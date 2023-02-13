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    Facebook’un çatı şirketi Meta, daha fazla çalışanı işte çıkartmayı planlıyor

    Instagram ve Facebook’un çatı şirketi Meta, ekonomik sebeplerden dolayı daha fazla çalışanı işten çıkartabilir. Firma zaten bir süre önce 11.000 çalışanı işten çıkartacağını duyurmuştu.
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    Meta, daha fazla çalışanı işte çıkartmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Geçen yılın Kasım ayında Meta, "daha yalın ve daha verimli" bir şirket olmanın bir yolu olarak dünya çapında 11.000'den fazla çalışanını işten çıkardı. Ancak Instagram ve Facebook’un çatı şirketi Meta tarafından gelen haberler şirketin önümüzdeki haftalarda iş gücünü daha da azaltacağını gösteriyor.

    Meta'da sular durulmuyor

    Financial Times tarafından hazırlanan bir raporda, Meta’nın ikinci bir işten çıkarma sürecine başlayacağından bahsedildi. Bununla birlikte şirket içindeki bazı ekiplerin bütçesinde de kesintilere gidileceği söyleniyor. Tüm bu bilgiler ışığında şirket yöneticilerinin, önlerini göremedikleri için bazı projeleri gerçekleştiremedikleri de söyleniyor.

    Birkaç hafta önce Meta CEO'su Mark Zuckerberg, 2023'ün şirket için "verimlilik yılı" olacağını söylemiş ve "daha güçlü ve daha çevik bir organizasyon” olacaklarını ifade etmişti. Ancak, konuya aşina olan bir Meta çalışanı aynı fikirde görünmüyor. Çalışana göre Meta’daki durum halen tam bir karmaşa. Öte yanda şimdilik bu planlanan daha doğrusu iddia edilen ikinci işten çıkarmanın boyutu ve kapsamı henüz belirsiz.

    Meta, son zamanlarda toplu işten çıkarmalar gerçekleştiren teknoloji şirketlerinden sadece bir tanesi. Çalışanlarına veda eden diğer şirketler arasında Microsoft, Twitter, Amazon, Google, Spotify, Disney ve dahasını da sayabiliriz.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 12 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 2 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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