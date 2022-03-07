Martı’dan veri sızıntısı hakkında açıklama

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Elektrikli scooter kiralama platformu Martı’da veri sızıntısı yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından 4 Mart’ta yayımlanan Veri İhlali Bildirimi ile sızıntı duyuruldu. Martı konu hakkında bir açıklama yaptı.

Martı’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

“Şirketimiz, 27/02/2022 tarihinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kişisel verilere erişildiği iddiasıyla bir tehdit e-postası almıştır ve iddianın yer aldığı e-posta Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirilmiştir. Şirketimiz tarafından tüm gerekli teknik araştırmalar başlatılmış, önlemler alınmıştır.

Bu noktada, şirketimizin kullanıcılar ile eşleştirilebilir kredi kartı verilerini saklamadığını ve bu bağlamda hiçbir finansal bilgiye erişilmesinin mümkün olmadığını önemle belirtmek isteriz. Buna ek olarak, kullanıcılarımız uygulamamıza tek kullanımlık şifre ile giriş yaptığından 3. kişiler tarafından herhangi bir kullanıcı hesabına erişim mümkün değildir.”

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Kaç kişinin verisinin çalındığı bilinmiyor

KVKK’ye yapılan veri ihlali bildirimine göre 27 Şubat 2022’de veri sızıntısı tespit edildi. Henüz kaç kişinin verisine erişildiği ve erişilen verilerin içeriği bilinmiyor. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

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