MediaTek ve Nvidia iş birliği mobil işlemcilerde devrim yaratabilir!

Tam Boyutta Gör AMD ve Nvidia rekabeti sektör ve endüstri fark etmeksizin her alanda devam ediyor ve edecek gibi duruyor. Belirtilenlere göre Nvidia ve MediaTek yeni bir mobil işlemci tasarlamak için görüşüyor. Bu iş birliği, Nvidia’nın yüksek performanslı masaüstü ve veri merkezi GPU'larına odaklandıktan sonra yeni bir pazar segmentine yöneleceği anlamına geliyor.

Ufuktaki MediaTek ve Nvidia ortaklığı

Tam Boyutta Gör Raporlara göre yeni nesil mobil işlemcinin yapay zeka ve oyun için gelişmiş destek göreceği iddia ediliyor. Nvidia, MediaTek'in böyle bir girişim için tam olarak ihtiyaç duyduğu şeyi tasarlayacak teknolojiye ve kaynaklara sahip. Bununla birlikte, tasarlanmakta olan mimarinin sadece cep telefonlarına değil, aynı zamanda Windows dizüstü bilgisayarlarına da girmesi bekleniyor.

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Sektör kaynaklarına göre MediaTek'in yeni nesil mobil işlemcisine 2024 gibi erken bir tarihte bir Nvidia GPU entegre etmesi bekleniyor. Öte yandan Nvidia, düşük güçlü GPU mimarilerine yabancı değil. Şirket, Shield ürünlerinin yanı sıra Nintendo Switch gibi oyun konsolları için birçok Tegra yongası geliştirdi. Nvidia’nın GPU dışında yazılım tarafında (DLSS gibi) MediaTek’e destek olup olmayacağı ise belirsiz.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Samsung, AMD ile GPU lisans anlaşmasını uzatacağını duyurdu. Şirket, Exynos 2200 mobil işlemcileri için RDNA2 mimarisini kullandı. Samsung henüz bir Exynos halefi geliştirmedi, ancak güncel RDNA mimarisinin önümüzdeki yıl Exynos 2400 ile geri dönüş yapabileceğine dair söylentiler var.

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MediaTek ve Nvidia yeni nesil mobil işlemci için el ele veriyor