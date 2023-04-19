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    Meta’da çalışan kıyımı! Binlerce kişi daha işten çıkarılıyor

    Meta, arka arkaya yaptığı işten çıkarmalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre Meta, binlerce çalışanını etkileyen yeni bir işten çıkarma sürecine başlıyor.
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    Meta’da çalışan kıyımı! Binlerce kişi daha işten çıkarılıyor Tam Boyutta Gör
    Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, geçtiğimiz yılın kasım ayında 11.000 kişiyi işten çıkartacaklarını duyurmuştu. Aradan birkaç ay geçtikten sonra geride bıraktığımız mart ayında 10.000 kişiyi etkileyecek başka bir işten çıkarma sürecinin olduğu açıklanmıştı. Şimdi ise gelen bilgiler gösteriyor ki firmada yeni bir toplu işten çıkarma uygulanıyor.

    "Verimlilik yılı" işten çıkarmalarla devam ediyor

    Salı günü Meta çalışanlarına gönderilen ve Vox tarafından görüntülenen şirket için bir notta, işten çıkarmaların Çarşamba günü, yani bugün başlayacağı ve Facebook, Instagram, Reality Labs ve WhatsApp üzerinde çalışanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli teknik ekipleri etkileyeceği söylendi. Bir Meta sözcüsü tarafından notun çalışanlara gönderildiği doğrulanırken kaynaklara göre işten çıkarmalar 4.000 kişiyi bulacak.

    Meta’da çalışan kıyımı! Binlerce kişi daha işten çıkarılıyor Tam Boyutta Gör
    Çalışanlara gönderilen notta Meta'nın insan kaynakları müdürü Lori Goler’in imzası bulunuyor. Goler, "Meta'ya çok şey katan arkadaşlarımıza ve meslektaşlarımıza veda ettiğimiz bu zor bir dönem olacak" ifadelerini kullanırken işten çıkarmaların küresel ölçekte olacağı söyleniyor. Açıkçası işten çıkarmalar beklenmedik bir durum değil. Zuckerberg daha önce kesintilerinin teknoloji departmanlarındaki rolleri etkileyeceğini, Mayıs ayında yapılması planlanan bir başka işten çıkarma turunun ise iş tarafını etkileyeceğini söylemişti. Meta CEO’su aynı zamanda 2023 yılını “verimlilik yılı” olarak tanımlamıştı.

    Dolaşan söylentilere göre işten çıkarmalar Facebook ile artırılmış ve sanal gerçeklik deneyimlerine adanmış birim olan Reality Labs bünyesindeki çalışanları etkileyecek. Meta, sosyal VR platformu Horizon Worlds'e milyarlarca dolar akıtmış olmasına rağmen zarar etmeye devam ediyor. Horizon Worlds, geçen yılın sonunda ayda yalnızca yaklaşık 200.000 aktif kullanıcıya sahipti ve bu değer çok düşük.

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    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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