MediaTek işlemcili Huawei Enjoy Z 5G tanıtıldı

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ABD kısıtlamaları nedeniyle zor günler geçiren Huawei’nin yakında önemli silahı Kirin işlemcileri de kullanamayacağı gündeme gelmişti. Farklı tasarımcılar ile sıkıntıyı aşmaya çalışan Huawei bu aralar MediaTek işlemcilere ağırlık veriyor.

Huawei Enjoy Z 5G özellikleri ve fiyatı

Huawei Enjoy Z 5G akıllı telefon modeli 6.5 inçlik LCD ekranında 2400x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Su damlası çentik tasarımı sayesinde yüzde 91.2 ekran-kasa oranına ulaşılmış. Ekran 90Hz iken dokunmatik örnekleme hızı da 180Hz seviyesinde.

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7 nm sürecindeki 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Dimensity 800 yonga setinin güç verdiği telefonda 6GB/8GB RAM bellek ve 64GB/128GB depolama belleği seçenekleri sunuluyor. Depolama Nano Memory kartlar ile arttırılabiliyor.

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Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.8 ana sensör, 2MP çözünürlüğünde 4cm makro sensör, 8MP çözünürlüğünde süper geniş açı sensör yer alıyor. Kamera paketi 10x dijital yakınlaştırma ve EIS ile destekleniyor. Ön kısımda 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

4000mAh kapasiteli bataryanın 22.5W hızlı şarj ile desteklendiği Huawei Enjoy Z 5G modeli çift SIM, Bluetooth 5.1, yan parmak izi okuyucu, çift bant WiFi gibi özelliklere sahip. Google servisleri konusunda bir bilginin olmadığı Huawei Enjoy Z 5G modeli şu fiyat seçeneklerine sahip:

Huawei Enjoy Z 5G 6GB+64GB – 238$

Huawei Enjoy Z 5G 6GB+128GB – 266$

Huawei Enjoy Z 5G 8GB+128GB – 308$

https://www.gizmochina.com/2020/05/24/huawei-enjoy-z-5g-launches-with-dimensity-800-90hz-display-and-more-for-%c2%a51699-238/

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