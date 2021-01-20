MediaTek amiral gemisi Dimensity 1200 yonga setini duyurdu

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Geçen yıl mobil yonga pazarının zirvesine kadar çıkmayı başaran Tayvanlı tasarımcı MediaTek bu yıl vites arttırıyor. Firma amiral gemi seviyesine yakın mücadele edecek Dimensity 1200 ve Dimensity 1100 yonga setlerini tanıttı.

Dimensity 1200 5G neler sunuyor?

Dimensity 1200 5G şimdiye kadar en güçlü MediaTek yonga seti ünvanını alıyor. 3GHz hızında çalışan 1 adet Cortex-A78 çekirdeği, 3 adet orta yük Cortex-A78 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan yonga setinde 9 kümeli Mali-G77 grafik birimi bulunuyor.

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6nm sürecinde geliştirildiği için enerji verimliliği de sunan Dimensity 1200 5G yonga seti yapay zeka işlemleri için 6 çekirdekli MediaTek APU 3.0 motorunu kullanıyor. Çift SIM 5G kullanımı,165Hz seviyesine kadar tazeleme hızları, 200MP seviyesine kadar kamera sensörleri, daha hızlı gece fotoğrafı işlemeleri ve 4K videolarda derinlik gibi önemli destekler mevcut.

Dimensity 1100 5G yonga seti ise 2.6GHz hızında 4 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinin yanına 9 kümeli Mali-G77 grafik birimini yerleştiriyor. 144Hz tazeleme hızı, 108MP çözünürlük, çift SIM 5G şeklinde destekler mevcut.

Bahar aylarında tedariğe başlayacak olan Dimensity 1200 ve 1100 yonga setleri Xiaomi, Vivo, OPPO gibi ağırlıklı olarak Çinli üreticilerde kendisine yer bulacak. Haliyle bu modellerin amiral gemi seviyesine yakın bir çzigide konumlanacağını söylemek mümkün.

https://www.androidcentral.com/mediatek-unveils-flagship-dimensity-1100-1200-5g-processors-challenge-snapdragon-888

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