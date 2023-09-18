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    Huawei Mate X5 tamir ücreti iPhone 15 Pro kadar

    Huawei Mate X5 katlanabilir akıllı telefon modelini es kaza garanti dışı bırakırsanız bir iPhone 15 Pro fiyatı kadar ekran tamir ücreti ödemeniz gerekebilir.    
    Huawei Mate X5 Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin uydu bağlantılı yeni katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X5 geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkmıştı. İşlemci hariç üst seviye özelliklerle donatılan akıllı telefonu tamir ücretleri dudak uçuklatıyor.

    Huawei Mate X5 tamir ücreti ağızları açık bıraktı

    Huawei tarafından yayınlanan bilgilere göre Huawei Mate X5 modelinin iç ekran değişimi 714$ iken dış ekran değişimi 137$. Bu rakamların toplamı Çin’de satılan iPhone 15 başlangıç fiyatına denk geliyor.

    Huawei Mate X5 Collector’s Edition ise çok daha yüksek tamir maliyetlerine sahip. İç ekran değişimi 769$ iken anakart değişimi ise 1016$ civarına denk geliyor. Bu rakamlar iPhone 15 Pro başlangıç fiyatları ile hemen hemen denk.

    Bu rakamlar telefon garanti dışı kaldığında geçerli. Bu bakımdan kullanıcıların telefona gözü gibi bakması gerekiyor. Bununla birlikte telefon ile 137$ civarındaki Huawei Care+ bakım programını satın alırsanız iç ekran 70$, dış ekran ise 40$ civarına denk geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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