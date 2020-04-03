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    Marvel filmlerinin yeni vizyon tarihleri açıklandı: Thor 4, Doctor Strange 2, Black Widow...

    Marvel, önümüzdeki yıllarda vizyona girecek olan tüm filmlerini koronavirüs nedeniyle erteledi. Marvel'ın yeni Phase 4 takvimi aşağıda.
    5 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Marvel filmlerinin yeni vizyon tarihleri açıklandı: Thor 4, Doctor Strange 2, Black Widow...
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    Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) Phase 4 filmleri tamamıyla ertelendi. Bugün konuyla resmi bir yazı yayınlayan Disney, filmlerin tarihlerinin koronavirüs pandemisi nedeniyle değiştirildiğini açıkladı ve belirlenen yeni vizyon tarihlerini duyurdu.

    Black Widow yıl sonunda vizyona giriyor

    Marvel'ın koronavirüsten etkilenen ilk filmi Scarlett Johansson'lı Black Widow olmuştu. Filmin normalde 1 Mayıs'ta vizyona girmesi bekleniyordu ancak virüs salgının büyük bir pandemiye dönüşmesiyle birlikte erteleme kararı kaçınılmaz oldu. Açıklanan yeni takvime göre Black Widow, 6 Kasım 2020'de sinemaseverlerle buluşacak.

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    Disney aslında 6 Kasım tarihi için bir diğer Marvel filmi olan The Eternals'ı yayınlamayı planlıyordu. Black Widow'un buraya çekilmesiyle birlikte The Eternals da 12 Şubat 2021'e alındı. 12 Şubat 2021'deki Shang-Chi filmi ise 7 Mayıs 2021'e ertelendi. Yani domino etkisiyle bütün Marvel filmleri yaklaşık altı ay ertelenmiş oldu.

    MCU Phase 4 filmlerinin yeni vizyon tarihleri

    • Black Widow - 6 Kasım 2020
    • The Eternals - 12 Şubat 2021
    • Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings - 7 Mayıs 2021
    • Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 5 Kasım 2021
    • Thor: Love and Thunder - 18 Şubat 2022
    • Captain Marvel 2 - 8 Temmuz 2022

    Disney ayrıca Marvel harici filmlerinin de vizyon tarihlerinde bazı değişikliklere gitti. Indiana Jones 5'in vizyon tarihi yaklaşık bir yıl ertelenerek 29 Temmuz 2022'ye alındı. Dwayne Johnson ve Emily Blunt'lı macera filmi Jungle Cruise da yine bir yıl ertelenerek 31 Temmuz 2021'e çekildi. Ryan Reynolds'ın yeni fantastik-macera filmi Free Guy'ın yeni vizyon tarihi ise beş aylık bir ertelemeyle 11 Aralık 2020 olarak  ayarlandı.

    Ayrıca Bkz. "Free Guy: Ryan Reynolds'lı ilginç aksiyon/macera filminden ilk fragman yayınlandı"

    Disney'in yeni takviminde Artemis Fowl detayı da dikkat çekiyor. Popüler fantastik kitap serisinden uyarlanan Artemis Fowl filmi sinemalardan tamamıyla çekilmiş. Film bunun yerine direkt olarak Disney+ platformunda yayınlanacak. Artemis Fowl'un gişede müthiş bir fiyasko olacağı tahmin ediliyordu; bunun farkında olan Disney pandeminin de ardından muhtemelen risk almak istemedi.

    Diğer Disney filmleri 

    • Mulan - 24 Temmuz 2020
    • Free Guy - 11 Aralık 2020
    • Jungle Cruise - 31 Temmuz 2021
    • Indiana Jones 5 - 29 Temmuz 2022
    • Artemis Fowl - Disney+ (tarih belli değil)


    https://deadline.com/2020/04/black-widow-mulan-artemis-fowl-marvel-movies-release-date-changes-box-office-coronavirus-1202900118/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Galatas4ray (ENVER A.) 5 gün en beğenilen
    Adamlar gerçekten virüsün biteceğine kendilerini inandırmışlar
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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 gün Mutlak.Sıfır
    Sinema para kaybeder. İzleyiciler çok bir şey kaybetmez ama bu furyanın fanları da çok. Aslında rahat 100 yıllık bir geçmişi var bu süper kahraman olayının comic booklar ile. Sinema tarihinde hep furyalar olmuştur. Bir ara western furyası vardı, bir ara pembe dizi furyası vardı. Yalan rüzgarı, dallas vs. İleri teknoloji dizi furyası oldu, Görevimiz Tehlike, A takımı, Kara Şimşek, Uzay Yolu gibi. Korku filmleri furyası olmuştu, vampir, kurtadam furyası oldu, şimdide comic book, süper kahraman furyası. 20 sene sonra başka bir şey olabilir yapacak bir şey yok.
    Sinema para kaybeder. İzleyiciler çok bir şey kaybetmez ama bu furyanın fanları da çok. Aslında rahat 100 yıllık bir geçmişi var bu süper kahraman olayının comi...
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 5 gün
    Bir şey soracağım bu tarz filmler komple iptal edilse sinema ve bizler ne kaybederiz?
    4 Yanıt Yanıtla +6
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    crazywinner3 5 gün Mutlak.Sıfır
    Kaybetmeyiz, hatta kazanırız. Şu birbirinin tekrarı filmler yüzünden süperkahraman filminden başka bir şey çıkmaz oldu. Belki diğer filmlerin yolu açılır
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 gün Mutlak.Sıfır
    Sinema para kaybeder. İzleyiciler çok bir şey kaybetmez ama bu furyanın fanları da çok. Aslında rahat 100 yıllık bir geçmişi var bu süper kahraman olayının comic booklar ile. Sinema tarihinde hep furyalar olmuştur. Bir ara western furyası vardı, bir ara pembe dizi furyası vardı. Yalan rüzgarı, dallas vs. İleri teknoloji dizi furyası oldu, Görevimiz Tehlike, A takımı, Kara Şimşek, Uzay Yolu gibi. Korku filmleri furyası olmuştu, vampir, kurtadam furyası oldu, şimdide comic book, süper kahraman furyası. 20 sene sonra başka bir şey olabilir yapacak bir şey yok.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    orhanyıldırım 2 gün yeni yorumcu
    6 ay içerisinde virüs bitecek o zaman
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    FreeRun 3 gün
    üzerine gıcır gıcır elbise geçirmiş süper kahraman
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    azizfikri 3 gün
    Marvel filmlerini severektakip eder ve izlerdim, lâkin bu vizyon tarihleri ve filmler beni pek heyecanladırmadı.
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    Kewell7 3 gün
    Denk gelirse internetten Doctor Strange izlerim. Diğerleri benim için Çöp...
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    redoracle (yıldırım coolboy) 4 gün
    Yorumlar hakketen komedi.Nolan bile batman üçlemesi çekti ki bazılarına göre son dönemin en iyi yönetmenlerinden.Bu çizgiroman ayrı bir tür olarak sınıflandırılabilir,korku filmi sevmeyenler var diye korku filmleri de çekilmesin,sadece sanatsal film çekilsin o zamn diyecem de sinemalar batar gişe yapamayacağından.Yapılan iş tutarsa bunun devamı gelir batman filmi 2008 de yaptığı çıkışla kazandırdığı parayla ülke ekonomisine ilaç gibi gelmişti,joker rolüyle de oskarı kapmıştı daha ne bekleniyor acaba bir filmden.
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    Dr.Danger 3 gün redoracle
    Laf edilenler joker,kara şövalye gibi filmler değil zaten,başlangıcı ortası ve sonu birbirinin aynı olan marvel ve dc filmleri.
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    DavutBurak36 4 gün yeni yorumcu
    ben bir kaptan marvel hayranıyım ancak marvelin bütün filimlerine çok güveniyorum
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    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    hepsi çok iyi seriler ancak tor beni birazdaha heyecanlandırıyor .hemn çıksada izlesek :d
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    Kaiserslautern34 (Kadir ) 4 gün
    Punisher ve Daredevil ı yediler ya..
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    draw1907 (doğan tüysüz) 4 gün
    yorumları gören sanırki marvel filmlerini zorla izletiyor adamlar. Beğenmiyorsan izleme kardeşim. Ben seviyorum gidip izlemek istiyorum.
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    WaylandIZMIR 4 gün
    Corona sayesinde marvel belasından kurtulduk. Buna da şükür
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    15885 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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