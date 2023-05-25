Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta, üçüncü kez çalışanlarını işten çıkarıyor

    Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi olan Meta, zorlu ekonomik koşullar ve yatırımların geri dönüşünü alamamasıyla boğuşuyor. Firma, bu bağlamda üçüncü kez çalışanlarını işten çıkarıyor.
    Oy Ver
    Meta, üçüncü kez çalışanlarını işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Meta, şirketin "verimlilik yılı" kapsamında yeni bir işten çıkarma turuna başladı. İşten çıkarmaların son turu Meta'nın çeşitli iş gruplarının üyelerini hedef alıyor ve Nisan ayında teknik rollerdeki çalışanları etkileyen bir önceki turu takip ediyor. Şirketin Kasım ayında 11.000 çalışanı etkileyen ilk işten çıkarma turunun ardından, bu son iki turda yaklaşık 10.000 çalışan işini kaybedecek.

    Meta, toplam 21.000 çalışanı işten çıkardı

    Meta, üçüncü kez çalışanlarını işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Meta, şirketin milyarlarca dolarlık maliyet tasarrufu planının bir parçası olarak üçüncü işten çıkarma turuna başladı. İşten çıkarmalar, Zuckerberg'in zorlu ekonomi ve zayıflayan dijital reklam pazarında şirketin zayıflaması ve daha çevik hale gelmesi için gerekli olarak sunduğu Meta'nın “verimlilik yılının” bir parçası.

    Maliyet kesintilerine rağmen, Meta hala metaverse'e büyük yatırımlar yapıyor. Metaverse dahil, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri geliştiren Reality Labs birimi, ilk çeyrekte 339 milyon dolar gelir getirirken 3,99 milyar dolar işletme zararı kaydetti.

    Son işten çıkarmalarla birlikte Meta'nın geçtiğimiz Kasım ayından bu yana işten çıkardığı toplam çalışan sayısı yaklaşık 21.000'e ulaştı. Meta'nın işten çıkarmaları sektördeki en yüksek rakamlar arasında yer alsa da, son birkaç ay içinde işten çıkarma yapan tek teknoloji şirketi olmaktan çok uzak. Amazon, Google, Microsoft ve diğer düzinelerce şirket yılbaşından bu yana işgücünü önemli ölçüde azalttı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    EvMüdüresiii 21 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

    Profil resmi
    srkn 21 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

    Profil resmi
    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    resident evil 5 türkçe yama uyutulmadan yapılan kolonoskopi sevgilinin annesine doğum günü mesajı peugeot 3008 adblue tankı kaç litre numaram gizliden çıkmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4 V5.1
    Monster Huma H4 V5.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız