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    MediaTek gelecek yıl 5nm sürecine geçiyor

    Bu yılı yine maliyete oynayan performans odaklı 5G yonga setleri ile geçirmeyi planlayan MediaTek gelecek yıl için 5nm sürecinde ve Cortex-X çekirdekli bir yonga hazırlığında.
    43 dk.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MediaTek gelecek yıl 5nm sürecine geçiyor

    Üçüncü çeyrekte müthiş bir performans göstererek mobil yonga pazarının lideri olmayı başaran MediaTek; rakiplerinden yavaş da olsa istikrarlı bir şekilde gelişmesine devam ediyor. Firma gelecek yıl 5nm sürecine geçecek.

    Dimensity 2000 neler sunacak?

    Aslında MediaTek ilk 10nm sürecine geçen firmalardan birisiydi lakin Helio X serisi hayal kırıklığı yaratınca orta seviyeye geri dönerek yavaş bir ilerleyiş içerisine girmek zorunda kaldı. Bu bakımdan 5nm süreci de biraz gecikiyor.

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    Ayrıca Bkz. ""Cyberpunk 2077, 8 yıl önce duyurulmasına rağmen yalnızca 4 yıldır geliştiriliyordu""

    Yarın itibariyle 6nm sürecinde geliştirilen ve orta üst seviyede iddialı olması beklenen Dimensity 1100 ile yıl içerisinde Dimensity 1200 yonga setlerini tanıtacak MediaTek, gelecek yıl için hazırlıklarını sürdürüyor.

    Dimensity 2000 adını alması beklenen yeni amiral gemisi yonga seti firmanın ilk 5nm ve ilk ARM Cortex-X özelleştirilmiş mimarisini kullanan ürünü olacak. Sızdırılan bilgiler muhtemelen ARM'ın Matterhorn neslinden yola devam edileceğini gösteriyor. 

    MediaTek gelecek yıl 5nm sürecine geçiyor
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    ARM firmasının bu yıl Cortex-A79 mimarisini tanıtacağı biliniyor. Yine Cortex-X2 de özelleştirilmiş mimari serisinin devamı olacak. Dimensity 2000 yonga seti 2022 yılında bu iki çekirdek üzerinde iddialı bir performans sunacak. 

    Yeni nesil Dimensity 1000 serisi ile bu yılı iyi bir şekilde kapatmayı planlayan MediaTek gelecek yıl çıtayı biraz daha yukarı çekecek ve üst seviyeye yönelik de oynamaya başlayacak. Bu da özellikle Qualcomm’un aynı segmentteki Snapdragon 700 serisini zorlayabilir.



    https://www.gsmarena.com/the_first_5_nm_mediatek_chipset_could_arrive_in_2022_will_be_called_dimensity_2000-news-47265.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    3 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    14 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SuperVisör (mahir cam) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    5.4.3.2.1.0 nm geçsinler artık şu grafene de hız patlaması gerçekleşsin grafen çıgır açacak
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    D dede17 (amdfusion ) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oleyyyy
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