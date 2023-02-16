Meta, Mark Zuckerberg'e kişisel güvenlik için 14 milyon dolar harcayacak

Zuckerberg'in güvenliği için yıllık 14 milyon dolar harcanacak
Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg, 2023 yılını Meta için "verimlilik yılı" olarak adlandırmıştı ancak görünüşe göre şirketten kişisel güvenlik için aldığı ödenek 4 milyon dolar daha artacak. Düzenleyici kuruluşun belgelerinde Meta, Mark Zuckerberg'in "doğrudan Meta'nın kurucusu, Başkanı ve CEO'su olarak kendisine yönelik belirli tehditler nedeniyle güvenlik endişelerini gidermek için" kişisel bir güvenlik ödeneğine sahip olduğunu belirtiyor. 2018'den bu yana, bu ödenek yılda 10 milyon dolar olarak belirlendi, ancak bu yıl 14 milyon dolara yükseltiliyor.
Zuckerberg’in maaşı 1 dolar
Öte yandan Business Standard'ın da belirttiği gibi, Meta'nın CEO'larının güvenliği için harcayacağı toplam tutar bu değil. Geçen yıl güvenlik için Meta, 10 milyon dolarlık ödeneğe ek olarak 16.8 milyon dolar daha harcama yapmıştı. Ek olarak Meta’nın 11.000 çalışanı işten çıkardıktan son bir başka işten çıkarma sürecine gireceği de söylenmekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah