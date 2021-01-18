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    MasterCard’lılara Amazon Prime ilk 2 ay hediye

    Mastercard logolu banka ve kredi kartları ile ilk kez Amazon Prime'a abone olacak müşterilere 2 ay Prime aboneliği hediye. İlk 2 ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
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    Web Siteleri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    MasterCard’lılara Amazon Prime ilk 2 ay hediye
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    Amazon’un ayrıcalıklı alışveriş ve dijital içerik servisi Prime’ı daha önce denememiş kullanıcılar için yeni bir kampanya başladı. Mastercard sahipleri normalde ilk 30 gün bedava olan Prime üyeliğini, 2 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilecek.

    Amazon Türkiye ve Mastercard iş birliği kapsamında Mastercard logolu kartlar ile yapılan Amazon Prime üyeliklerinde ilk 30 gün ücret alınmayacak, 2. ayın başında alınacak 7.90 TL’lik abonelik ücreti karta iade edilecek. Böylelikle 2 ay boyunca ücretsiz olarak Prime hizmetinden yararlanacaksınız. Sonrasında ayda 7,90 TL olarak ücretlendirilecek.

    Kampanyaya katılmak için tıklayın

    Kampanya Akbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti BBVA, ING, QNB Finansbank Mastercard logolu banka ve kredi kartları, HSBC, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıfbank Mastercard logolu kredi kartları için geçerlidir.

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    Kampanyaya katılmak ve kampanya koşullarını incelemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

    Mastercard sahiplerine ilk 2 ay Prime hediye kampanya sayfası

    Ayrıca Bkz. "Amazon'da cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50 indirim"

    Amazon Prime’ın avantajları neler?

    Amazon Prime üyeleri Amazon.com.tr’de Prime üyelerine özel indirimlerden yararlanabiliyor. Aynı gün ve ertesi gün teslimat imkanları için ek ücret ödemezsiniz.

    Prime Video hizmetini ek ücret vermeden kullanabilir ve platformdaki dizileri, filmleri, belgeselleri seyredebilirsiniz. Prime Gaming’in avantajları sayesinde dilediğiniz bir Twitch kanalına ücretsiz abone olabilir ve çeşitli oyunlarda oyun içi ücretsiz eşyalar edinebilirsiniz.

    Prime hakkında daha fazla detay



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    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    16 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    TheMuyu (Murat Y.) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zaten baya uygun Amazon Prime 8 TL bedava bence günümüz koşullarında. Umarım bu şekilde devam eder.
    Yanıtla +8
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazon prime iyi güzel de hala indirim diye bişey yok çoğu şey diğer sitelerden pahalı.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nevfel (T. I. ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazondan daha iyi indirimler bekliyorduk ama hepsiburada ile bile yarışamıyor fiyatta.



    Artı bir türlü kurumsal fatura olayına geçemediler. Şirkete fatura kesemiyorlar.
    Yanıtla +1
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazon prime iyi güzel de hala indirim diye bişey yok çoğu şey diğer sitelerden pahalı.
    Yanıtla +6
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    TheMuyu (Murat Y.) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zaten baya uygun Amazon Prime 8 TL bedava bence günümüz koşullarında. Umarım bu şekilde devam eder.
    Yanıtla +8
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