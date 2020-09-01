MediaTek Helio G95 yonga seti duyuruldu

MediaTek’in alt seviye pazarda büyük işler yapan Helio G oyun odaklı yonga seti serisi genişlemeye devam ediyor. Giriş seviyesine kadar inen seri şimdi üst seviyeye doğru yaklaşıyor.

Helio G95 özellikleri

Helio G95 yonga seti serinin amiral gemisi durumuna geldi. Performans tarafında önemli sıçramalar olmasa da optimizasyon, bağlantı, kamera ve görüntü kalitesi konusunda iyileştirmeler yapılmış.

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Yonga setinde 2 adet Cortex-A76 çekirdeği ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. 4 kümeli Mali-G76 grafik birimi ise 900MHz hızında çalışıyor. Entegre yapay zeka birimi; çift kelime ile uyandırma yeteneği sunuyor.

Kamera tarafında 64MP çözünürlüğe kadar veya 4 kameraya kadar destek mevcut. Sistem dört pikselden veri toplayarak keskin odaklama yapabiliyor ve düşük ışık koşullarında en iyi sonucu elde ediyor.

Yapay zeka ile etkili bulanıklık efekti, yüz algılama şeklinde yetenekler de elde diliyor. Ayrıca video tarafında da 4K 30fps, anlık 360p-720p arasında geçiş yapabilme, bant genişliğinin yüzde 75’ini tasarruf edebilme özellikleri mevcut. Helio G95 yonga seti kısa süre içerisinde piyasada olacak.

https://www.digianalysys.com/mediatek-unveils-4g-gaming-smartphone-chipset-helio-g95/

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