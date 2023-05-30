Merakla beklenen Xiaomi Mix Fold 3'ün özellikleri belli oldu

Bildiğiniz üzere akıllı telefon pazarında katlanabilir modellere olan geçiş sürüyor. Bu rekabete dahil olması beklenen Xiaomi Mix Fold 3 ise, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan dahili 8,02 inç OLED ekrana sahip olacak. Cihazın dış bölümüne ise FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç OLED kapak ekranı eşlik edecek.
Ayrıca mevcut raporda, Mix Fold 3'ün ekran altı (UD) kameraya sahip olacağı belirtiliyor. Bu sensörün detayları ise henüz açıklanmadı. Ancak Mix Fold ve Fold 2'ye kıyasla önemli bir yükseltme olacağını söyleyebiliriz. Xiaomi Mix Fold 3 hakkında merak edilen tüm detayların, önümüzdeki Ağustos ayında netlik kazanması bekleniyor.
merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)