Mercuryo'ya DOGE ve XRP ile ödeme desteği eklendi

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Kripto para ödeme desteği ekleyen şirketler arasına Mercuryo da katıldı. Küresel ödeme ağı Mercuryo, Dogecoin (DOGE) ve Ripple (XRP) için destek eklediğini duyurdu.

Tabii eklenenler sadece bu iki kripto para birimi olmadı. Şirketin destek eklediği kripto para birimleri Dogecoin (DOGE), XRP, Fantom (FTM), USDC stabilcoin’i ve Litecoin (LTC) olarak açıklandı.

Mercuryo, geçtiğimiz mayıs ayında 1inch ile ortaklık kurmuştu. Şirket bu ortaklıkla birlikte, DeFi üzerinde fiat kullanılmasının yolunu açmış oldu. Tabii şirketin ortaklıkları sadece 1inch ile sınırlı değil. Volt ile de imza atan şirket, iş birliklerini artırıyor diyebiliriz.

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Tüm bu iş birliklerinden hareketle şirketin hızlı ve verimli sınır ötesi ödeme işlemleri gerçekleştirmek için kripto paralara güvendiği aşikar.

Haziran ayının başlarında Target Global tarafından yönetilen finansman turunca Mercuryo, 7.5 milyon dolarlık fon toplamıştı.

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Mercuryo, DOGE ve XRP ile ödeme desteği ekledi