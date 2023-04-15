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    Twitter karakteri sınırı 10 bin oldu: Artık makale yazılabilir

    Twitter karakter sınırını artırarak kendisini bir Substack rakibi haline getirirken aynı zamanda kalın ve italik metin biçimlendirmelerini de ekleyerek bir haber platformuna dönüşüyor.
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    Twitter karakteri sınırı 10.000 oldu Tam Boyutta Gör
    Twitter Blue aboneleri artık maksimum 10.000 karakter tweet uzunluğuna, kalın ve italik metin biçimlendirmelerine sahip. Twitter karakter sınırını artırarak kendisini bir Substack rakibi haline getiriyor ve aynı zamanda karakteri sınırının artışıyla da açıkçası bir haber portalı haline dönüşüyor.

    Twitter karakter sınırı 10 bine yükseldi

    Twitter, Blue aboneli için geçtiğimi Şubat ayında karakter sınırını 280’den 4000’e yükseltmişti. Aradan geçen birkaç haftanın ardından karakter sırını on bine yükseltilirken ek metin biçimlendirme özellikleri de eklendi. Dolayısıyla bu değişiklikler Twitter'ın Substack gibi bülten platformlarıyla rekabet etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış gibi görünüyor.

    Twitter karakteri sınırı 10.000 oldu
    Twitter artık bir sosyal medya olmaktan ziyade bir “medya” olma yolunda ilerliyor gibi. Zira son yapılan bu eklemelerin yanında kısa bir süre önce de Abonelikler özelliği aktifleştirilmişti. Abonelikler ile bir kullanıcıya abone olup özel içeriklere erişim hakkı elde ediliyordu. Özel haber bültenleri veya videolar gibi içerikleri Twitter’dan sunmayı tercih edecek içerik üreticileri için bunlar güzel değişiklikler diyebiliriz.

    Ancak Twitter'ın kısa biçimli blog platformu olma mirası kolayca geride bırakılabilecek bir şey değil. Bazı içerik oluşturucular yeni uzun form özelliklerine ilgi duyduklarını belirtirken, pek çok sıradan Twitter kullanıcısı uzun tweet’ler okumaya ilgisiz ve isteksiz. The Information tarafından bildirilen veriler de Twitter Blue'nun abone çekmekte zorlandığını gösteriyor; hizmetin küresel abone sayısının 290.000 civarında olduğu tahmin ediliyor: Twitter'ın geçen yıl bildirdiği yaklaşık 250 milyon günlük aktif kullanıcının sadece yüzde 0,1'i.

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