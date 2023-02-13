Facebook’un çatı şirketi Meta, daha fazla çalışanı işte çıkartmayı planlıyor

Meta'da sular durulmuyor
Financial Times tarafından hazırlanan bir raporda, Meta’nın ikinci bir işten çıkarma sürecine başlayacağından bahsedildi. Bununla birlikte şirket içindeki bazı ekiplerin bütçesinde de kesintilere gidileceği söyleniyor. Tüm bu bilgiler ışığında şirket yöneticilerinin, önlerini göremedikleri için bazı projeleri gerçekleştiremedikleri de söyleniyor.
Birkaç hafta önce Meta CEO'su Mark Zuckerberg, 2023'ün şirket için "verimlilik yılı" olacağını söylemiş ve "daha güçlü ve daha çevik bir organizasyon” olacaklarını ifade etmişti. Ancak, konuya aşina olan bir Meta çalışanı aynı fikirde görünmüyor. Çalışana göre Meta’daki durum halen tam bir karmaşa. Öte yanda şimdilik bu planlanan daha doğrusu iddia edilen ikinci işten çıkarmanın boyutu ve kapsamı henüz belirsiz.
Meta, son zamanlarda toplu işten çıkarmalar gerçekleştiren teknoloji şirketlerinden sadece bir tanesi. Çalışanlarına veda eden diğer şirketler arasında Microsoft, Twitter, Amazon, Google, Spotify, Disney ve dahasını da sayabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah