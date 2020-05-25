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    MediaTek işlemcili Huawei Enjoy Z 5G tanıtıldı

    Huawei’nin ilk kez 5G özellikli bir akıllı telefonunda MediaTek işlemci kullandığı Enjoy Z 5G modeli, giriş seviyesine yakın bir konumda pazar payı arayacak.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MediaTek işlemcili Huawei Enjoy Z 5G tanıtıldı
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    ABD kısıtlamaları nedeniyle zor günler geçiren Huawei’nin yakında önemli silahı Kirin işlemcileri de kullanamayacağı gündeme gelmişti. Farklı tasarımcılar ile sıkıntıyı aşmaya çalışan Huawei bu aralar MediaTek işlemcilere ağırlık veriyor.

    Huawei Enjoy Z 5G özellikleri ve fiyatı

    Huawei Enjoy Z 5G akıllı telefon modeli 6.5 inçlik LCD ekranında 2400x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Su damlası çentik tasarımı sayesinde yüzde 91.2 ekran-kasa oranına ulaşılmış. Ekran 90Hz iken dokunmatik örnekleme hızı da 180Hz seviyesinde.

    Ayrıca Bkz. "Google Action Blocks uygulaması Android platformunda indirmeye sunuldu"

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    7 nm sürecindeki 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Dimensity 800 yonga setinin güç verdiği telefonda 6GB/8GB RAM bellek ve 64GB/128GB depolama belleği seçenekleri sunuluyor. Depolama Nano Memory kartlar ile arttırılabiliyor.

    MediaTek işlemcili Huawei Enjoy Z 5G tanıtıldı
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    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.8 ana sensör, 2MP çözünürlüğünde 4cm makro sensör, 8MP çözünürlüğünde süper geniş açı sensör yer alıyor. Kamera paketi 10x dijital yakınlaştırma ve EIS ile destekleniyor. Ön kısımda 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

    4000mAh kapasiteli bataryanın 22.5W hızlı şarj ile desteklendiği Huawei Enjoy Z 5G modeli çift SIM, Bluetooth 5.1, yan parmak izi okuyucu, çift bant WiFi gibi özelliklere sahip. Google servisleri konusunda bir bilginin olmadığı Huawei Enjoy Z 5G modeli şu fiyat seçeneklerine sahip:

    Huawei Enjoy Z 5G 6GB+64GB – 238$

    Huawei Enjoy Z 5G 6GB+128GB – 266$

    Huawei Enjoy Z 5G 8GB+128GB – 308$



    https://www.gizmochina.com/2020/05/24/huawei-enjoy-z-5g-launches-with-dimensity-800-90hz-display-and-more-for-%c2%a51699-238/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    herakles24 (hüseyin cengiz) 13 dk.
    238 dolar bu fiyata üst seviye telefon olmuş bence alınır medaitek olmasına rağmen
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