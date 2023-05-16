MediaTek ve Nvidia iş birliği mobil işlemcilerde devrim yaratabilir!

Ufuktaki MediaTek ve Nvidia ortaklığı
Sektör kaynaklarına göre MediaTek'in yeni nesil mobil işlemcisine 2024 gibi erken bir tarihte bir Nvidia GPU entegre etmesi bekleniyor. Öte yandan Nvidia, düşük güçlü GPU mimarilerine yabancı değil. Şirket, Shield ürünlerinin yanı sıra Nintendo Switch gibi oyun konsolları için birçok Tegra yongası geliştirdi. Nvidia’nın GPU dışında yazılım tarafında (DLSS gibi) MediaTek’e destek olup olmayacağı ise belirsiz.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Samsung, AMD ile GPU lisans anlaşmasını uzatacağını duyurdu. Şirket, Exynos 2200 mobil işlemcileri için RDNA2 mimarisini kullandı. Samsung henüz bir Exynos halefi geliştirmedi, ancak güncel RDNA mimarisinin önümüzdeki yıl Exynos 2400 ile geri dönüş yapabileceğine dair söylentiler var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.