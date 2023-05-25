Meta, üçüncü kez çalışanlarını işten çıkarıyor

Meta, toplam 21.000 çalışanı işten çıkardı
Maliyet kesintilerine rağmen, Meta hala metaverse'e büyük yatırımlar yapıyor. Metaverse dahil, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri geliştiren Reality Labs birimi, ilk çeyrekte 339 milyon dolar gelir getirirken 3,99 milyar dolar işletme zararı kaydetti.
Son işten çıkarmalarla birlikte Meta'nın geçtiğimiz Kasım ayından bu yana işten çıkardığı toplam çalışan sayısı yaklaşık 21.000'e ulaştı. Meta'nın işten çıkarmaları sektördeki en yüksek rakamlar arasında yer alsa da, son birkaç ay içinde işten çıkarma yapan tek teknoloji şirketi olmaktan çok uzak. Amazon, Google, Microsoft ve diğer düzinelerce şirket yılbaşından bu yana işgücünü önemli ölçüde azalttı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.