Meta ve MediaTek, AR özelinde güçlerini birleştiriyor

Tam Boyutta Gör Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, AR (Artırılmış Gerçeklik) alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de ABD'li dev, önde gelen yonga üreticilerinden MediaTek ile bir araya geldi. Her iki şirket, artırılmış gerçeklik başlıkları özelinde yeni bir platform inşa edecek.

Meta ve MediaTek güçlerini birleştiriyor

Dün gerçekleştirilen Summit 2023 etkinliğinde Meta ve MediaTek, AR özelinde yeni bir ortaklığa imza attığını duyurdu. İş birliği, yeni geliştirilecek bir platform ile her iki şirketin rekabet avantajını artırmayı amaçlıyor. Meta'nın AR başlıklarına güç verecek bu platform, performans, verimlilik ve gecikme süreleri anlamında önemli yükseltmeler sunacak.

Kaçıranlar için Şu anki Ray-Ban Meta AR gözlükleri, Snapdragon AR1 Gen 1 yongası, kamera ve mikrofon ile destekleniyor. Bu cihaz önemli yeteneklere sahip olsa da, Meta'nın gelecek vizyonu için tam bir AR deneyimi sunmuyor. MediaTek ise bunun anahtarı olacak. Meta'nın AR ve VR alanında uzun süredir Qualcomm ile çalıştığını hatırlatalım. Dolayısıyla yeni duyuru, sektör için büyük bir sürpriz niteliği taşıyor.

AR pazarına soluk getirebilir

Etkinlik sırasında Meta Reality Labs Başkan Yardımcısı Jean Boufarhat, AR gözlüklerin gerçeğe dönüştürülmesi için "yeni bir platformun gerekliliğini'' vurguladı ve MediaTek'i "bunun anahtarı" olarak nitelendirdi. Ayrıca yetkili isim, ''bu alanda yüksek performansa, düşük güç tüketimine, düşük gecikme süresine ve gözlük form faktörünün içine sığacak kompakt bir tasarıma ihtiyaç duyulduğunu'' belirtti. Dolayısıyla yeni ortaklık, AR pazarına yeni bir soluk getirebilir.

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MediaTek yongalı AR gözlüklerin ne zaman tanıtılacağı veya özellikleri hakkında detaylar açıklanmadı. Ancak önceki sızıntılar, yeni nesil gözlüklerin kullanıcıların QR kodlarını taramasına, mesajları okumasına ve daha fazlasına olanak tanıyan yerleşik bir ''vizör'' ekranına sahip olacağını söylüyor. Bunun içinse en erken 2025 yılına işaret edilmişti.

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