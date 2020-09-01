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    MediaTek Helio G95 yonga seti duyuruldu

    MediaTek Helio G95 yonga seti performans tarafında önemli sıçramalar yapmasa da daha gelişmiş bir yapay zeka motoru ve görüntü işlemcisi ile tecrübeyi geliştiriyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MediaTek Helio G95 yonga seti duyuruldu

    MediaTek’in alt seviye pazarda büyük işler yapan Helio G oyun odaklı yonga seti serisi genişlemeye devam ediyor. Giriş seviyesine kadar inen seri şimdi üst seviyeye doğru yaklaşıyor.

    Helio G95 özellikleri

    Helio G95 yonga seti serinin amiral gemisi durumuna geldi. Performans tarafında önemli sıçramalar olmasa da optimizasyon, bağlantı, kamera ve görüntü kalitesi konusunda iyileştirmeler yapılmış.

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    Yonga setinde 2 adet Cortex-A76 çekirdeği ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. 4 kümeli Mali-G76 grafik birimi ise 900MHz hızında çalışıyor. Entegre yapay zeka birimi; çift kelime ile uyandırma yeteneği sunuyor.

    Kamera tarafında 64MP çözünürlüğe kadar veya 4 kameraya kadar destek mevcut. Sistem dört pikselden veri toplayarak keskin odaklama yapabiliyor ve düşük ışık koşullarında en iyi sonucu elde ediyor.

    Yapay zeka ile etkili bulanıklık efekti, yüz algılama şeklinde yetenekler de elde diliyor. Ayrıca video tarafında da 4K 30fps, anlık 360p-720p arasında geçiş yapabilme, bant genişliğinin yüzde 75’ini tasarruf edebilme özellikleri mevcut. Helio G95 yonga seti kısa süre içerisinde piyasada olacak.



    https://www.digianalysys.com/mediatek-unveils-4g-gaming-smartphone-chipset-helio-g95/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 1 hf.
    Cortex-A78 çıkacakken ve hatta ve hatta Cortex-X1 çıkacakken bu A76 çöpü neden hala bitmedi?
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    hasan.sonus (Hasan ERSOY) 1 hf. V4LKyR
    800-1400 euroluk telefonlarda değil de 150-200 euroluk telefonlarda kullanılcağı için. Eleştirilmesi gereken şey A76 değil 12 nm üretim sürecinde devam edilmesi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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