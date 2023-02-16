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    Meta, Mark Zuckerberg'e kişisel güvenlik için 14 milyon dolar harcayacak

    Facebook, Instagram ve WhatsApp’in çatı şirketi Meta, binlerce çalışanını işten çıkarıyorken Mark Zuckerberg'e kişisel güvenlik için fazladan birkaç milyon dolar daha kaynak ayırması dikkat çekti.
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    Meta, Mark Zuckerberg'in güvenliği için 14 milyon dolar ödeyecek Tam Boyutta Gör
    Küresel ekonomik durum çoğu teknoloji şirketini kemer sıkma politikasına yönlendirmişti. Facebook, Instagram ve WhatsApp’in çatı şirketi Meta, birkaç ay önce binlerce çalışanını işten çıkartacağını duyurarak bu anlamda büyük bir adım atmıştı. Şimdi ise Mark Zuckerberg'egüvenlik için fazladan 4 milyon dolar veriyor.

    Zuckerberg'in güvenliği için yıllık 14 milyon dolar harcanacak

    Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg, 2023 yılını Meta için "verimlilik yılı" olarak adlandırmıştı ancak görünüşe göre şirketten kişisel güvenlik için aldığı ödenek 4 milyon dolar daha artacak. Düzenleyici kuruluşun belgelerinde Meta, Mark Zuckerberg'in "doğrudan Meta'nın kurucusu, Başkanı ve CEO'su olarak kendisine yönelik belirli tehditler nedeniyle güvenlik endişelerini gidermek için" kişisel bir güvenlik ödeneğine sahip olduğunu belirtiyor. 2018'den bu yana, bu ödenek yılda 10 milyon dolar olarak belirlendi, ancak bu yıl 14 milyon dolara yükseltiliyor.

    Zuckerberg’in maaşı 1 dolar

    Meta, Mark Zuckerberg'in güvenliği için 14 milyon dolar ödeyecek Tam Boyutta Gör
    Bu bütçe, Zuckerberg ve ailesini güvende tutmaya yardımcı olmak için "ek personel, ekipman, hizmetler, konut iyileştirmeleri veya diğer güvenlikle ilgili maliyetleri" karşılamak için kullanılacak. Bununla birlikte belge, Zuckerberg'in yalnızca 1 dolarlık bir maaş aldığına, ikramiye ödemesine, hisse senedi ödüllerine veya diğer teşvik edici tazminatlara sahip olmadığına işaret ediyor.

    Öte yandan Business Standard'ın da belirttiği gibi, Meta'nın CEO'larının güvenliği için harcayacağı toplam tutar bu değil. Geçen yıl güvenlik için Meta, 10 milyon dolarlık ödeneğe ek olarak 16.8 milyon dolar daha harcama yapmıştı. Ek olarak Meta’nın 11.000 çalışanı işten çıkardıktan son bir başka işten çıkarma sürecine gireceği de söylenmekte.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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