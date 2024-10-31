Meta'da yüzler gülüyor: Meta AI rekor kullanıcıya ulaştı

Meta AI, 500 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı
Meta, ChatGPT ile başlayan yapay zeka yarışında zirveye oynamak istiyor ve şirketin yapay zeka modeli Meta AI şimdiden 500 milyon kullanıyı geride bıraktı. Kazanç açıklamasına göre Meta’nın AI çözümleri yalnızca kullanıcı etkileşimini değil aynı zamanda kurumsal tarafı da etkilemeye devam ediyor.
Buna göre Facebook ve Instagram’da yapay zekâ destekli içerik önerileri sayesinde geçirilen sürede sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 5’lik bir artış kaydedildi. Ayrıca, reklam verenler de Meta’nın generatif AI araçlarından yoğun bir şekilde faydalanıyor; sadece geçen ay, AI kullanılarak 15 milyondan fazla reklam oluşturuldu.
Meta'nın sosyal medya arenasındaki diğer önemli hamlesi ise Threads oldu. Zuckerberg, uygulamanın kullanıcı tabanının aylık 275 milyon seviyesine yaklaştığını ifade etti ve günlük bir milyon yeni kayıt aldıklarını açıkladı.
Üstelik gelişmelerin bulunla sınırlı olmadığını belirtelim. Şirketin bir süredir kendi yapay zeka arama motorunu geliştirdiği söyleniyor. Böylece Google ve Microsoft Bing'e olan bağımlılığını azaltmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D