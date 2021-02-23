Meizu 18 5G serisi gelecek hafta tanıtılıyor

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Kuruluşundan bu yana 18 yılı geride bırakan Meizu markası görkemli bir kutlamaya hazırlanıyor. Firmanın tarihi ile ilgili bir belgesel ve yeni kullanıcı ara yüzü yanında Meizu 18 5G akıllı telefon serisi de önümüzdeki hafta tanıtılacak.

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Meizu 18 neler sunacak?

Firmanın ticari olarak hayata atılış macerasını belgesele döktüğü yapım 1 Mart tarihinde yayınlanacak ve 3 günlük kutlama döneminin başlangıcı olacak. Ardından da iki önemli tanıtım yapılacak.

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2 Mart tarihinde firmanın yeni özelliklerle donattığı Android 11 tabanlı Flyme 9 kullanıcı ara yüzünü tanıtması bekleniyor. Flyme 9 ara yüzü bir güncelleme ile ilk olarak Meizu 18 serisine sunulacak.

Meizu 18 serisi yine iki ayrı model ile geliyor. Meizu 18 5G modelinde Snapdragon 870 yonga seti, 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB depolama, 64MP ana sensör, 4000mAh kapasiteli batarya ve 30W hızlı şarj desteği yer alıyor. Meizu 18 5G Pro ise farklı olarak Snapdragon 888 yonga seti, 4500mAh kapasiteli batarya ve 40W hızlı şarj barındırıyor. Her iki modelin kutusundan da şarj adaptörü çıkmayacak. Bunlar haricinde bir akıllı saat iddiası da var.

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https://www.gsmarena.com/meizu_18_series_officially_arriving_on_march_3-news-47882.php

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