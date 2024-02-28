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    MediaTek Helio G91 işlemcisi tanıtıldı: Uygun fiyatlı telefonlara güç verecek

    MediaTek, yeni yonga setini sessiz sedasız tanıttı. MediaTek Helio G91 işlemcisi, uygun fiyatlı akıllı telefonların performansını ve yeteneklerini artıracak.    
    MediaTek Helio G91 işlemci tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    MediaTek Helio G91 işlemcisi tanıtıldı. Helio G88’e göre dikkate değer yükseltmeler mevcut; 90 Hz FHD+ ekran, sensör içi yakınlaştırmalı 108MP ana kamera desteği gibi. MediaTek’in yeni işlemcisi Helio G91 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    MediaTek Helio G91 özellikleri

    MediaTek Helio G91, sekiz çekirdekli CPU (ikisi yoğun görevler için 2.0GHz’e kadar çalışan Arm Cortex-A75, 6’sı verimlilik için 1.8GHz hızda çalışan Cortex-A55), 1.0GHz hızda çalışan ARM Mali-G52 MC2 GPU içeriyor.

    İşlemci, 8GB LPDRR4x bellek, eMMC 5.1 depolamayı destekliyor. Yonga seti, cihazların 108MP sensörlerden faydalanmasını sağlayarak çeşitli aydınlatma koşullarında daha net ve daha detaylı fotoğraflar elde etmeyi vadediyor. 2,0um piksel gruplamayla desteklenen sensör içi yakınlaştırma özelliği, düşük ışık performansını iyileştirmeyi ve daha iyi detaylar sunan kayıpsız portre çekimleri sunmayı amaçlıyor. Çift kamera bokeh, EIS ve RCS gibi bir dizi donanım hızlandırıcı da mevcut.

    Helio G91, gerçek zamanlı güç, sıcaklık ve oyun faktörlerine dayalı olarak CPU, GPU ve bellek performansını optimize etmek için tasarlanan MediaTek HyperEngine oyun teknolojisine de sahip. İşlemci, çift 4G VoLTE, WiFi 5 bağlantısını destekliyor. Araba kullananlar için işlemci, GPS hizmetinin alınamadığı yerlerde doğru konum takibi için eylemsiz navigasyon motoru ve eller serbest kontrol için sesle uyandırma özelliğine sahip.

    MediaTek, yeni işlemcisini Hindistan hesabı üzerinden tanıttı. Yakında Helio G91 işlemcili uygun fiyatlı 4G telefon tanıtılabilir.

    Kaynakça https://www.mediatek.com/products/smartphones-2/mediatek-helio-g91 https://www.gizmochina.com/2024/02/28/mediatek-helio-g91-soc-launched/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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