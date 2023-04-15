Twitter karakteri sınırı 10 bin oldu: Artık makale yazılabilir

Twitter karakter sınırı 10 bine yükseldi
Twitter, Blue aboneli için geçtiğimi Şubat ayında karakter sınırını 280’den 4000’e yükseltmişti. Aradan geçen birkaç haftanın ardından karakter sırını on bine yükseltilirken ek metin biçimlendirme özellikleri de eklendi. Dolayısıyla bu değişiklikler Twitter'ın Substack gibi bülten platformlarıyla rekabet etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış gibi görünüyor.
Ancak Twitter'ın kısa biçimli blog platformu olma mirası kolayca geride bırakılabilecek bir şey değil. Bazı içerik oluşturucular yeni uzun form özelliklerine ilgi duyduklarını belirtirken, pek çok sıradan Twitter kullanıcısı uzun tweet’ler okumaya ilgisiz ve isteksiz. The Information tarafından bildirilen veriler de Twitter Blue'nun abone çekmekte zorlandığını gösteriyor; hizmetin küresel abone sayısının 290.000 civarında olduğu tahmin ediliyor: Twitter'ın geçen yıl bildirdiği yaklaşık 250 milyon günlük aktif kullanıcının sadece yüzde 0,1'i.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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