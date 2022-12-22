MediaTek üçüncü çeyrekte de lider

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının durgunluğa girdiği şu dönemlerde mobil yonga üreticilerinde de Pazar payı değişiklikleri yaşanıyor. MediaTek açık ara liderliğini kaybetmeye başlarken Qualcomm arayı kapatıyor.

MediaTek liderliğini sürdürüyor

Mobil yonga pazarının üçüncü çeyrek raporlarına göre MediaTek yüzde 35 paya geriledi. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 42 gibi rakamlar konuşulurken bugün geri çekilmeler yaşanıyor. Bunda Qualcomm’un atakları etkili oluyor.

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Geçen yıl yüzde 26 seviyesine kadar gerileyen Qualcomm bu yıl toparlanma emareleri gösteriyor. Üçüncü çeyrekte Pazar payı yüzde 31 seviyelerine geldi. Apple yüzde 16 paya sahipken Samsung da yüzde 7 seviyesinde.

Yılın son çeyreğinde düşük talep ve stok optimizasyonları nedeniyle sıralamada bir değişiklik beklenmiyor. MediaTek ve Qualcomm küçük bir miktar pay kaybedebilir. iPhone 14 satışlarında beklenen artışlar ise Apple’a kazanç getirebilir.

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