Marvel beşinci faz film ve dizileri belli oldu

Tam Boyutta Gör

Pandeminin de araya girmesiyle Infinity Saga döneminde yakaladığı heyecanı kaybettiği gerekçesiyle eleştirilen Marvel bomba gibi dönüyor. Comic-Con fuarında stüdyo sürprizleri ardı ardına patlattı.

Marvel Phase Five filmleri neler?

Kasım ayında vizyona girecek Black Phanter: Wakanda Forever ile Marvel dördüncü faz resmen sona ermiş olacak. Beşinci fazı başlatan ise Ant-Man and the Wasp: Quantumania filmi olacak. Marvel 1-2-3 fazları Infinity Saga olarak adlandırılmıştı. Marvel 4-5-6 fazlar ise Multiverse Saga adını aldı. Yani WandaVision ile başlayan çoklu evren çok daha fazla derinleşerek karşımıza çıkacak.

Daredevil geri dönüyor, yeni dizi duyuruldu 10 sa. önce eklendi

Bilindiği üzere gerek beyazperdede gerek Disney+ platformunda yayınlanan tüm Marvel içerikleri belirli bir plan doğrultusunda ilerliyor ve birbirlerine atıfta bulunuyor. İlk kez Loki dizisinde gördüğümüz Fatih Kang yeni Ant-Man filmi ile yavaş yavaş evrene giriş yapacak.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 ile Adam Warlock seriye dahil oluyor. İkinci filmin kapanış sonrası sahnesinde görülen dev kozanın içerisinde Adam Warlock olduğu böylece ortaya çıkmış oldu. Adam Warlock karakterini ise Labirent serisinden tanıdığımız Will Poulter canlandıracak. Mahersala Ali tarafından canlandırılan Blade, Ms. Marvel ile Captain Marvel’ın bir araya geldiği The Marvels ve Captain America: New World Order yine bu fazda göreceğimiz filmler.

Skrull ırkının işgalini anlatan ve Nick Fury’nin başrolde olduğu Secret Invasion, Hawkeye dizisinden tanıdığımız Echo ve Iron Man’den sonra en güçlü zırhı geliştiren Ironheart, Daredevil: Born Again ve Loki ikinci sezon bu fazın Disney+ dizileri arasında. Marvel beşinci fazı ise süper anti kahraman ekibi olarak tanımlanan Thunderbolts filmi ile tamamlanacak.

Marvel beşinci faz dizi ve filmleri şu şekilde:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 17 Şubat 2023

Secret Invasion - İlkbahar 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 5 Mayıs 2023

ECHO - Yaz 2023

Loki ikinci sezon - Yaz 2023

The Marvels - 28 Temmuz 2023

Blade - 3 Kasım 2023

Ironheart - Sonbahar 2023

Agatha: Coven of Chaos - Kış 2023 veya 2024

Daredevil: Born Again - İlkbahar 2024

Captain America: New World Order - 3 Mayıs 2024

Thunderbolts - 26 Temmuz 2024

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.