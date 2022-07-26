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    Marvel beşinci faz film ve dizileri belli oldu

    Ant-Man and the Wasp: Quantumania filmi ile başlayacak Marvel beşinci faz tamamen çoklu evren olaylarına odaklanıyor. Thunderbolts filmi ile de bu fazı bitiriyoruz. 
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    Marvel
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    Pandeminin de araya girmesiyle Infinity Saga döneminde yakaladığı heyecanı kaybettiği gerekçesiyle eleştirilen Marvel bomba gibi dönüyor. Comic-Con fuarında stüdyo sürprizleri ardı ardına patlattı.

    Marvel Phase Five filmleri neler?

    Kasım ayında vizyona girecek Black Phanter: Wakanda Forever ile Marvel dördüncü faz resmen sona ermiş olacak. Beşinci fazı başlatan ise Ant-Man and the Wasp: Quantumania filmi olacak. Marvel 1-2-3 fazları Infinity Saga olarak adlandırılmıştı. Marvel 4-5-6 fazlar ise Multiverse Saga adını aldı. Yani WandaVision ile başlayan çoklu evren çok daha fazla derinleşerek karşımıza çıkacak.

    Bilindiği üzere gerek beyazperdede gerek Disney+ platformunda yayınlanan tüm Marvel içerikleri belirli bir plan doğrultusunda ilerliyor ve birbirlerine atıfta bulunuyor. İlk kez Loki dizisinde gördüğümüz Fatih Kang yeni Ant-Man filmi ile yavaş yavaş evrene giriş yapacak.

    Guardians of the Galaxy Vol. 3 ile Adam Warlock seriye dahil oluyor. İkinci filmin kapanış sonrası sahnesinde görülen dev kozanın içerisinde Adam Warlock olduğu böylece ortaya çıkmış oldu. Adam Warlock karakterini ise Labirent serisinden tanıdığımız Will Poulter canlandıracak. Mahersala Ali tarafından canlandırılan Blade, Ms. Marvel ile Captain Marvel’ın bir araya geldiği The Marvels ve Captain America: New World Order yine bu fazda göreceğimiz filmler.

    Skrull ırkının işgalini anlatan ve Nick Fury’nin başrolde olduğu Secret Invasion, Hawkeye dizisinden tanıdığımız Echo ve Iron Man’den sonra en güçlü zırhı geliştiren Ironheart, Daredevil: Born Again ve Loki ikinci sezon bu fazın Disney+ dizileri arasında. Marvel beşinci fazı ise süper anti kahraman ekibi olarak tanımlanan Thunderbolts filmi ile tamamlanacak.

    Marvel beşinci faz dizi ve filmleri şu şekilde:

    • Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 17 Şubat 2023
    • Secret Invasion - İlkbahar 2023
    • Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 5 Mayıs 2023
    • ECHO - Yaz 2023
    • Loki ikinci sezon - Yaz 2023
    • The Marvels - 28 Temmuz 2023
    • Blade - 3 Kasım 2023
    • Ironheart - Sonbahar 2023
    • Agatha: Coven of Chaos - Kış 2023 veya 2024
    • Daredevil: Born Again - İlkbahar 2024
    • Captain America: New World Order - 3 Mayıs 2024
    • Thunderbolts - 26 Temmuz 2024
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