Meta, Mark Zuckerberg'e kişisel güvenlik için 14 milyon dolar harcayacak

Tam Boyutta Gör Küresel ekonomik durum çoğu teknoloji şirketini kemer sıkma politikasına yönlendirmişti. Facebook, Instagram ve WhatsApp’in çatı şirketi Meta, birkaç ay önce binlerce çalışanını işten çıkartacağını duyurarak bu anlamda büyük bir adım atmıştı. Şimdi ise Mark Zuckerberg'egüvenlik için fazladan 4 milyon dolar veriyor.

Zuckerberg'in güvenliği için yıllık 14 milyon dolar harcanacak

Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg, 2023 yılını Meta için "verimlilik yılı" olarak adlandırmıştı ancak görünüşe göre şirketten kişisel güvenlik için aldığı ödenek 4 milyon dolar daha artacak. Düzenleyici kuruluşun belgelerinde Meta, Mark Zuckerberg'in "doğrudan Meta'nın kurucusu, Başkanı ve CEO'su olarak kendisine yönelik belirli tehditler nedeniyle güvenlik endişelerini gidermek için" kişisel bir güvenlik ödeneğine sahip olduğunu belirtiyor. 2018'den bu yana, bu ödenek yılda 10 milyon dolar olarak belirlendi, ancak bu yıl 14 milyon dolara yükseltiliyor.

Zuckerberg’in maaşı 1 dolar

Tam Boyutta Gör Bu bütçe, Zuckerberg ve ailesini güvende tutmaya yardımcı olmak için "ek personel, ekipman, hizmetler, konut iyileştirmeleri veya diğer güvenlikle ilgili maliyetleri" karşılamak için kullanılacak. Bununla birlikte belge, Zuckerberg'in yalnızca 1 dolarlık bir maaş aldığına, ikramiye ödemesine, hisse senedi ödüllerine veya diğer teşvik edici tazminatlara sahip olmadığına işaret ediyor.

Meta, daha fazla çalışanı işte çıkartmayı planlıyor 3 gün önce eklendi

Öte yandan Business Standard'ın da belirttiği gibi, Meta'nın CEO'larının güvenliği için harcayacağı toplam tutar bu değil. Geçen yıl güvenlik için Meta, 10 milyon dolarlık ödeneğe ek olarak 16.8 milyon dolar daha harcama yapmıştı. Ek olarak Meta’nın 11.000 çalışanı işten çıkardıktan son bir başka işten çıkarma sürecine gireceği de söylenmekte.

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Meta, Mark Zuckerberg'in güvenliği için 14 milyon dolar ödeyecek