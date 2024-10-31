Meta'da yüzler gülüyor: Meta AI rekor kullanıcıya ulaştı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın geçtiğimiz yıl tanıttığı yapay zeka modeli Meta AI hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tanıtıldığı günden bu yana sürekli olarak güncellenen Meta AI, Mark Zuckerberg'in duyurusuna göre önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Meta AI, 500 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı

Meta, ChatGPT ile başlayan yapay zeka yarışında zirveye oynamak istiyor ve şirketin yapay zeka modeli Meta AI şimdiden 500 milyon kullanıyı geride bıraktı. Kazanç açıklamasına göre Meta’nın AI çözümleri yalnızca kullanıcı etkileşimini değil aynı zamanda kurumsal tarafı da etkilemeye devam ediyor.

Buna göre Facebook ve Instagram’da yapay zekâ destekli içerik önerileri sayesinde geçirilen sürede sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 5’lik bir artış kaydedildi. Ayrıca, reklam verenler de Meta’nın generatif AI araçlarından yoğun bir şekilde faydalanıyor; sadece geçen ay, AI kullanılarak 15 milyondan fazla reklam oluşturuldu.

Meta'nın sosyal medya arenasındaki diğer önemli hamlesi ise Threads oldu. Zuckerberg, uygulamanın kullanıcı tabanının aylık 275 milyon seviyesine yaklaştığını ifade etti ve günlük bir milyon yeni kayıt aldıklarını açıkladı.

Meta, kendi yapay zeka arama motorunu geliştiriyor 1 gün önce eklendi

Üstelik gelişmelerin bulunla sınırlı olmadığını belirtelim. Şirketin bir süredir kendi yapay zeka arama motorunu geliştirdiği söyleniyor. Böylece Google ve Microsoft Bing'e olan bağımlılığını azaltmış olacak.

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