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    Meta ve MediaTek, AR özelinde güçlerini birleştiriyor

    Meta ve MediaTek, artırılmış gerçeklik (AR) özelinde güçlerini birleştiriyor. Artırılmış gerçeklik başlıkları için verimlilik ve performans odaklı bir işlemci yolda.
    Meta ve MediaTek, AR özelinde güçlerini birleştiriyor! Tam Boyutta Gör
    Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, AR (Artırılmış Gerçeklik) alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de ABD'li dev, önde gelen yonga üreticilerinden MediaTek ile bir araya geldi. Her iki şirket, artırılmış gerçeklik başlıkları özelinde yeni bir platform inşa edecek.

    Meta ve MediaTek güçlerini birleştiriyor

    Dün gerçekleştirilen Summit 2023 etkinliğinde Meta ve MediaTek, AR özelinde yeni bir ortaklığa imza attığını duyurdu. İş birliği, yeni geliştirilecek bir platform ile her iki şirketin rekabet avantajını artırmayı amaçlıyor. Meta'nın AR başlıklarına güç verecek bu platform, performans, verimlilik ve gecikme süreleri anlamında önemli yükseltmeler sunacak.

    Kaçıranlar için Şu anki Ray-Ban Meta AR gözlükleri, Snapdragon AR1 Gen 1 yongası, kamera ve mikrofon ile destekleniyor. Bu cihaz önemli yeteneklere sahip olsa da, Meta'nın gelecek vizyonu için tam bir AR deneyimi sunmuyor. MediaTek ise bunun anahtarı olacak. Meta'nın AR ve VR alanında uzun süredir Qualcomm ile çalıştığını hatırlatalım. Dolayısıyla yeni duyuru, sektör için büyük bir sürpriz niteliği taşıyor.

    AR pazarına soluk getirebilir

    Etkinlik sırasında Meta Reality Labs Başkan Yardımcısı Jean Boufarhat, AR gözlüklerin gerçeğe dönüştürülmesi için "yeni bir platformun gerekliliğini'' vurguladı ve MediaTek'i "bunun anahtarı" olarak nitelendirdi. Ayrıca yetkili isim, ''bu alanda yüksek performansa, düşük güç tüketimine, düşük gecikme süresine ve gözlük form faktörünün içine sığacak kompakt bir tasarıma ihtiyaç duyulduğunu'' belirtti. Dolayısıyla yeni ortaklık, AR pazarına yeni bir soluk getirebilir.

    MediaTek yongalı AR gözlüklerin ne zaman tanıtılacağı veya özellikleri hakkında detaylar açıklanmadı. Ancak önceki sızıntılar, yeni nesil gözlüklerin kullanıcıların QR kodlarını taramasına, mesajları okumasına ve daha fazlasına olanak tanıyan yerleşik bir ''vizör'' ekranına sahip olacağını söylüyor. Bunun içinse en erken 2025 yılına işaret edilmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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