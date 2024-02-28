MediaTek Helio G91 işlemcisi tanıtıldı: Uygun fiyatlı telefonlara güç verecek

MediaTek Helio G91 özellikleri
MediaTek Helio G91, sekiz çekirdekli CPU (ikisi yoğun görevler için 2.0GHz’e kadar çalışan Arm Cortex-A75, 6’sı verimlilik için 1.8GHz hızda çalışan Cortex-A55), 1.0GHz hızda çalışan ARM Mali-G52 MC2 GPU içeriyor.
İşlemci, 8GB LPDRR4x bellek, eMMC 5.1 depolamayı destekliyor. Yonga seti, cihazların 108MP sensörlerden faydalanmasını sağlayarak çeşitli aydınlatma koşullarında daha net ve daha detaylı fotoğraflar elde etmeyi vadediyor. 2,0um piksel gruplamayla desteklenen sensör içi yakınlaştırma özelliği, düşük ışık performansını iyileştirmeyi ve daha iyi detaylar sunan kayıpsız portre çekimleri sunmayı amaçlıyor. Çift kamera bokeh, EIS ve RCS gibi bir dizi donanım hızlandırıcı da mevcut.
Helio G91, gerçek zamanlı güç, sıcaklık ve oyun faktörlerine dayalı olarak CPU, GPU ve bellek performansını optimize etmek için tasarlanan MediaTek HyperEngine oyun teknolojisine de sahip. İşlemci, çift 4G VoLTE, WiFi 5 bağlantısını destekliyor. Araba kullananlar için işlemci, GPS hizmetinin alınamadığı yerlerde doğru konum takibi için eylemsiz navigasyon motoru ve eller serbest kontrol için sesle uyandırma özelliğine sahip.
MediaTek, yeni işlemcisini Hindistan hesabı üzerinden tanıttı. Yakında Helio G91 işlemcili uygun fiyatlı 4G telefon tanıtılabilir.Kaynakça https://www.mediatek.com/products/smartphones-2/mediatek-helio-g91 https://www.gizmochina.com/2024/02/28/mediatek-helio-g91-soc-launched/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.