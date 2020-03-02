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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel’ın ilk açık dünya RPG oyunu duyuruldu

    Marvel evreninde geçen ilk açık dünya RPG oyunu Marvel Future Revolutiyon duyuruldu. 2020 yaz aylarında çıkacak oyunun oynanış görüntüleri yayınlandı. iOS ve Android platformlarına çıkış yapacak.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Mobil Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Marvel’ın ilk açık dünya RPG oyunu duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Netmarble ve Marvel iş birliği ile geliştirilen Marvel Future Revolution oyunu duyuruldu. Marvel evreninin ilk açık dünya RPG mobil oyunu olmasıyla dikkat çekiyor.

    Marvel Future Revolution, Marvel evreninin bilinen pek çok süper kahramanını ve süper kötülerini bir araya getiriyor. Dövüş türündeki oyunda Spider-Man, Captain America, Captain Marvel, Doctor Strange karakterlerini kullanarak kötülere karşı mücadele ediyoruz.

    Marc Sumerak tarafından yazılan Marvel Future Revolution’ın hikayesi, tüm boyutlardaki pek çok dünyanın etkileşimi ile ortaya çıkan yeni Primary Earth ile başlıyor. Omega Flight ajanı olarak süper kötülere karşı evreni kurtarma mücadelesi veriyoruz.

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    Netmarble ve Marble daha önce, yaklaşık 5 yıl önce yayınlanan Marvel Future Fight isimli oyun için iş birliği yapmıştı. Bu oyun sadece Marvel hayranlarının değil mobil oyun severlerin de beğenisini kazandı.

    Marvel Future Revolution'ın çıkış tarihi açıklanmadı. Oyun içi görüntülerle hazırlanan videoları aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 hf.
    Berbat duruyor be :D Genelde videolarda iyi gözükür çıkınca downgrade falan olur. Bu direk kötü.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 2 hf.
    Yıllardır 1 tane düzgün süperkahraman oyunu göremedik(spiderman hriç)
    1 Yanıt Yanıtla
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    Sipihrz 2 hf.
    Çok kötü gözüküyor
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    cand. 2 hf.
    Battle royale tarzı yapsalar ya
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