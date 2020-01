Marvel, bu yıl yayınlayacağı iki MCU dizisini açıkladı

Tam Boyutta Gör

Avengers: Endgame sonrası yeni bir döneme giren Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) geleceği şekillenmeye devam ediyor. Disney, bu yıl içerisinde yayınlanacak olan iki yeni MCU dizisini bugün resmen açıkladı. The Falcon and the Winter Soldier ve WandaVision dizileri 2020'de Marvel hayranlarıyla buluşacak.

Disney Plus platformunda bu yıl yayınlanacak olan içeriklerle ilgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Marvel, beş yeni filminin vizyon tarihlerini açıkladı

Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada WandaVision dizisinin yayın tarihini 2021 olarak duyurmuştu. Şimdi burada bir değişikliğe gidildiğini görüyoruz. Yayın tarihi 2021'den 2020'ye alınmış. The Falcon and the Winter Soldier dizisinin ise bu yılın sonlarına doğru yayınlanacağı zaten biliniyordu.

Her iki dizinin de kesin yayın tarihleri konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. The Falcon and the Winter Soldier Sonbahar aylarında yayınlanacak. WandaVision'ın da Sonbahar öncesi yayınlanması mümkün görünmüyor. Dizinin çekimleri zaten henüz yeni başladı. Yani yapım sürecinde şu an için çok fazla yol alınmış değil.

WandaVision, Endgame sonrasında geçecek

WandaVision dizisinin başrollerinde Paul Bettany ve Elizabeth Olsen yer alıyor. Kevin Feige, daha önce yaptığı bir açıklamada dizinin Avengers: Endgame sonrasında geçeceğini doğrulamıştı. Feige ayrıca WandaVision'ın, Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmiyle de direkt bağlantılı olacağını belirtti. Muhtemelen epey enteresan şeyler bizleri bekliyor olacak. Scarlet Witch'in tam potansiyelini yavaş yavaş görme ihtimalimiz var.

WandaVision'ın toplam altı bölümden oluşması bekleniyor. Dizinin 150 milyon dolar gibi inanılmaz bir bütçeyle hazırlandığı belirtilmişti. Yani tam bir MCU filmi kalitesinde bir dizi hazırlanıyor gibi.

The Falcon and the Winter Soldier dizisinin de yine altı bölümden oluşması bekleniyor. Bu dizinin de Marvel Sinematik Evreni'ndeki olaylarla bağlantıları olacak. Dizi de muhtemelen Falcon karakterinin yeni Kaptan Amerika'ya dönüşümünü izleyeceğiz.

Disney Plus için duyurulan live-action Marvel dizilerinin tamamı şöyle: Loki (2021), Hawkeye (2021), WandaVision (2020), The Falcon and the Winter Soldier (2020), Ms. Marvel, Moon Knight ve She Hulk.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.