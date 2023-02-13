Facebook’un çatı şirketi Meta, daha fazla çalışanı işte çıkartmayı planlıyor

Tam Boyutta Gör Geçen yılın Kasım ayında Meta, "daha yalın ve daha verimli" bir şirket olmanın bir yolu olarak dünya çapında 11.000'den fazla çalışanını işten çıkardı. Ancak Instagram ve Facebook’un çatı şirketi Meta tarafından gelen haberler şirketin önümüzdeki haftalarda iş gücünü daha da azaltacağını gösteriyor.

Meta'da sular durulmuyor

Financial Times tarafından hazırlanan bir raporda, Meta’nın ikinci bir işten çıkarma sürecine başlayacağından bahsedildi. Bununla birlikte şirket içindeki bazı ekiplerin bütçesinde de kesintilere gidileceği söyleniyor. Tüm bu bilgiler ışığında şirket yöneticilerinin, önlerini göremedikleri için bazı projeleri gerçekleştiremedikleri de söyleniyor.

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Birkaç hafta önce Meta CEO'su Mark Zuckerberg, 2023'ün şirket için "verimlilik yılı" olacağını söylemiş ve "daha güçlü ve daha çevik bir organizasyon” olacaklarını ifade etmişti. Ancak, konuya aşina olan bir Meta çalışanı aynı fikirde görünmüyor. Çalışana göre Meta’daki durum halen tam bir karmaşa. Öte yanda şimdilik bu planlanan daha doğrusu iddia edilen ikinci işten çıkarmanın boyutu ve kapsamı henüz belirsiz.

Meta, son zamanlarda toplu işten çıkarmalar gerçekleştiren teknoloji şirketlerinden sadece bir tanesi. Çalışanlarına veda eden diğer şirketler arasında Microsoft, Twitter, Amazon, Google, Spotify, Disney ve dahasını da sayabiliriz.

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Meta, daha fazla çalışanı işte çıkartmayı planlıyor