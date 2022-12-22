Meta'dan Quest 2’ye doping: VR başlığın performansı güncellemeyle yükseltildi

Meta Quest 2'ye doping
Meta, "bu iyileştirmenin avantajlarından yararlanmaya başlamak için hiçbir entegrasyon veya kodlama gerekmez, uygulamanızın bundan fayda sağlayacağını algıladığında frekansı otomatik olarak artıracaktır" diye belirtiyor. Güncellemeyi almak için ise cihazı kapatıp açmak ve mevcut sistem sürümünün V49 olduğundan emin olmak yeterli. Bu arada Meta, güncelleme sonrasında 490 MHz olan GPU frekansının 525 MHz seviyesine yükseldiğini ve bunun yüzde 7’lik bir performans artışı anlamına geldiğini belirtiyor.
Öte yandan eğer dinamik odaklanma özelliği etkin durumdaysa GPU, uygulamalardaki performansı etkilemeden görüntü kalitesini artırmak için en üst frekans seviyesine çıkacak. Yapılan güncelleme sayesinde sadece uygulamalarda değil oyunlarda da bir performans artışının yaşanması beklenmekte. Öte yandan Quest 2 sahiplerini doğrudan bu ek hızdan faydalanabilecek. Ek olarak geliştiriciler ek yüzde 7’lik gücü uygulamalarının çözünürlüğünü artırmak için de kullanabilir. Son olarak Meta’nın 2023’te Quest 3’ü piyasaya sürmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d