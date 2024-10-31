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    Anlık Bildirim

    Meta'da yüzler gülüyor: Meta AI rekor kullanıcıya ulaştı

    Meta, yapay zeka asistanı Meta AI'ın 500 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını duyurdu. CEO Zuckerberg, 2024'ün sonuna kadar "en çok kullanılan" asistan olmayı hedefliyor.
    Meta'da yüzler gülüyor: Meta AI rekor kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın geçtiğimiz yıl tanıttığı yapay zeka modeli Meta AI hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tanıtıldığı günden bu yana sürekli olarak güncellenen Meta AI, Mark Zuckerberg'in duyurusuna göre önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. 

    Meta AI, 500 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı

    Meta, ChatGPT ile başlayan yapay zeka yarışında zirveye oynamak istiyor ve şirketin yapay zeka modeli Meta AI şimdiden 500 milyon kullanıyı geride bıraktı. Kazanç açıklamasına göre Meta’nın AI çözümleri yalnızca kullanıcı etkileşimini değil aynı zamanda kurumsal tarafı da etkilemeye devam ediyor.

    Buna göre Facebook ve Instagram’da yapay zekâ destekli içerik önerileri sayesinde geçirilen sürede sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 5’lik bir artış kaydedildi. Ayrıca, reklam verenler de Meta’nın generatif AI araçlarından yoğun bir şekilde faydalanıyor; sadece geçen ay, AI kullanılarak 15 milyondan fazla reklam oluşturuldu.

    Meta'nın sosyal medya arenasındaki diğer önemli hamlesi ise Threads oldu. Zuckerberg, uygulamanın kullanıcı tabanının aylık 275 milyon seviyesine yaklaştığını ifade etti ve günlük bir milyon yeni kayıt aldıklarını açıkladı. 

    Üstelik gelişmelerin bulunla sınırlı olmadığını belirtelim. Şirketin bir süredir kendi yapay zeka arama motorunu geliştirdiği söyleniyor. Böylece Google ve Microsoft Bing'e olan bağımlılığını azaltmış olacak. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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