskurler super kurye
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Hayat kısa, kuryeler uçuyor.
Fururlar oni purada :)