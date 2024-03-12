Meta’nın Ray-Ban akıllı gözlükleri artık “tur rehberi” olabilecek

Ray-Ban akıllı gözlükler gelişmeye devam ediyor
Geçtiğimiz yıl Ray-Ban'in Meta gözlüklerine yapay zeka destekli görsel arama özellikleri eklenmişti. Şimdi ise Meta, gözlüğün artık çeşitli lokasyonlardaki önemli noktaları tanımladığını ve gezginler için bir tür tur rehberi görevi görerek daha fazla bilgiye erişim sağladığını belirtiyor. Meta CTO'su Andrew Bosworth bir Threads gönderisinde, Golden Gate Köprüsü'nün neden turuncu olduğu sorusu gibi bir dizi örnek soru paylaşımından bulundu. Aşağıdaki X bağlantısından izleyebileceğiniz üzere CEO Mark Zuckerberg ise deneyimlerini paylaştı.
Her iki ismin örnekleri de Ray-Ban akıllık gözlüklerinin çok modlu yapay zeka yeteneklerini ortaya koyuyor. Gözlükler en güncel bilgileri veya genel olarak istenen bilgileri Bing Arama’dan alıyor. Bununla birlikte Ray-Ban akıllık gözlükleri şimdilik satışa sunulmuş değil ancak bekleme listesine kaydolarak bunlar erişmek mümkün. Benzer şekilde gözlüklerde çalışan özellikler ve yazılım da beta sürümde bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.