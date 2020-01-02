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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel, bu yıl yayınlayacağı iki MCU dizisini açıkladı

    WandaVision ve The Falcon and the Winter Soldier dizileri bu yıl Disney Plus platformunda yayınlanacak. WandaVision'ın 2021'de yayınlanması bekleniyordu ancak dizinin yayın tarihi erkene alınmış.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Marvel, bu yıl yayınlayacağı iki MCU dizisini açıkladı
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    Avengers: Endgame sonrası yeni bir döneme giren Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) geleceği şekillenmeye devam ediyor. Disney, bu yıl içerisinde yayınlanacak olan iki yeni MCU dizisini bugün resmen açıkladı. The Falcon and the Winter Soldier ve WandaVision dizileri 2020'de Marvel hayranlarıyla buluşacak.

    Disney Plus platformunda bu yıl yayınlanacak olan içeriklerle ilgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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    Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada WandaVision dizisinin yayın tarihini 2021 olarak duyurmuştu. Şimdi burada bir değişikliğe gidildiğini görüyoruz. Yayın tarihi 2021'den 2020'ye alınmış. The Falcon and the Winter Soldier dizisinin ise bu yılın sonlarına doğru yayınlanacağı zaten biliniyordu.

    Her iki dizinin de kesin yayın tarihleri konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. The Falcon and the Winter Soldier Sonbahar aylarında yayınlanacak. WandaVision'ın da Sonbahar öncesi yayınlanması mümkün görünmüyor. Dizinin çekimleri zaten henüz yeni başladı. Yani yapım sürecinde şu an için çok fazla yol alınmış değil.

    WandaVision, Endgame sonrasında geçecek

    WandaVision dizisinin başrollerinde Paul Bettany ve Elizabeth Olsen yer alıyor. Kevin Feige, daha önce yaptığı bir açıklamada dizinin Avengers: Endgame sonrasında geçeceğini doğrulamıştı. Feige ayrıca WandaVision'ın, Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmiyle de direkt bağlantılı olacağını belirtti. Muhtemelen epey enteresan şeyler bizleri bekliyor olacak. Scarlet Witch'in tam potansiyelini yavaş yavaş görme ihtimalimiz var.

    WandaVision'ın toplam altı bölümden oluşması bekleniyor. Dizinin 150 milyon dolar gibi inanılmaz bir bütçeyle hazırlandığı belirtilmişti. Yani tam bir MCU filmi kalitesinde bir dizi hazırlanıyor gibi.

    The Falcon and the Winter Soldier dizisinin de yine altı bölümden oluşması bekleniyor. Bu dizinin de Marvel Sinematik Evreni'ndeki olaylarla bağlantıları olacak. Dizi de muhtemelen Falcon karakterinin yeni Kaptan Amerika'ya dönüşümünü izleyeceğiz.

    Disney Plus için duyurulan live-action Marvel dizilerinin tamamı şöyle: Loki (2021), Hawkeye (2021), WandaVision (2020), The Falcon and the Winter Soldier (2020), Ms. Marvel, Moon Knight ve She Hulk



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    yamaci1771 2 hf. en beğenilen
    geçen baktım mandalorian gibi başarili bi yapım, witcherın gerisinde kalmış... kıyaslasan kıyaslaması ayıptır. ama bakıyorsun witcher'a istanbulda bile her yerde tabelalarda... wiçır asagı wiçır yukarı. saglam reklam yapıldı

    şimdi disney kendi platformunu meydana çıkardı ve bu yola girdi. tabii ki eldeki avuçtaki filmleri oraya koyup "hadi izleyin bakem" diyemez... netflix'e ciddi bi rakib olmak istiyosa bu tür dizilerden bol bol gelmesi lazım, hem de kaliteli hikayelerle..

    marvel evreni ve star wars evreninden bu tür dizilerin artması biz izleyiciler için çok keyif verici bi gelişme.

    gönül isterdi ki platformlar böyle ayrılmasın ama yapacak bir şey yok. kimse aslan payını başkasına kaptırmak istemiyor anlaşılan. steam bile iyi dayandı ama nihayet olarak patladı

    bakalım disney tv bir netflix kadar kütüphanesi geliştirebilecek mi? çok çok daha fazla ve daha doyurucu diziler çıkarmaları şart!
    geçen baktım mandalorian gibi başarili bi yapım, witcherın gerisinde kalmış... kıyaslasan kıyaslaması ayıptır. ama bakıyorsun witcher'a istanbulda bile her yer...
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    yamaci1771 2 hf. en beğenilen
    geçen baktım mandalorian gibi başarili bi yapım, witcherın gerisinde kalmış... kıyaslasan kıyaslaması ayıptır. ama bakıyorsun witcher'a istanbulda bile her yerde tabelalarda... wiçır asagı wiçır yukarı. saglam reklam yapıldı

    şimdi disney kendi platformunu meydana çıkardı ve bu yola girdi. tabii ki eldeki avuçtaki filmleri oraya koyup "hadi izleyin bakem" diyemez... netflix'e ciddi bi rakib olmak istiyosa bu tür dizilerden bol bol gelmesi lazım, hem de kaliteli hikayelerle..

    marvel evreni ve star wars evreninden bu tür dizilerin artması biz izleyiciler için çok keyif verici bi gelişme.

    gönül isterdi ki platformlar böyle ayrılmasın ama yapacak bir şey yok. kimse aslan payını başkasına kaptırmak istemiyor anlaşılan. steam bile iyi dayandı ama nihayet olarak patladı

    bakalım disney tv bir netflix kadar kütüphanesi geliştirebilecek mi? çok çok daha fazla ve daha doyurucu diziler çıkarmaları şart!
    Yanıtla +8
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