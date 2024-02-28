MediaTek Helio G91 işlemcisi tanıtıldı: Uygun fiyatlı telefonlara güç verecek

Tam Boyutta Gör MediaTek Helio G91 işlemcisi tanıtıldı. Helio G88’e göre dikkate değer yükseltmeler mevcut; 90 Hz FHD+ ekran, sensör içi yakınlaştırmalı 108MP ana kamera desteği gibi. MediaTek’in yeni işlemcisi Helio G91 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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MediaTek Helio G91 özellikleri

MediaTek Helio G91, sekiz çekirdekli CPU (ikisi yoğun görevler için 2.0GHz’e kadar çalışan Arm Cortex-A75, 6’sı verimlilik için 1.8GHz hızda çalışan Cortex-A55), 1.0GHz hızda çalışan ARM Mali-G52 MC2 GPU içeriyor.

İşlemci, 8GB LPDRR4x bellek, eMMC 5.1 depolamayı destekliyor. Yonga seti, cihazların 108MP sensörlerden faydalanmasını sağlayarak çeşitli aydınlatma koşullarında daha net ve daha detaylı fotoğraflar elde etmeyi vadediyor. 2,0um piksel gruplamayla desteklenen sensör içi yakınlaştırma özelliği, düşük ışık performansını iyileştirmeyi ve daha iyi detaylar sunan kayıpsız portre çekimleri sunmayı amaçlıyor. Çift kamera bokeh, EIS ve RCS gibi bir dizi donanım hızlandırıcı da mevcut.

Helio G91, gerçek zamanlı güç, sıcaklık ve oyun faktörlerine dayalı olarak CPU, GPU ve bellek performansını optimize etmek için tasarlanan MediaTek HyperEngine oyun teknolojisine de sahip. İşlemci, çift 4G VoLTE, WiFi 5 bağlantısını destekliyor. Araba kullananlar için işlemci, GPS hizmetinin alınamadığı yerlerde doğru konum takibi için eylemsiz navigasyon motoru ve eller serbest kontrol için sesle uyandırma özelliğine sahip.

MediaTek, yeni işlemcisini Hindistan hesabı üzerinden tanıttı. Yakında Helio G91 işlemcili uygun fiyatlı 4G telefon tanıtılabilir.

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