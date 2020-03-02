Marvel’ın ilk açık dünya RPG oyunu duyuruldu

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Netmarble ve Marvel iş birliği ile geliştirilen Marvel Future Revolution oyunu duyuruldu. Marvel evreninin ilk açık dünya RPG mobil oyunu olmasıyla dikkat çekiyor.

Marvel Future Revolution, Marvel evreninin bilinen pek çok süper kahramanını ve süper kötülerini bir araya getiriyor. Dövüş türündeki oyunda Spider-Man, Captain America, Captain Marvel, Doctor Strange karakterlerini kullanarak kötülere karşı mücadele ediyoruz.

Marc Sumerak tarafından yazılan Marvel Future Revolution’ın hikayesi, tüm boyutlardaki pek çok dünyanın etkileşimi ile ortaya çıkan yeni Primary Earth ile başlıyor. Omega Flight ajanı olarak süper kötülere karşı evreni kurtarma mücadelesi veriyoruz.

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Netmarble ve Marble daha önce, yaklaşık 5 yıl önce yayınlanan Marvel Future Fight isimli oyun için iş birliği yapmıştı. Bu oyun sadece Marvel hayranlarının değil mobil oyun severlerin de beğenisini kazandı.

Marvel Future Revolution'ın çıkış tarihi açıklanmadı. Oyun içi görüntülerle hazırlanan videoları aşağıdan izleyebilirsiniz.

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