Mekanizmalı ön kameraya sahip Motorola One Fusion+ tanıtıldı

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Geçtiğimiz hafta giriş seviyesine yönelik olarak Moto G ve Moto E serisi iki yeni akıllı telefon tanıtan Motorola’nın Moto E LE modeli de gün sayıyor. Bu arada orta seviyeye bir model daha geldi.

Moto One Fusion+ özellikleri ve fiyatı

Moto One Fusion+ 6.5 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğüne bir ekrana sahip. Mekanizmalı ön kamera sayesinde ekran-kasa oranı oldukça agresif bir seviyeye çıkıyor. Parmak izi okuyucu arka tarafta yer alıyor.

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2 adet performans ve 6 adet verimlilik çekirdeğinden oluşan Snapdragon 730 yonga setinin güç verdiği modelde 6GB RAM ve 128GB arttırılabilir kapasite tercih edilmiş. 5000mAh kapasiteli batarya ise 15W hızlı şarj ile destekleniyor.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde Samsung sensörü piksel birleştirme teknolojisi ile daha kaliteli 16MP görüntüler elde edebiliyor. Yanında 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 5MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde de derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera 16MP çözünürlüğünde ve yine piksel birleştirme teknolojisine sahip.

Android 10 işletim sistemi, FM radyo alıcısı, 3.5mm kulaklık girişi gibi diğer özelliklere sahip olan Moto One Fusion+ için 299 Avro fiyat etiketi belirlenmiş ve Avrupa pazarında satışa çıkacak.

https://www.androidcentral.com/motorolas-new-one-fusion-has-16mp-pop-camera-5000mah-battery

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