MediaTek Dimensity 9400 iddialı geliyor: Işın izlemede rakipsiz olabilir

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Tam Boyutta Gör MediaTek, performans rekortmeni Dimensty 9300'ün ardından odağını bir sonraki amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400'e çevirdi. Platformun resmi duyurusu henüz uzak olsa da, neler sunabileceğine dair sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz saatlerde de Dimensity 9400 için sürpriz bir gelişme daha paylaşıldı.

MediaTek Dimensity 9400 ışın izleme rakipsiz olabilir

Dimensity 9400'ün bu yılın 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor ve şimdi elimizde bir dizi sızıntı daha var. Ice Universe'e göre amiral gemisi platformun önceki nesle kıyasla yaklaşık %20 daha iyi ışın izleme performansı sunacağı belirtiliyor. Bu da mobil pazarda ilk kez yayınlanacak olan yeni bir ışın izleme teknolojisi sayesinde mümkün olacak.

Yeni teknolojinin detayları şu an için netleşmedi. Ancak PC'deki en iyi ışın izleme teknolojisi OMM (Opacity Micro-Maps) ile karşılaştırılabilir olacak. Nvidia göre Opacity Micro-Maps, mikro üçgenlerin ve mikro ağların opaklık durumlarını verimli bir şekilde kodlayarak yüksek ayrıntılı geometrinin ışın izlemesini hızlandırmak için kullanılıyor.

Ayrıca başka bir sızıntıda, işlemcinin 3D Mark testinde mevcut Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla %40 daha düşük güç tüketimiyle %30 daha yüksek puan aldığı belirtiliyor. Tek çekirdek puanı ise, Dimensity 9300'den yaklaşık %30 daha yüksek olacak. Bu da 3.300 civarında Geekbench skoruna işaret ediyor. Kıyaslamak adına Snapdragon 8 Gen 3'ün ise 2.230 puana sahip olduğu belirtelim.

Dimensity 9400 daha erken çıkabilir: İlk telefonlar netleşti 2 gün önce eklendi

Dimensity 9400'ün, rakibi Snapdragon 8 Gen 4'e benzer TSMC'nin 3nm sürecini temel alacağı söyleniyor. Yonga setine, 3,4 GHz saat hızında çalışan tek bir Cortex-X5 ana çekirdeği, üç Cortex-X4 performans çekirdeği ve dört Cortex-A720 verimlilik çekirdeği eşlik edecek. Ayrıca lansmandan önce Cortex-X5 çekirdeğinin saat hızı daha da artırılabilir.

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MediaTek Dimensity 9400 ışın izlemede rakipsiz olacak