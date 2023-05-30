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    Merakla beklenen Xiaomi Mix Fold 3'ün özellikleri belli oldu

    Xiaomi'nin yaklaşmakta olan katlanabilir telefonu Xiaomi Mix Fold 3'ün özellikleri netlik kazanmaya başladı. Peki Ağustos ayında vitrine çıkacak telefon neler sunacak? İşte bildiklerimiz
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    Merakla beklenen Xiaomi Mix Fold 3'ün özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Xiaomi, geçen yıl kullanıcıların beğenisine sunulan Xiaomi Mix Fold 2'nin halefi Mix Fold 3 üzerinde hazırlıklara başladı. Öyle ki Ağustos ayında vitrine çıkacak telefon hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Xiaomi Mix Fold 3'ün bazı kilit özellikleri gün yüzüne çıktı. 

    Xiaomi Mix Fold 3'ün özellikleri belli oldu

    Bildiğiniz üzere akıllı telefon pazarında katlanabilir modellere olan geçiş sürüyor. Bu rekabete dahil olması beklenen Xiaomi Mix Fold 3 ise, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan dahili 8,02 inç OLED ekrana sahip olacak. Cihazın dış bölümüne ise FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç OLED kapak ekranı eşlik edecek.

    Merakla beklenen Xiaomi Mix Fold 3'ün özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Yeni sızıntılar, Mix Fold 3'ün su geçirmez gövde, 5x periskop lens, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 50W kablosuz şarj desteği ile vitrine çıkacağını söylüyor. Kamera bölümünde ise önemli bir yükseltme söz konusu. Cihazda 50 Megapiksel IMX989, 50 Megapiksel IMX858 ultra geniş açı, 50 megapiksel telefoto lens ve 50 megapiksel IMX858 periskop sensörlerinden oluşan dörtlü kamera kurulumu bulunacak.

    Ayrıca mevcut raporda, Mix Fold 3'ün ekran altı (UD) kameraya sahip olacağı belirtiliyor. Bu sensörün detayları ise henüz açıklanmadı. Ancak Mix Fold ve Fold 2'ye kıyasla önemli bir yükseltme olacağını söyleyebiliriz. Xiaomi Mix Fold 3 hakkında merak edilen tüm detayların, önümüzdeki Ağustos ayında netlik kazanması bekleniyor. 

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    F
    fatmaceylanw 1 saat önce

    merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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