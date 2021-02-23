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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu 18 5G serisi gelecek hafta tanıtılıyor

    Meizu 18 5G Pro modeli Snapdragon 888 yonga seti ile amiral gemisi sınıfında yer alacakken Meizu 18 de Snapdragon 870 ise biraz daha orta üst seviyeye hitap edecek.
    23 Şubat 2021, 20:00 (31 sn.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Meizu 18 5G serisi gelecek hafta tanıtılıyor
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    Kuruluşundan bu yana 18 yılı geride bırakan Meizu markası görkemli bir kutlamaya hazırlanıyor. Firmanın tarihi ile ilgili bir belgesel ve yeni kullanıcı ara yüzü yanında Meizu 18 5G akıllı telefon serisi de önümüzdeki hafta tanıtılacak.

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    Meizu 18 neler sunacak?

    Firmanın ticari olarak hayata atılış macerasını belgesele döktüğü yapım 1 Mart tarihinde yayınlanacak ve 3 günlük kutlama döneminin başlangıcı olacak. Ardından da iki önemli tanıtım yapılacak.

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    2 Mart tarihinde firmanın yeni özelliklerle donattığı Android 11 tabanlı Flyme 9 kullanıcı ara yüzünü tanıtması bekleniyor. Flyme 9 ara yüzü bir güncelleme ile ilk olarak Meizu 18 serisine sunulacak.

    Meizu 18 serisi yine iki ayrı model ile geliyor. Meizu 18 5G modelinde Snapdragon 870 yonga seti, 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB depolama, 64MP ana sensör, 4000mAh kapasiteli batarya ve 30W hızlı şarj desteği yer alıyor. Meizu 18 5G Pro ise farklı olarak Snapdragon 888 yonga seti, 4500mAh kapasiteli batarya ve 40W hızlı şarj barındırıyor. Her iki modelin kutusundan da şarj adaptörü çıkmayacak. Bunlar haricinde bir akıllı saat iddiası da var.



    https://www.gsmarena.com/meizu_18_series_officially_arriving_on_march_3-news-47882.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    D
    disposable 6 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

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