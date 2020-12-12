Marvel filmlerinin vizyon tarihlerini değişti: Thor 4, Captain Marvel 2 ve Black Panther 2

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Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) Phase 4 filmlerinde vizyon tarihleri tekrar değişti. Bugün resmi bir açıklama yayınlayan Disney; heyecanla beklenen Thor 4, Captain Marvel 2 ve Black Panther 2 filmlerinin yeni gösterim tarihlerini açıkladı.

Yayınlanan yeni tarihlere göre Thor: Love and Thunder filminin gösterim tarihi 11 Şubat 2022'de 6 Mayıs 2022'ye alındı. Black Panther 2 ise 6 Mayıs 2022'den Temmuz 2022'ye ertelendi. Son olarak Captain Marvel 2 ise yaklaşık dört ay ertelendi ve yeni gösterim tarihi 11 Kasım 2022 olarak belirlendi.

Marvel filmlerinin yeni vizyon tarihleri:

Black Widow -- 7 Mayıs 2021

-- 7 Mayıs 2021 Spider-Man 3 -- 17 Aralık 2021

-- 17 Aralık 2021 Doctor Strange and the Multiverse of Madness -- 25 Mart 2022

-- 25 Mart 2022 Thor: Love and Thunder -- 6 Mayıs 2022

-- 6 Mayıs 2022 Black Panther 2 -- 7 Temmuz 2022

-- 7 Temmuz 2022 Captain Marvel 2 -- 11 Kasım 2022

Phase 4'ün en merakla beklenen filmlerinden olan Thor: Love and Thunder'da kötü adamı Christian Bale canlandıracak. Kevin Feige'nin dün yaptığı bir açıklamada Bale'ın karakteri de ortaya çıkmıştı. Oscar ödüllü ünlü oyuncu, Thor 4'te Gorr the God Butcher karakteriyle önümüze çıkacak.

Disney bugün ayrıca Marvel harici yeni filmlerinin vizyon tarihlerini değiştirdi. Free Guy, The King's Man, Rogue Squadron ve Lightyear (Buzz Lightyear'a odaklanan Pixar filmi) gibi filmlerin vizyon tarihlerini de aşağıda bulabilirsiniz.

Diğer Disney filmleri:

THE KING’S MAN (20th Century) -- 12 Mart 2021

-- 12 Mart 2021 RAYA AND THE LAST DRAGON (Disney Animasyon) -- 5 Mart 2021

-- 5 Mart 2021 FREE GUY (20th Century) -- 21 Mayıs 2021

-- 21 Mayıs 2021 DEATH ON THE NILE (20th Century) -- 17 Eylül 2021

-- 17 Eylül 2021 ENCANTO (Disney Animasyon) -- 24 Kasım 2021

-- 24 Kasım 2021 TURNING RED (Pixar Animasyon) -- 11 Mart 2022

-- 11 Mart 2022 LIGHTYEAR (Pixar Animasyon) -- 17 Haziran 2022

-- 17 Haziran 2022 ROGUE SQUADRON (Star Wars) -- 22 Aralık 2022

https://www.ign.com/articles/disney-announces-new-free-guy-the-kings-man-and-more-release-dates

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