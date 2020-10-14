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    Matrix 4 aktöründen heyecanlandıran açıklama: "Matrix 4 sinema sektörünü değiştirecek"

    Matrix 4 kadrosunda yer alan ünlü aktör Jessica Henwick, yeni Matrix filminde 'çok ilginç' kamera sistemlerinin kullanıldığını söyledi.. Henwick, Matrix 4'ün sektörü değiştereceğini belirtiyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Matrix 4 aktöründen heyecanlandıran açıklama:

    Son yılların en büyük film projelerinden olan Matrix 4 için meraklı bekleyiş devam ediyor. Önümüzdeki yıl gösterime girecek olan film için bugün heyecanlandıran bir açıklama geldi. Matrix 4'te önemli bir role sahip olan oyuncu Jessica Henwick, tıpkı ilk Matrix gibi yeni filmin de sinema sektörünü değiştirebileceğini söyledi.

    Comicbook.com'a konuşan Henwick,"Sette bazen öyle anlar oluyor ki Yahya [Abdul-Mateen II] ile birbirimize bakıp büyük bir şaşkınlıkla 'Matrix 4!' diyoruz. Lana [Wachowski] eski zamanlardaki gibi yine teknik anlamda çok ilginç şeyler yapıyor. Bence bu film de sinema sektörünü değiştirecek. Sette öyle kamera sistemleri kullanılıyor ki hayatımda böylesini görmedim. Şu anda galiba tüm söyleyebileceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.

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    1999'da vizyona giren ilk Matrix özellikle de kullandığı yeni teknolojilerle sinema sektörüne damgasını vurmuştu. Henwick'in ifadelerine bakacak olursak ünlü yönetmen Lana Wachowski yine benzer bir iş ortaya çıkarmaya çalışıyor gibi. Bakalım yeni film beklentilerimizi karşılayabilecek mi.

    Matrix 4 aktöründen heyecanlandıran açıklama:
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    Yapımcı stüdyo Warner Bros, Matrix 4'ün konusuyla ilgili şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı, detaylar sır gibi saklanmaya devam ediyor. Filmin senaryosunu Lana Wachowski, Aleksandar Hemon (Sense8) ve David Mitchell (Cloud Atlas) üçlüsü hazırladı. Yönetmen koltuğunda ise yalnızca Lana Wachowski var, kardeşi Lilly Wachowski maalesef projede yer almıyor.

    Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss ikilisi Matrix 4'te geri dönecek. Bu ikiliye eşlik eden oyuncular arasında ise Jade Pinkett Smith (Niobe), Yahya Abdul-Mateen (Morpheus?), Daniel Bernhardt (Agent Johnson) Neil Patrick Harris ve Jonathan Groff gibi isimler var. Ajan Smith rolüyle serinin ikonik isimleri arasında yer alan Hugo Weaving ise projede yer almadığını açıklamıştı.

    Matrix 4, 22 Aralık 2021'de gösterime girecek.



    https://comicbook.com/movies/news/matrix-4-director-film-technology-jessica-henwick/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ceo-tr (Ceo Tr) 1 hf. en beğenilen
    matrix 4 sinema sektörünü değiştirirmi bilmem ama, matrix serisi Wachowski kardeşleri baya değiştirdi. :))
    1 Yanıt Yanıtla +49
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 hf.
    Sinema Sektörünü Şu An Matrix 4-5-6-7 Bile Kurtaramaz.........
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 1 hf.
    Keşke seriyi olduğu gibi bıraksalardı. Matrix zaten çok şeyi değiştirdi sinemada.
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 21 sa.
    İlk filmin yaptığı etkiyi yapacağını sanmıyorum.
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    peaceb (Baris BC) 2 gün
    Hayal kırıklığı olacak büyük ihtimalle.
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    DH Misafiri 4 gün
    Film i izleyip anlayabilen arkadaşların hayatında birçok şeyi değiştirmiştir müthiş bir zeka ve kurguyla bizlere gelecekten bir kısım olayları yaşatan bu filmin devamının umarım yine aynı etkiyi vermesi ümidiyle....
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    dr_mrh (emrah özer) 5 gün
    Matrix 3 den sonra kimsenin film ile ilgili bir beklenti si yok.
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    feylosoft (Gurhan Erkal) 6 gün
    Waçovski kardeşler çok bozdu. Benim beklentim yok.
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    genc34 6 gün
    Heyecanla bekliyorum 4`ü ama ayni zamanda bizim 4`ü de bekliyorum tabikide Kolpacino 4.
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    redoano (Rıdvan Çoban) 6 gün
    aktör mü?
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    AnadoluEfes 1 hf.
    Matrix ilk çıktığı kamera ve kullandığı teknoloji ile sinema sistemlerini değiştirmişti bu sayede binlerce film o şekilde hazırlandı ve bizde bu sayede keyifle izledik matrix gerçekten sinema sektörün'de bir dönemi kapatıp bir dönemi açmış bir filmdir
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 hf.
    benim anlamadığım niye beklentiyi yükseltiyorlar. Zaten Matrix deyince hepimiz en yükseğinden bi beklenti içindeyiz. Birde böyle açıklamalar yapıyorlar dikkat çekmek için. Ortalamanın üstünde bile olsa film, biz çok yükseldiğimiz için kötü gelicek
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    santanio (Burak Şenses) 1 hf. (düzenlendi)
    Mandalorian daki gibi yeşil perde yerine ekran teknolojisi kullanırlarsa yer yerinden oynar yine. Dizide yapılması ilk olarak lanse edilmeyecektir.
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