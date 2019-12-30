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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mazda uzun menzilli elektrikli araçların daha fazla zarar verdiğini düşünüyor

    Mazda’nın Avrupa Ar-Ge yöneticisi üretimden bataryanın imhasına kadar geçen süreçte büyük bataryalı araçların daha fazla karbon salınımı yaptığını iddia ediyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mazda uzun menzilli elektrikli araçların daha fazla zarar verdiğini düşünüyor
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    Bir dönem gündeme gelmesi çok fazla istenmeyen elektrikli araçlar bugün sektörün vazgeçilmez unsurlarından birisi haline geldi. Karbon salınımı ve haliyle çevre kirliliğini azalttığı ifade edilen elektrikli araçlara ilgi her geçen gün artıyor. Bununla birlikte farklı düşünenler de var.

    Raporlar pek objektif değil

    Kısa süre önce 35.5KWh bataryası ve 220Km civarında menzili ile Mazda MX-30 elektrikli crossover modeli Avrupa için duyuruldu. Ne var ki ABD’de satışta olan elektrikli araçların çok daha büyük bataryalarının olması Mazda için eleştiri konusu olmuştu.

    Ayrıca Bkz. "İki aşamalı doğrulama sistemleri tehlikede"

    Mazda’nın Avrupa Ar-Ge merkezi başkanı Christian Schultze küçük bataryalı elektrikli araçların üretiminin ilk gününden itibaren bataryasının değiştirilmesi ve imha edilmesine kadar giden süreçte ortaya çıkan kargon salınımının dizel bir Mazda X-30 modeline göre daha az olduğunu ifade ediyor.

    Elektrikli araçlarda menzili arttırmak için batarya büyüdükçe genel süreçteki karbon salınımı da artıyor. Bu nedenle çevre kirliliği açısından bir avantajı kalmıyor. Düşük batarya kapasitesini de buna bağlıyor.

    Elbette Schultze’nin hesaplamaları Avrupa’daki üretim ağının karbon salınımı etkisi üzerine hesap edilmiş. Eğer karbon salınımının çok az olduğu üretim ülkeleri hesaba katılırsa sonuçlar daha değişik çıkabilir.

    Pek çok araştırma elektrikli araçların çevreye daha az zarar verdiği konusunda hem fikir ancak zıt görüşler de üretim tarafında bu avantajın çok azaldığını iddia ediyor.



    https://www.engadget.com/2019/12/29/mazda-says-long-range-evs-worse-than-diesels/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    deniz_sea 7 dk. darkaura
    Benzinli motorların %15 verimli olduğunu nerede okuduğunuzu paylaşır mısınız,

    Dediğiniz gibi %85'i ısı olarak etrafa saçıldığını da nerede okuduğunuzu paylaşın lütfen.

    Elektrikli araçlarında hepsi %90 verimli değil, bunu da nerede okuduğunuzu paylaşır mısınız,

    Sonuçta bilgi paylaştıkça değer kazanır.

    Bizde doğrusunu öğrenmiş olalım..
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    darkaura 11 dk.
    bir benzinli motorun verimliligi sadece %15. yani yakittan gelen enerjinin %85i isi olarak etrafa saciliyor. ote yandan elektrikli araclarin verimliligi %90. aldiklari enerjinin %90nini harekete cevirebiliyorlar. buyuk termik santrallerin ufak motorlardan cok daha yuksek verimlilikle calistiklarini dusununce, elektrik komurden bile uretiliyor olsa cok daha az karbon salinimina neden oluyor demektir. kaldiki elektrik gunes, ruzgar yada nukleer gibi karbon salinimi yapmayan kaynaklardan da elde edilebiliyor.
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    MrKattchup 14 dk.
    Enerjiyi yine fosil yakıttan aldıktan sonra bir esprisi kalmıyor ki, sadece şehirlerdeki hava kirliliğini önlüyor onun yerine de batarya atıkları oluşturuyor. Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerjinin fosil yakıta yaklaşabilmesiyle anca mantıklı olur fakat şunu da belirteyim dünya enerji rezervinin neredeyse yüzde doksanı fosil yakıtlardan sağlanıyor.
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    Sentilyon 38 dk.
    Elektrik li her zaman en iyisidir tırı viri yapmasinlar
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    TheJudgé 1 sa.
    Bu araçlar her türlü dünyaya zarar veriyor o zaman benzinliside pilliside aynı şeyin laciverti
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    fotifoti 2 dk. TheJudgé
    elbette, elektriği kendi üretip (misal tavanda güneş hücresi araca yettiği gün) gitse bile ou depolamak için yine pil lazım. o0nun üretimi, depolanması,değişimi vs süreçleri de co2 salıyor. Uzun vadede tam çevreci olabilir, şuan değiller. Mazda onu demek istemiş.
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