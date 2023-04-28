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    Merakla beklenen Poco F5 ve F5 Pro fiyatı sızdırıldı

    Önümüzdeki günlerde küresel pazarda tanıtılması beklenen Poco F5 ve Poco F5 Pro'nun fiyatı sızdırıldı. Peki merakla beklenen cihazların fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar
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    Merakla beklenen Poco F5 ve F5 Pro fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin bağımsız markası POCO, önümüzdeki haftalarda yeni telefonları Poco F5 ve F5 Pro modellerini duyuracak. Bu noktada kullanıcılar tarafından merakla beklenen telefonlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Poco F5 ve F5 Pro’nun fiyatı gün yüzüne çıktı.

    Poco F5 ve F5 Pro fiyatı sızdırıldı

    Paylaşılan detaylara göre Poco F5 12GB+256GB sürümü 422 dolar fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak. Bu fiyatlandırmaya vergiler dahil edilğinde Türkiye pazarı için 16.400TL'likbir sonuca ulaşıyoruz. Tepe model Poco F5 Pro'nun 12GB+256GB modeli ise 537 dolar (20.876 TL), 12GB+256GB sürümü ise 574 dolar (22.315TL) olacak.

    Poco F5 Pro beklenen özellikler

    Daha önceki sızıntılara göre Poco F5 ve F5 Pro'nun önceki modellere kıyasla birinci sınıf özellikler sunması bekleniyor. Bununla birlikte F serisinin tepe modeli, ön tarafta QHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik büyük bir AMOLED ekranla gelecek. Ayrıca bu ekrana Corning Gorilla Glass 5 ve ekran altı parmak izi tarayıcı eşlik edecek. 

    Kaputun altında Poco F5 Pro, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, 12 GB LPDDR5 RAM ve 67 W kablolu şarjı ve 30 W kablosuz şarjı destekleyen 5.160 mAh pil ile çalışacak. Ayrıca üçlü arka kamera kurulumu, çift SIM desteği, 5G, WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C ve bir dizi sensöre sahip olacak

    Poco F5 beklenen özellikler

    Poco F5 ise tepe modelin kırpılmış bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte ön tarafta FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç AMOLED ekranla desteklenen cihaza, 12 GB'a kadar RAM, 256 GB dahili depolama ve Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2 işlemci eşlik edecek.

    Arka bölümünde ise Poco F5'in, 64MP birincil, 8MP ultra geniş ve 2MP makro olmak üzere üçlü kamera kurulumunundan destek alması bekleniyor. Ön tarafta ise 16MP selfie sensörü bulunacak. Akıllı telefon diğer özellikleri arasında ise, 67W hızlı şarj destekli 5.160mAh pil, 5G, LTE ve USB Type-C bağlantı noktası yer alıyor. 

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