Mobil arama ve mesajlaşma ücretlerine yüzde 77 zam!

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi'ne zam geldi. Geçen seneye kıyasla yüzde 77 oranında zam yapıldı.

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BTK, mobil operatörler için hazırladığı Mobil Haberleşme Azami Ücret Tarifesi ile arama, SMS, hat devir ücreti, numara değişikliği, SIM kart değişikliği gibi hizmetler için azami fiyatı belirliyor. Operatörler bu fiyatların üzerine çıkamıyor. BTK’nin her sene 1 Nisan ve 1 Ekim’de güncellediği azami ücret tarifesine 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında zam geldi. 1 Ekim 2021'e kıyasla zam oranı yüzde 77’ye ulaştı.

Mobil operatörler, kullanıcılara sunduğu hizmetlerin ücretini BTK'nin belirlediği azami ücret tarifesindeki ücretlere kadar yükseltebilecek. Operatörler, daha düşük oranda zam yapabilir veya mevcut tarife ücretleriyle devam edebilir.

BTK Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi Hizmet Türü - TL 1 Nisan 2022 1 Ekim 2022 Yurtiçi Arama Ücreti (TL/dk) 1,23 1,55 Yurtdışını Arama Ücreti (TL/dk) 12,23 15,42 İsim/Unvan Değişikliği 15,93 20,09 Hat Devir Ücreti 23,32 29,42 Numara Değişikliği 53,20 67,11 SIM Kart Değişikliği 53,20 67,11 Açma, Kapama Ücreti 54,27 68,46 Yurtiçi Kısa Mesaj Ücreti (kuruş/mesaj) 88,49 111 Yurtdışı Kısa Mesaj Ücreti (TL/mesaj) 2,16 2,72 Posta ile İletilen Ayrıntılı Fatura Ücreti (TL/sayfa) 1,61 2,03 Bilinmeyen Numaralar Servis Ücreti (TL/dk) 3,46 4,36

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