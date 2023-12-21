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Apple'ın oldukça pahalı karma gerçeklik başlığının piyasaya sürülmesine çok az bir süre kalmış olabilir. Apple, Vision Pro karma gerçeklik başlığını tanıttığında, net bir çıkış takvimi yoktu ve yalnızca cihazın önümüzdeki yılın başlarında satışa sunulacağını söylenmişti. Ancak yeni gelen raporlara göre Apple Vision Pro, beklenenden daha erken bir zaman diliminde piyasaya giriş yapabilir.

Apple Vision Pro, Şubat ayında çıkabilir

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, Apple Vision Pro, şubat ayında piyasaya sürülebilir. Apple'ın geçtiğimiz haftalarda Çin'de başlığın üretimini artırdığı ve cihazları ocak ayı sonuna kadar tüketiciler için hazır hale getirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Üretimi hızlandırmanın yanı sıra Apple'ın geliştiricilere bir e-posta göndererek uygulamalarını başlık için en son araçlarla test etmelerini ve yazılımlarını geri bildirim için şirkete göndermelerini istediği söyleniyor. Bu da cihazın yakında piyasaya çıkacağının bir başka işareti olabilir.

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Apple, en son 2015 yılında Apple Watch'un satışına başladığında yepyeni bir ürün tanıtmıştı. Ve Vision Pro, uzun yıllar sonra firmanın ilk yeni donanımı olacak. Başlığın birden fazla olası konfigürasyonu olduğundan ve her müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebileceğinden, Apple görünüşe göre her perakende mağazasından en az iki personeli bunun için eğitecek.

Vision Pro satışa sunulduğunda müşterilere 3.499 dolara mal olacak, ancak Gurman daha önce Apple'ın 1.500 ila 2.500 dolar arasında olacak daha uygun fiyatlı (ve daha az güçlü) bir versiyon üzerinde çalıştığını bildirmişti. Şimdilik bu versiyon hakkında başka bir bilgi bulunmuyor.

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Merakla beklenen Apple Vision Pro’nun çıkış tarihi netleşiyor