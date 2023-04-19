Meta’da çalışan kıyımı! Binlerce kişi daha işten çıkarılıyor

Salı günü Meta çalışanlarına gönderilen ve Vox tarafından görüntülenen şirket için bir notta, işten çıkarmaların Çarşamba günü, yani bugün başlayacağı ve Facebook, Instagram, Reality Labs ve WhatsApp üzerinde çalışanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli teknik ekipleri etkileyeceği söylendi. Bir Meta sözcüsü tarafından notun çalışanlara gönderildiği doğrulanırken kaynaklara göre işten çıkarmalar 4.000 kişiyi bulacak.
Dolaşan söylentilere göre işten çıkarmalar Facebook ile artırılmış ve sanal gerçeklik deneyimlerine adanmış birim olan Reality Labs bünyesindeki çalışanları etkileyecek. Meta, sosyal VR platformu Horizon Worlds'e milyarlarca dolar akıtmış olmasına rağmen zarar etmeye devam ediyor. Horizon Worlds, geçen yılın sonunda ayda yalnızca yaklaşık 200.000 aktif kullanıcıya sahipti ve bu değer çok düşük.
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)