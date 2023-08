Merakla beklenen Dune 2, 2024’e ertelendi

Tam Boyutta Gör Kasım ayı gişe takviminde yapılan büyük bir değişiklikle, Denis Villeneuve'ün merakla beklenen Dune: Part 2 veya Dune 2’nin yıldızlarla dolu kadrosu iş anlaşmazlığı nedeniyle filmi tanıtmalarını engelleyen ve devam etmekte olan Hollywood oyuncu grevi nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

Dune 2 vizyon tarihi ertelendi

Legendary ve Warner Bros'un büyük bütçeli devam filmi Dune: Part 2’nin 3 Kasım'da gösterime girmesi planlanıyordu. Ancak grev nedeniyle Dune 2 yeni vizyon tarihi 15 Mart 2024 olarak açıklandı. Legendary ve Warner Bros sadece bu filmi ertelemedi. Aynı zamanda Godzilla x Kong: The New Empire'ı bir ay erteleyerek 12 Nisan 2024'e çekti (normalde Dune'un ertelenen 15 Mart tarihinde gösterime girecekti). Benzer şekilde Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı (Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) da 12 Nisan 2024'ten 13 Aralık 2024'e kaydırıldı.

Grev sinemayı etkiliyor

Dune 2, grevin 2023 vizyon takvimi üzerindeki etkisi açısından bugüne kadarki en büyük kayıp oldu ve sinema için bu iyi bir haber değil ancak bu etki çok daha kötü olabilirdi. Zira Warner Bros’un Aralık ayındaki üç büyük filmini takvimde tutması dikkat çekici: Wonka (15 Aralık), Aquaman ve Kayıp Krallık (20 Aralık) ve The Color Purple (25 Aralık).

Öte yandan Timothée Chalamet ve Zendaya'nın başını çektiği yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuna sahip olan Dune gibi bir film, yetenekli oyuncular tarafından güçlü bir küresel tanıtım hamlesi yapılmadan gişedeki potansiyelini tam olarak gerçekleştirmekte zorlanabilir. Dune serisine yeni katılan oyuncular arasında Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken ve Léa Seydoux yer alıyor. Geri dönen oyuncular arasında ise Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista ve Charlotte Rampling gibi isimler bulunuyor.

2021 yılında vizyona giren Villeneuve'ün Dune'u dünya çapında 402 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde etti ki bu, pandemi baskıları ve HBO Max'te aynı anda gösterime girdiği gerçeği göz önüne alındığında sağlam ve umut verici bir rakam. Bu arada Hollywood grevi kapsamında oyuncular adil ücretlendirme talep ediyor ve oyunlar sendikalarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

