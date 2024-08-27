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    MediaTek Dimensity 9400 iddialı geliyor: Işın izlemede rakipsiz olabilir

    Amiral gemisi telefonlara güç vermesi beklenen Dimensity 9400'ün bir özelliği daha belli oldu. Işın izleme performansıyla rakipsiz olabilir. İşte detaylar...    
    MediaTek Dimensity 9400 ışın izlemede rakipsiz olacak Tam Boyutta Gör
    MediaTek, performans rekortmeni Dimensty 9300'ün ardından odağını bir sonraki amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400'e çevirdi. Platformun resmi duyurusu henüz uzak olsa da, neler sunabileceğine dair sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz saatlerde de Dimensity 9400 için sürpriz bir gelişme daha paylaşıldı.

    MediaTek Dimensity 9400 ışın izleme rakipsiz olabilir

    Dimensity 9400'ün bu yılın 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor ve şimdi elimizde bir dizi sızıntı daha var. Ice Universe'e göre amiral gemisi platformun önceki nesle kıyasla yaklaşık %20 daha iyi ışın izleme performansı sunacağı belirtiliyor. Bu da mobil pazarda ilk kez yayınlanacak olan yeni bir ışın izleme teknolojisi sayesinde mümkün olacak.

    Yeni teknolojinin detayları şu an için netleşmedi. Ancak PC'deki en iyi ışın izleme teknolojisi OMM (Opacity Micro-Maps) ile karşılaştırılabilir olacak. Nvidia göre Opacity Micro-Maps, mikro üçgenlerin ve mikro ağların opaklık durumlarını verimli bir şekilde kodlayarak yüksek ayrıntılı geometrinin ışın izlemesini hızlandırmak için kullanılıyor.

    Ayrıca başka bir sızıntıda, işlemcinin 3D Mark testinde mevcut Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla %40 daha düşük güç tüketimiyle %30 daha yüksek puan aldığı belirtiliyor. Tek çekirdek puanı ise, Dimensity 9300'den yaklaşık %30 daha yüksek olacak. Bu da 3.300 civarında Geekbench skoruna işaret ediyor. Kıyaslamak adına Snapdragon 8 Gen 3'ün ise 2.230 puana sahip olduğu belirtelim.

    Dimensity 9400'ün, rakibi Snapdragon 8 Gen 4'e benzer TSMC'nin 3nm sürecini temel alacağı söyleniyor. Yonga setine, 3,4 GHz saat hızında çalışan tek bir Cortex-X5 ana çekirdeği, üç Cortex-X4 performans çekirdeği ve dört Cortex-A720 verimlilik çekirdeği eşlik edecek. Ayrıca lansmandan önce Cortex-X5 çekirdeğinin saat hızı daha da artırılabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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