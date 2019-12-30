Mazda uzun menzilli elektrikli araçların daha fazla zarar verdiğini düşünüyor

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Bir dönem gündeme gelmesi çok fazla istenmeyen elektrikli araçlar bugün sektörün vazgeçilmez unsurlarından birisi haline geldi. Karbon salınımı ve haliyle çevre kirliliğini azalttığı ifade edilen elektrikli araçlara ilgi her geçen gün artıyor. Bununla birlikte farklı düşünenler de var.

Raporlar pek objektif değil

Kısa süre önce 35.5KWh bataryası ve 220Km civarında menzili ile Mazda MX-30 elektrikli crossover modeli Avrupa için duyuruldu. Ne var ki ABD’de satışta olan elektrikli araçların çok daha büyük bataryalarının olması Mazda için eleştiri konusu olmuştu.

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Mazda’nın Avrupa Ar-Ge merkezi başkanı Christian Schultze küçük bataryalı elektrikli araçların üretiminin ilk gününden itibaren bataryasının değiştirilmesi ve imha edilmesine kadar giden süreçte ortaya çıkan kargon salınımının dizel bir Mazda X-30 modeline göre daha az olduğunu ifade ediyor.

Elektrikli araçlarda menzili arttırmak için batarya büyüdükçe genel süreçteki karbon salınımı da artıyor. Bu nedenle çevre kirliliği açısından bir avantajı kalmıyor. Düşük batarya kapasitesini de buna bağlıyor.

Elbette Schultze’nin hesaplamaları Avrupa’daki üretim ağının karbon salınımı etkisi üzerine hesap edilmiş. Eğer karbon salınımının çok az olduğu üretim ülkeleri hesaba katılırsa sonuçlar daha değişik çıkabilir.

Pek çok araştırma elektrikli araçların çevreye daha az zarar verdiği konusunda hem fikir ancak zıt görüşler de üretim tarafında bu avantajın çok azaldığını iddia ediyor.

https://www.engadget.com/2019/12/29/mazda-says-long-range-evs-worse-than-diesels/