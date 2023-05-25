Tam Boyutta Gör Meta, şirketin "verimlilik yılı" kapsamında yeni bir işten çıkarma turuna başladı. İşten çıkarmaların son turu Meta'nın çeşitli iş gruplarının üyelerini hedef alıyor ve Nisan ayında teknik rollerdeki çalışanları etkileyen bir önceki turu takip ediyor. Şirketin Kasım ayında 11.000 çalışanı etkileyen ilk işten çıkarma turunun ardından, bu son iki turda yaklaşık 10.000 çalışan işini kaybedecek.

Meta, toplam 21.000 çalışanı işten çıkardı

Tam Boyutta Gör Meta, şirketin milyarlarca dolarlık maliyet tasarrufu planının bir parçası olarak üçüncü işten çıkarma turuna başladı. İşten çıkarmalar, Zuckerberg'in zorlu ekonomi ve zayıflayan dijital reklam pazarında şirketin zayıflaması ve daha çevik hale gelmesi için gerekli olarak sunduğu Meta'nın “verimlilik yılının” bir parçası.

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Maliyet kesintilerine rağmen, Meta hala metaverse'e büyük yatırımlar yapıyor. Metaverse dahil, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri geliştiren Reality Labs birimi, ilk çeyrekte 339 milyon dolar gelir getirirken 3,99 milyar dolar işletme zararı kaydetti.

Son işten çıkarmalarla birlikte Meta'nın geçtiğimiz Kasım ayından bu yana işten çıkardığı toplam çalışan sayısı yaklaşık 21.000'e ulaştı. Meta'nın işten çıkarmaları sektördeki en yüksek rakamlar arasında yer alsa da, son birkaç ay içinde işten çıkarma yapan tek teknoloji şirketi olmaktan çok uzak. Amazon, Google, Microsoft ve diğer düzinelerce şirket yılbaşından bu yana işgücünü önemli ölçüde azalttı.

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Meta, üçüncü kez çalışanlarını işten çıkarıyor