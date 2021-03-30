MediaTek mobil yonga pazarının lideri oldu

Tam Boyutta Gör

Özellikle Dimensity serisinin büyük ilgi görmesiyle geçen yılın üçüncü çeyreğinde mobil yonga pazarının lideri konumuna yükselen Tayvanlı MediaTek bu liderliğini yıl geneline yaymayı başardı. Mobil dünyanın en büyüğü artık MediaTek.

2020 yılını lider kapattı

Yapılan pazar araştırmalarına göre MediaTek geçen yıl 352 milyon yonga satmayı başardı. Önceki yıla göre yüzde 48 büyüyen firma pay olarak da yüzde 27 seviyesine ulaştı. Qualcomm ise 319 milyon yonga sattı ve yüzde 25 pazar payına ulaştı.

İlginizi Çekebilir

Akıllı telefon pazarı yonga sıkıntısından etkileniyor

Ayrıca Bkz. "The Walking Dead yaratıcısı, Rick Grimes filminin diziden farklı olacağını söylüyor"

5G trendine Dimensity serisi ile dahil olan MediaTek çok hızlı taban buldu ve ardı ardına farklı segment ürünleri ile popülerliğini arttırdı. Aynı dönemde Huawei’nin ambargoya maruz kalması Qualcomm yongalarından uzaklaşmasına neden olunca tersine bir avantaj ortaya çıkmış oldu.

MediaTek’in en fazla orta ve giriş seviyesi pazarda etkili olduğu ifade ediliyor. MediaTek yongalarını en fazla kullanan ise Xiaomi. Geçen yıl firma 63.7 milyon telefonunda MediaTek yongası kullandı ve yüzde 223.3 artış gösterdi.

MediaTek bu yıl Dimensity serisini biraz daha yukarı seviyeye de genişletmeye başladı. Bu bakımdan etki alanını arttıracaktır. Elbette Xiaomi gibi müşterilerinin satış rekorları kırması MediaTek’i de etkiliyor.

https://www.gizmochina.com/2021/03/30/mediatek-smartphone-chipset-leader-2020/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.