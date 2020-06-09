Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mekanizmalı ön kameraya sahip Motorola One Fusion+ tanıtıldı

    Motorola One Fusion+ modeli mekanizmalı bir ön kameraya sahip. Bu sayede çerçevesiz bir ekrana kavuşuyor. Moto One Fusion+ özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    3 sa.
    424
    10
    2
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Mekanizmalı ön kameraya sahip Motorola One Fusion+ tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz hafta giriş seviyesine yönelik olarak Moto G ve Moto E serisi iki yeni akıllı telefon tanıtan Motorola’nın Moto E LE modeli de gün sayıyor. Bu arada orta seviyeye bir model daha geldi.

    Moto One Fusion+ özellikleri ve fiyatı

    Moto One Fusion+ 6.5 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğüne bir ekrana sahip. Mekanizmalı ön kamera sayesinde ekran-kasa oranı oldukça agresif bir seviyeye çıkıyor. Parmak izi okuyucu arka tarafta yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Fiyat-performans odaklı Moto G Fast ve Moto E modelleri tanıtıldı

    Ayrıca Bkz. "Command & Conquer Remastered Collection satışa çıktı"

    2 adet performans ve 6 adet verimlilik çekirdeğinden oluşan Snapdragon 730 yonga setinin güç verdiği modelde 6GB RAM ve 128GB arttırılabilir kapasite tercih edilmiş. 5000mAh kapasiteli batarya ise 15W hızlı şarj ile destekleniyor.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde Samsung sensörü piksel birleştirme teknolojisi ile daha kaliteli 16MP görüntüler elde edebiliyor. Yanında 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 5MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde de derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera 16MP çözünürlüğünde ve yine piksel birleştirme teknolojisine sahip.

    Android 10 işletim sistemi, FM radyo alıcısı, 3.5mm kulaklık girişi gibi diğer özelliklere sahip olan Moto One Fusion+ için 299 Avro fiyat etiketi belirlenmiş ve Avrupa pazarında satışa çıkacak.



    https://www.androidcentral.com/motorolas-new-one-fusion-has-16mp-pop-camera-5000mah-battery Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    javaprof (orhan yılmaz) 8 dk.
    Fiyat performans telefonu olmuş gelsin türkiyeye 2200 liradan alırım ben. sd 730 ve 5000 mah pil beraber güzel iş çıkartacaktır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    MHEC 2 sa.
    Bu mu agresif ekran kasa oranı, bir parmak eninde alt çenesi var telefonun.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 dk. Xiaomi Redmi Airdots S ön siparişe açıldı 36 dk. HTC Desire 20 Pro'nun lansman tarihi resmen açıklandı 1 sa. Hamam böceği boyutunda robot geliştirildi 1 sa. Volkswagen'de CEO değişikliği: İşte koltuktaki yeni isim 2 sa. Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu 2 sa. Amerikan Hava Kuvvetleri, yapay zekânın insana karşı mücadele edeceği it dalaşına hazırlanıyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Mekanizmalı ön kameraya sahip Motorola One Fusion+ tanıtıldı Sonraki LG Dual Screen teknolojisi açıklığa kavuştu 14 sa. Xbox Series X'in ucuz versiyonu Windows kodlarında ortaya çıktı 15 sa. 16GB RAM barındıran Xiaomi telefonu iddiası 16 sa. Dizi ve filmlerdeki öpüşme sahneleri CGI teknolojisiyle çekilecek 16 sa. Piaget Altiplano Ultimate Concept modelini 2 yıl sonra piyasaya tekrar sürdü 17 sa. PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihi resmen açıklandı 17 sa. Intel Kaby Lake-G işlemcilere grafik sürücü desteği sonlandırıldı 18 sa. Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 8 Haziran 18 sa. Ryzen 7 3800XT Ashes of the Singularity benchmark’ında gün yüzüne çıktı 18 sa. 8x8 zırhlı askeri lojistik aracı Derman, performans testlerini başarıyla geçti 18 sa. Airdots'ı bitirdi, peki nasıl? "KZ S1D TWS incelemesi" 19 sa. Intel, Comet Lake için PL1, PL2 değerlerini ve Tau sürelerini açıkladı: PL2’de 3.5 kat tüketim 19 sa. Rembrandt'ın otoportresi 15 milyon Dolar'a alıcı bulacak 20 sa. WhatsApp'daki bu özelliği kullanıyorsanız telefon numaranız Google aramalarında çıkıyor olabilir! 21 sa. Huawei Y5p ve Y6p'nin Türkiye fiyatları belli oldu 22 sa. SSD pazarına yeni oyuncu geliyor: YMTC 22 sa. Ford Fiesta, hafif hibrit desteği ve yeni teknolojilere kavuştu 23 sa. Hijyenik ortamda üretilen ürünlere TSE Güvenli Üretim logosu veriliyor 23 sa. Command & Conquer Remastered Collection satışa çıktı 1 gün Elon Musk, SpaceX için önceliğin artık Starship olacağını belirtti Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi