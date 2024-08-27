MediaTek Dimensity 9400 iddialı geliyor: Işın izlemede rakipsiz olabilir

MediaTek Dimensity 9400 ışın izleme rakipsiz olabilir
Dimensity 9400'ün bu yılın 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor ve şimdi elimizde bir dizi sızıntı daha var. Ice Universe'e göre amiral gemisi platformun önceki nesle kıyasla yaklaşık %20 daha iyi ışın izleme performansı sunacağı belirtiliyor. Bu da mobil pazarda ilk kez yayınlanacak olan yeni bir ışın izleme teknolojisi sayesinde mümkün olacak.
Yeni teknolojinin detayları şu an için netleşmedi. Ancak PC'deki en iyi ışın izleme teknolojisi OMM (Opacity Micro-Maps) ile karşılaştırılabilir olacak. Nvidia göre Opacity Micro-Maps, mikro üçgenlerin ve mikro ağların opaklık durumlarını verimli bir şekilde kodlayarak yüksek ayrıntılı geometrinin ışın izlemesini hızlandırmak için kullanılıyor.
Ayrıca başka bir sızıntıda, işlemcinin 3D Mark testinde mevcut Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla %40 daha düşük güç tüketimiyle %30 daha yüksek puan aldığı belirtiliyor. Tek çekirdek puanı ise, Dimensity 9300'den yaklaşık %30 daha yüksek olacak. Bu da 3.300 civarında Geekbench skoruna işaret ediyor. Kıyaslamak adına Snapdragon 8 Gen 3'ün ise 2.230 puana sahip olduğu belirtelim.
Dimensity 9400'ün, rakibi Snapdragon 8 Gen 4'e benzer TSMC'nin 3nm sürecini temel alacağı söyleniyor. Yonga setine, 3,4 GHz saat hızında çalışan tek bir Cortex-X5 ana çekirdeği, üç Cortex-X4 performans çekirdeği ve dört Cortex-A720 verimlilik çekirdeği eşlik edecek. Ayrıca lansmandan önce Cortex-X5 çekirdeğinin saat hızı daha da artırılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.