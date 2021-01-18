MasterCard’lılara Amazon Prime ilk 2 ay hediye

Tam Boyutta Gör

Amazon’un ayrıcalıklı alışveriş ve dijital içerik servisi Prime’ı daha önce denememiş kullanıcılar için yeni bir kampanya başladı. Mastercard sahipleri normalde ilk 30 gün bedava olan Prime üyeliğini, 2 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilecek.

Amazon Türkiye ve Mastercard iş birliği kapsamında Mastercard logolu kartlar ile yapılan Amazon Prime üyeliklerinde ilk 30 gün ücret alınmayacak, 2. ayın başında alınacak 7.90 TL’lik abonelik ücreti karta iade edilecek. Böylelikle 2 ay boyunca ücretsiz olarak Prime hizmetinden yararlanacaksınız. Sonrasında ayda 7,90 TL olarak ücretlendirilecek.

Kampanyaya katılmak için tıklayın

Kampanya Akbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti BBVA, ING, QNB Finansbank Mastercard logolu banka ve kredi kartları, HSBC, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıfbank Mastercard logolu kredi kartları için geçerlidir.

İlginizi Çekebilir

Amazon'da cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50 indirim

Kampanyaya katılmak ve kampanya koşullarını incelemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Mastercard sahiplerine ilk 2 ay Prime hediye kampanya sayfası

Ayrıca Bkz. "Amazon'da cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50 indirim"

Amazon Prime’ın avantajları neler?

Amazon Prime üyeleri Amazon.com.tr’de Prime üyelerine özel indirimlerden yararlanabiliyor. Aynı gün ve ertesi gün teslimat imkanları için ek ücret ödemezsiniz.

Prime Video hizmetini ek ücret vermeden kullanabilir ve platformdaki dizileri, filmleri, belgeselleri seyredebilirsiniz. Prime Gaming’in avantajları sayesinde dilediğiniz bir Twitch kanalına ücretsiz abone olabilir ve çeşitli oyunlarda oyun içi ücretsiz eşyalar edinebilirsiniz.

Prime hakkında daha fazla detay

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.