Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, ortaya çıkan bilgilere göre düşük gelir tahminleri nedeniyle maliyetleri düşürme çabalarının bir parçası olarak yeni çalışan alımını sınırlandırmayı planlıyor. İşe alımların azaltılması özellikle orta ve üst düzey pozisyonları içeriyor.

Meta, işe alımları azaltacak

CNBC ve Bloomberg tarafından şirket yöneticilerinden edinilen bilgilere bakıldığında Meta, yılın ikinci çeyreğinde gelirlerde bir düşüş bekliyor. Bu bağlamda giderleri azaltmak adına şirket, yeni işe alımlarda bir azaltmaya gidecek. Yapılan bir açıklamada Meta'nın kararı bu çeyrek için uygulamaya koyacağı ancak gelecek planlarının yerine getirilmesi için uzun vadede işe alımlara devam edeceği belirtildi.

Bir Meta sözcüsü: "Yetenek hattımızı iş ihtiyaçlarımıza göre düzenli olarak yeniden değerlendiriyoruz ve bu kazanç dönemi için verilen harcama rehberliği ışığında büyümesini buna göre yavaşlatıyoruz. Ancak, uzun vadeli etkiye odaklanmamızı sağlamak için iş gücümüzü büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerinde bulundu.

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Meta'nın bu kararının arkasında Apple'ın iOS'taki gizlilik ayarlarındaki değişiklikler nedeniyle 10 milyar dolar gelir kaybetmeyi bekliyor olması ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşın o bölgedeki gelirlerini azaltmasının bulunduğu belirtiliyor.

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Meta, giderleri azaltmak adına işe alımları sınırlandırıyor