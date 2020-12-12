Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel filmlerinin vizyon tarihlerini değişti: Thor 4, Captain Marvel 2 ve Black Panther 2

    Marvel'ın önümüzdeki iki yıl için planları belli oldu. 2021'de iki, 2022'de ise tam dört farklı yeni Marvel filmi bizleri bekliyor olacak.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    9,1b
    1
    2
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Marvel filmlerinin vizyon tarihlerini değişti: Thor 4, Captain Marvel 2 ve Black Panther 2
    Tam Boyutta Gör

    Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) Phase 4 filmlerinde vizyon tarihleri tekrar değişti. Bugün resmi bir açıklama yayınlayan Disney; heyecanla beklenen Thor 4, Captain Marvel 2 ve Black Panther 2 filmlerinin yeni gösterim tarihlerini açıkladı.

    Yayınlanan yeni tarihlere göre Thor: Love and Thunder filminin gösterim tarihi 11 Şubat 2022'de 6 Mayıs 2022'ye alındı. Black Panther 2 ise 6 Mayıs 2022'den Temmuz 2022'ye ertelendi. Son olarak Captain Marvel 2 ise yaklaşık dört ay ertelendi ve yeni gösterim tarihi 11 Kasım 2022 olarak belirlendi.

    Marvel filmlerinin yeni vizyon tarihleri:

    • Black Widow -- 7 Mayıs 2021
    • Spider-Man 3 -- 17 Aralık 2021
    • Doctor Strange and the Multiverse of Madness -- 25 Mart 2022
    • Thor: Love and Thunder -- 6 Mayıs 2022
    • Black Panther 2 -- 7 Temmuz 2022
    • Captain Marvel 2 -- 11 Kasım 2022

    Phase 4'ün en merakla beklenen filmlerinden olan Thor: Love and Thunder'da kötü adamı Christian Bale canlandıracak. Kevin Feige'nin dün yaptığı bir açıklamada Bale'ın karakteri de ortaya çıkmıştı. Oscar ödüllü ünlü oyuncu, Thor 4'te Gorr the God Butcher karakteriyle önümüze çıkacak. 

    Disney bugün ayrıca Marvel harici yeni filmlerinin vizyon tarihlerini değiştirdi. Free Guy, The King's Man, Rogue Squadron ve Lightyear (Buzz Lightyear'a odaklanan Pixar filmi) gibi filmlerin vizyon tarihlerini de aşağıda bulabilirsiniz.

    Diğer Disney filmleri:

    • THE KING’S MAN (20th Century) -- 12 Mart 2021 
    • RAYA AND THE LAST DRAGON (Disney Animasyon) -- 5 Mart 2021
    • FREE GUY (20th Century) -- 21 Mayıs 2021
    • DEATH ON THE NILE (20th Century) -- 17 Eylül 2021
    • ENCANTO (Disney Animasyon) -- 24 Kasım 2021
    • TURNING RED (Pixar Animasyon) -- 11 Mart 2022
    • LIGHTYEAR (Pixar Animasyon) -- 17 Haziran 2022
    • ROGUE SQUADRON (Star Wars) -- 22 Aralık 2022


    https://www.ign.com/articles/disney-announces-new-free-guy-the-kings-man-and-more-release-dates Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ultra sonic 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    the king's man'e yazık olcak 12 mart çok erken bi tarih
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bence hiç sinema salonu falan uğraşmasındalar direkt disney+ ta yayınlasınlar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Samsung Galaxy S21 amiral gemileri plastik kasa ile gelebilir 1 hf. Sepsis ve inflamatuar durumlarda kanda seviyesi artan yapılar keşfedildi 1 hf. Microsoft, Windows 10 on ARM’da x64 desteğini denemeye başladı 1 hf. Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı yolda: Galaxy Book Go 1 hf. iPhone 13 kutusundan Lightning kablosu ve SIM kart iğnesi çıkmayabilir 1 hf. 12.9 inç büyüklüğünde 120 Hz ekranı ile yeni Huawei MatePad geliyor 1 hf. Ultra ince çerçeveli Samsung Galaxy S21 Plus çalışırken görüntülendi [Video] 1 hf. Ericsson, patent lisans anlaşmazlıkları nedeniyle Samsung'a dava açtı 1 hf. Xiaomi Mi 11'in tasarımı netleşti: İşte amiral gemisinin yeni fotoğrafları 1 hf. Samsung Galaxy M12, Exynos 850 ve Android 11 ile gelecek 1 hf. Ford Transit'e Limited ve Frigo Van seçenekleri eklendi: İşte fiyat ve özellikleri 1 hf. Pantone 2021'in trend renklerini belirledi 1 hf. Yeni Edge sürümüyle bellek kullanımı %32 düşecek 1 hf. Cyberpunk 2077 için hataları gideren yeni bir yama yayınlandı 1 hf. Galaxy amiral gemilerinde kiralama dönemi başlıyor 1 hf. Game of Thrones'un öncesini anlatacak dizi House of the Dragon'ın ilk oyuncuları açıklandı 1 hf. Apple akıllı saat pazarının lideri olmaya devam ediyor 1 hf. Just Cause: Mobile, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu 1 hf. Yerli girişimden milyon dolarlık satın alım 1 hf. Macera oyunu Alba: A Wildlife Adventure, Apple Arcade'e eklendi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Marvel filmlerinin vizyon tarihlerini değişti: Thor 4, Captain Marvel 2 ve Black Panther 2 Sonraki Evde göz testi yapabilecek cihaz ve akıllı telefon uygulaması geliştirildi 1 hf. Dead Space'in yaratıcısından, PUBG ile aynı evrende geçen korku oyunu geliyor 1 hf. The Mandalorian 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı açıklandı 1 hf. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi belli oldu 1 hf. Cyberpunk 2077 PC'de en hızlı satan oyun oldu ancak CD Projekt'in hisseleri düştü 1 hf. Haftalık Film Önerisi 05: The Man From Earth 1 hf. Samsung, Galaxy M serisinin ilk tabletini çıkarmaya hazırlanıyor 1 hf. Huawei’den ayrılan Honor yeniden Qualcomm ile görüşüyor 1 hf. Honor yeni kablosuz kulaklığını ülkemizde satışa sundu 1 hf. Yeni Hyundai Tucson'un şarj edilebilir hibrit versiyonuyla ilgili detaylar belli oldu 1 hf. Pfizer, FDA'den onay aldı! ABD'de aşılama başlıyor 1 hf. ARK II ve animasyon dizisi duyuruldu 1 hf. Şarjı bitsin diye bekledim "Honor Watch GS Pro incelemesi" 1 hf. Yeni Mass Effect ve Dragon Age oyunundan video yayınlandı 1 hf. Apple, gelecekteki cihazları için kendi modemini geliştirmeye başladı 1 hf. Skyrim, Among Us, Yakuza 6 ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor 1 hf. Galaxy S20 ve Note 20 için GPU güncellemesi yayınlandı: Oyun performansları artacak 1 hf. Küresel ısınmaya yönelik ürkütücü rapor! Sıcaklıklar 3 derecenin üzerine çıkacak şekilde artıyor 1 hf. PS Store'da yeni indirimler başladı: İşte dikkat çekenler 1 hf. The Game Awards etkinliğinde gösterilen tüm oyunlar Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız