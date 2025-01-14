Yazılımcıların yerini AI alıyor: Meta kod yazmada otomasyon dönemini başlatıyor

Tam Boyutta Gör Son yıllarda yaşanan yapay zeka patlaması daha şimdiden günlük hayatımızda belli başlı şeyleri değiştirmeye başlamış durumda. Ancak yaşanan bu teknolojik atılımın asıl etkisini önümüzdeki yıllarda görmeye başlayacağız. Üstelik bu etkilerin hepsi olumlu da olmayacak. Bildiğiniz gibi teknoloji ve akademi dünyasından pek çok isim AI alanında yaşanan patlamanın yakın gelecekte sebep olacağı işsizlik sorununa dikkat çekiyor. Nitekim bunun ilk emarelerini şimdiden görmeye başladık.

Yapay zeka alanında yaşanan atılımla birlikte işi tehlikeye girecek meslek gruplarından birinin de yazılımcılar olacağı bir süredir konuşuluyordu. Yazılımcılar nezdinde endişe yaratan bu senaryo yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başlıyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bu yıl AI'ı kullanarak Meta'daki bazı kod yazma işlerini otomasyona geçirmeye başlayacaklarını açıkladı. Üstelik Zuckerberg, Silikon Vadisi'nde Meta ile benzer planlar yapan başka şirketlerin de olduğunu söylüyor: "Meta olarak biz de bu konu üzerinde çalışan diğer şirketler de büyük ihtimalle bu yıl içinde şirketlerinde aynı orta düzey bir mühendis gibi kod yazabilecek bir AI'a sahip olacağız."

Mark Zuckerberg: "İleride uygulamalarımızdaki kodun çoğunu AI mühendisler yazıyor olacak."

Business Insider tarafından paylaşılan bilgilere göre bugün Meta'da çalışan orta düzey bir mühendis yılda yaklaşık 500 bin dolar kazanıyor. Meta gibi şirketlerin şimdi bu işleri AI'a yaptırabilecek seviyeye yaklaşmış olmaları, yazılım dünyası için tehlike çanlarını çaldırıyor. Çünkü bu, son yıllarda teknoloji dünyasında sıkça şahit olduğumuz toplu işten çıkarmaların daha da artacağı anlamına geliyor. Önümüzeki dönemde çok sayıda yazılımcı işsiz kalabilir. Nitekim Mark Zuckberg de geleceğe dair öngörülerinde buna yakın şeyler söylüyor:

“Başlangıçta çalıştırması gerçekten çok maliyetli olacak ama zamanla daha verimli hâle getirilecektir. Zamanla uygulamalarımızdaki ve hatta yarattığımız yapay zekâdaki kodların çoğunun insanlar yerine AI mühendisler tarafından yazıldığı bir noktaya geleceğiz.”

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Pek Çok Şirket Benzer Planlar Yapıyor

Tam Boyutta Gör Zuckerberg bu atılım yüzünden işleri elinden alınacak insanları bekleyen geleceğe dair ise oldukça iyimser konuşuyor: "Bence insanlar ileride çok daha yaratıcı olacak ve çılgınca şeyler yapmak için bolca boş zamanları olacak." diyor. Ekonomik gerçeklikler Zuckerberg'in bu ütopik gelecek tasviriyle pek örtüşmüyor ama Meta CEO'su şimdilik böyle bir tablo çizmeyi tercih ediyor.

Yazılımcıların yerini AI mühendislerle doldurmayı planlayan tek şirket Meta değil. Google'ın da bu yönde planları olduğu bir süredir biliniyor. Öte yandan Silikon Vadisi'nde pek çok şirket benzer planlar yapıyor. Hatta bunlardan bazıları şimdiden uygulamaya konuluyor. ABD'deki en büyük yazılım şirketlerinden olan Salesforce'un CEO'su Marc Benioff, kısa süre önce bir açıklama yaparak şirketin 2025'te yeni yazılımcı almayacağını duyurdu. Benioff bunun sebebi olarak AI'ı göstermekten de çekinmedi. Aynı şekilde bir diğer teknoloji şirketi olan Kiarna da AI teknolojilerine geçiş yaptığı için personelinin yüzde 22'sini işten çıkaracağını duyurdu. Bunun gibi örneklerin sayısı arttırılabilir. Üstelik benzer açıklamaları yakın bir gelecekte çok daha sık duymaya başlayacağız.

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