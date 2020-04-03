Marvel filmlerinin yeni vizyon tarihleri açıklandı: Thor 4, Doctor Strange 2, Black Widow...

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Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) Phase 4 filmleri tamamıyla ertelendi. Bugün konuyla resmi bir yazı yayınlayan Disney, filmlerin tarihlerinin koronavirüs pandemisi nedeniyle değiştirildiğini açıkladı ve belirlenen yeni vizyon tarihlerini duyurdu.

Black Widow yıl sonunda vizyona giriyor

Marvel'ın koronavirüsten etkilenen ilk filmi Scarlett Johansson'lı Black Widow olmuştu. Filmin normalde 1 Mayıs'ta vizyona girmesi bekleniyordu ancak virüs salgının büyük bir pandemiye dönüşmesiyle birlikte erteleme kararı kaçınılmaz oldu. Açıklanan yeni takvime göre Black Widow, 6 Kasım 2020'de sinemaseverlerle buluşacak.

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Disney aslında 6 Kasım tarihi için bir diğer Marvel filmi olan The Eternals'ı yayınlamayı planlıyordu. Black Widow'un buraya çekilmesiyle birlikte The Eternals da 12 Şubat 2021'e alındı. 12 Şubat 2021'deki Shang-Chi filmi ise 7 Mayıs 2021'e ertelendi. Yani domino etkisiyle bütün Marvel filmleri yaklaşık altı ay ertelenmiş oldu.

MCU Phase 4 filmlerinin yeni vizyon tarihleri

Black Widow - 6 Kasım 2020

- 6 Kasım 2020 The Eternals - 12 Şubat 2021

- 12 Şubat 2021 Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings - 7 Mayıs 2021

- 7 Mayıs 2021 Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 5 Kasım 2021

- 5 Kasım 2021 Thor: Love and Thunder - 18 Şubat 2022

- 18 Şubat 2022 Captain Marvel 2 - 8 Temmuz 2022

Disney ayrıca Marvel harici filmlerinin de vizyon tarihlerinde bazı değişikliklere gitti. Indiana Jones 5'in vizyon tarihi yaklaşık bir yıl ertelenerek 29 Temmuz 2022'ye alındı. Dwayne Johnson ve Emily Blunt'lı macera filmi Jungle Cruise da yine bir yıl ertelenerek 31 Temmuz 2021'e çekildi. Ryan Reynolds'ın yeni fantastik-macera filmi Free Guy'ın yeni vizyon tarihi ise beş aylık bir ertelemeyle 11 Aralık 2020 olarak ayarlandı.

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Disney'in yeni takviminde Artemis Fowl detayı da dikkat çekiyor. Popüler fantastik kitap serisinden uyarlanan Artemis Fowl filmi sinemalardan tamamıyla çekilmiş. Film bunun yerine direkt olarak Disney+ platformunda yayınlanacak. Artemis Fowl'un gişede müthiş bir fiyasko olacağı tahmin ediliyordu; bunun farkında olan Disney pandeminin de ardından muhtemelen risk almak istemedi.

Diğer Disney filmleri

Mulan - 24 Temmuz 2020

- 24 Temmuz 2020 Free Guy - 11 Aralık 2020

- 11 Aralık 2020 Jungle Cruise - 31 Temmuz 2021

- 31 Temmuz 2021 Indiana Jones 5 - 29 Temmuz 2022

- 29 Temmuz 2022 Artemis Fowl - Disney+ (tarih belli değil)

https://deadline.com/2020/04/black-widow-mulan-artemis-fowl-marvel-movies-release-date-changes-box-office-coronavirus-1202900118/

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