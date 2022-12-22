Meta'dan Quest 2’ye doping: VR başlığın performansı güncellemeyle yükseltildi

Tam Boyutta Gör Meta Quest 2 aslında teknoloji dünyası için uzun sayılabilecek bir süredir -2 yıldır- piyasada bulunuyor ve sürpriz bir güncelleme ile birlikte performans artışı kazanıyor. Meta tarafından yapılan açıklamaya göre sanal gerçeklik (VR) başlığı Ques 2’nin dahili grafik işlemcisinin frekans hızı artırılarak hissedilir bir performans artışı elde edilmiş durumda.

Meta Quest 2'ye doping

Meta, "bu iyileştirmenin avantajlarından yararlanmaya başlamak için hiçbir entegrasyon veya kodlama gerekmez, uygulamanızın bundan fayda sağlayacağını algıladığında frekansı otomatik olarak artıracaktır" diye belirtiyor. Güncellemeyi almak için ise cihazı kapatıp açmak ve mevcut sistem sürümünün V49 olduğundan emin olmak yeterli. Bu arada Meta, güncelleme sonrasında 490 MHz olan GPU frekansının 525 MHz seviyesine yükseldiğini ve bunun yüzde 7’lik bir performans artışı anlamına geldiğini belirtiyor.

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Öte yandan eğer dinamik odaklanma özelliği etkin durumdaysa GPU, uygulamalardaki performansı etkilemeden görüntü kalitesini artırmak için en üst frekans seviyesine çıkacak. Yapılan güncelleme sayesinde sadece uygulamalarda değil oyunlarda da bir performans artışının yaşanması beklenmekte. Öte yandan Quest 2 sahiplerini doğrudan bu ek hızdan faydalanabilecek. Ek olarak geliştiriciler ek yüzde 7’lik gücü uygulamalarının çözünürlüğünü artırmak için de kullanabilir. Son olarak Meta’nın 2023’te Quest 3’ü piyasaya sürmesi bekleniyor.

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