Matrix 4 aktöründen heyecanlandıran açıklama: "Matrix 4 sinema sektörünü değiştirecek"

Son yılların en büyük film projelerinden olan Matrix 4 için meraklı bekleyiş devam ediyor. Önümüzdeki yıl gösterime girecek olan film için bugün heyecanlandıran bir açıklama geldi. Matrix 4'te önemli bir role sahip olan oyuncu Jessica Henwick, tıpkı ilk Matrix gibi yeni filmin de sinema sektörünü değiştirebileceğini söyledi.

Comicbook.com'a konuşan Henwick,"Sette bazen öyle anlar oluyor ki Yahya [Abdul-Mateen II] ile birbirimize bakıp büyük bir şaşkınlıkla 'Matrix 4!' diyoruz. Lana [Wachowski] eski zamanlardaki gibi yine teknik anlamda çok ilginç şeyler yapıyor. Bence bu film de sinema sektörünü değiştirecek. Sette öyle kamera sistemleri kullanılıyor ki hayatımda böylesini görmedim. Şu anda galiba tüm söyleyebileceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.

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1999'da vizyona giren ilk Matrix özellikle de kullandığı yeni teknolojilerle sinema sektörüne damgasını vurmuştu. Henwick'in ifadelerine bakacak olursak ünlü yönetmen Lana Wachowski yine benzer bir iş ortaya çıkarmaya çalışıyor gibi. Bakalım yeni film beklentilerimizi karşılayabilecek mi.

Tam Boyutta Gör

Yapımcı stüdyo Warner Bros, Matrix 4'ün konusuyla ilgili şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı, detaylar sır gibi saklanmaya devam ediyor. Filmin senaryosunu Lana Wachowski, Aleksandar Hemon (Sense8) ve David Mitchell (Cloud Atlas) üçlüsü hazırladı. Yönetmen koltuğunda ise yalnızca Lana Wachowski var, kardeşi Lilly Wachowski maalesef projede yer almıyor.

Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss ikilisi Matrix 4'te geri dönecek. Bu ikiliye eşlik eden oyuncular arasında ise Jade Pinkett Smith (Niobe), Yahya Abdul-Mateen (Morpheus?), Daniel Bernhardt (Agent Johnson) Neil Patrick Harris ve Jonathan Groff gibi isimler var. Ajan Smith rolüyle serinin ikonik isimleri arasında yer alan Hugo Weaving ise projede yer almadığını açıklamıştı.

Matrix 4, 22 Aralık 2021'de gösterime girecek.

https://comicbook.com/movies/news/matrix-4-director-film-technology-jessica-henwick/

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