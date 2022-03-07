Martı’dan veri sızıntısı hakkında açıklama

- Martı’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi
- Kaç kişinin verisinin çalındığı bilinmiyor
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Elektrikli scooter kiralama platformu Martı’da veri sızıntısı yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından 4 Mart’ta yayımlanan Veri İhlali Bildirimi ile sızıntı duyuruldu. Martı konu hakkında bir açıklama yaptı.
Martı’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi
“Şirketimiz, 27/02/2022 tarihinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kişisel verilere erişildiği iddiasıyla bir tehdit e-postası almıştır ve iddianın yer aldığı e-posta Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirilmiştir. Şirketimiz tarafından tüm gerekli teknik araştırmalar başlatılmış, önlemler alınmıştır.
Bu noktada, şirketimizin kullanıcılar ile eşleştirilebilir kredi kartı verilerini saklamadığını ve bu bağlamda hiçbir finansal bilgiye erişilmesinin mümkün olmadığını önemle belirtmek isteriz. Buna ek olarak, kullanıcılarımız uygulamamıza tek kullanımlık şifre ile giriş yaptığından 3. kişiler tarafından herhangi bir kullanıcı hesabına erişim mümkün değildir.”
Kaç kişinin verisinin çalındığı bilinmiyor
KVKK’ye yapılan veri ihlali bildirimine göre 27 Şubat 2022’de veri sızıntısı tespit edildi. Henüz kaç kişinin verisine erişildiği ve erişilen verilerin içeriği bilinmiyor. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.Kaynakça https://marti.tech/duyurular/ https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7190/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Marti-Ileri-Teknoloji-A-S- Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..