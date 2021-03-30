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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MediaTek mobil yonga pazarının lideri oldu

    Orta ve giriş seviyesi akıllı telefonlarda en fazla tercih edilen yonga konumundaki MediaTek pazar payını arttırıyor. Geçen yılı Qualcomm’un önünde lider tamamlayan firma bu yıl da iddialı.
    30 Mart 2021, 15:30 (1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MediaTek mobil yonga pazarının lideri oldu
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    Özellikle Dimensity serisinin büyük ilgi görmesiyle geçen yılın üçüncü çeyreğinde mobil yonga pazarının lideri konumuna yükselen Tayvanlı MediaTek bu liderliğini yıl geneline yaymayı başardı. Mobil dünyanın en büyüğü artık MediaTek.

    2020 yılını lider kapattı

    Yapılan pazar araştırmalarına göre MediaTek geçen yıl 352 milyon yonga satmayı başardı. Önceki yıla göre yüzde 48 büyüyen firma pay olarak da yüzde 27 seviyesine ulaştı. Qualcomm ise 319 milyon yonga sattı ve yüzde 25 pazar payına ulaştı.

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    5G trendine Dimensity serisi ile dahil olan MediaTek çok hızlı taban buldu ve ardı ardına farklı segment ürünleri ile popülerliğini arttırdı. Aynı dönemde Huawei’nin ambargoya maruz kalması Qualcomm yongalarından uzaklaşmasına neden olunca tersine bir avantaj ortaya çıkmış oldu.

    MediaTek’in en fazla orta ve giriş seviyesi pazarda etkili olduğu ifade ediliyor. MediaTek yongalarını en fazla kullanan ise Xiaomi. Geçen yıl firma 63.7 milyon telefonunda MediaTek yongası kullandı ve yüzde 223.3 artış gösterdi.

    MediaTek bu yıl Dimensity serisini biraz daha yukarı seviyeye de genişletmeye başladı. Bu bakımdan etki alanını arttıracaktır. Elbette Xiaomi gibi müşterilerinin satış rekorları kırması MediaTek’i de etkiliyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/30/mediatek-smartphone-chipset-leader-2020/
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    L
    lterlemez 3 saat önce

    Güzel fikir...

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    astegon (astegon CF) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Helio G90 ile başarısını kanıtladı, Dimensity ile daha da başarılı olacak umarım.

    Rekabet iyidir, yoksa Qualcomm gibi bir monopol ile başbaşa kalacaktık.
    Helio G90 ile başarısını kanıtladı, Dimensity ile daha da başarılı olacak umarım. Rekabet iyidir, yoksa Qualcomm gibi bir monopol ile başbaşa kalacaktık....
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    H halitkaya125 29 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    1 senede güzel yükseliş
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    isakoc (isa koç) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mediatek general mobile ın ilk piyasaya girdiğinde neredeyse her alt ve orta sınıfta tekeldi. O zamanlar rehavete kapılıp kendini fazla geliştirmedi. Onları artık üst segmentte de görmeliyiz. Çünkü snapdragon tekelindeki amiral gemisi fiyatları 1000 dolar üstüne çıktı artık. 700 dolar bandında olan amiral gemileri çok hızlı fiyat artışına gittiler. Hatta iphone global alanda android amirallerinde daha ucuz kalıyor.
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    astegon (astegon CF) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Helio G90 ile başarısını kanıtladı, Dimensity ile daha da başarılı olacak umarım.

    Rekabet iyidir, yoksa Qualcomm gibi bir monopol ile başbaşa kalacaktık.
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