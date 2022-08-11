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    Anlık Bildirim

    Meta, Birleşik Krallık'tan sonra ilk kez Türkiye’ye kafe açıyor

    Facebook daha önce Birleşik Krallık'ta Meta Kafe isimli kafe açmış ve yaşlı kullanıcıları sosyal medya kullanımı konusunda bilgilendirmişti. Şimdi de Datça Limanı'na Meta Kafe açılıyor.
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    Meta, Birleşik Krallık'tan sonra ilk kez Türkiye’ye kafe açıyor
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    Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, kullanıcıların sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi için kafe açıyor. Birleşik Krallık’tan sonra ilk kez Türkiye’de gerçekleştirecek proje kapsamında Datça Limanı’nda Meta Kafe isminde seyyar kafe kurulacak ve yaşlı kullanıcılara sosyal medya eğitimleri verilecek.

    Ücretsiz çay ve kahve servisi yapılacak

    Meta Kafe, 18-25 Ağustos tarihlerinde Datça Limanı’nda hizmet verecek. Meta Kafe’deki eğitmenler, yaşça büyük kullanıcılara sosyal medyadaki asılsız bilgiler ve asılsız bilgiyi yaymanın tehlikeleri hakkında bilgiler verecek. Şüpheli bilgiyle karşılaşıldığında neler yapılabileceği ve doğru bilgiye nasıl ulaşılabileceği hakkında eğitimler verilecek. Meta Kafe’de eğitimler sırasında ücretsiz çay ve kahve servisi yapılacak.

    Meta Kafe Projesi, Meta ve Datça Belediyesi iş birliği ile hayata geçiriliyor. Projeye MediaWise, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Teyit ve Doğruluk Payı katkı sunuyor.

    Facebook'un Birleşik Krallık'a açtığı kafe

    Meta, Birleşik Krallık'tan sonra ilk kez Türkiye’ye kafe açıyor
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    Meta’dan yapılan açıklamaya göre şu konularda eğitimler verilecek

    “Katılımcılara çevrim içi içerikleri bilinçli bir şekilde değerlendirme ve tüketme, asılsız bilgi yayılımının oluşturacağı tehditler, doğrulama teknikleri ve algoritmalar üzerine çeşitli eğitimler veriliyor. Program, kullanıcılara çevrim içi içerikleri daha bilinçli bir şekilde tanımlama ve tüketme, asılsız bilgi türlerini açıklama, doğrulama tekniklerini uygulama ve asılsız bilgileri arkadaşlar ve aile ile tartışma gibi becerileri kazandırmayı hedefliyor. Katılımcılar, eğitimlerde asılsız bilginin yol açabileceği tehlikeler, çevrim içi kötü aktörleri ayırt edebileceğimiz göstergeler, doğrulama ve algoritmaların nasıl çalıştığı gibi çeşitli konularda bilgi sahibi olabilecek.”

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