Meta’nın Ray-Ban akıllı gözlükleri artık “tur rehberi” olabilecek

Tam Boyutta Gör Meta’nın Ray-Ban akıllık gözlükleri bazıları için Quest ve Vision Pro gibi başlıklardan daha önde. Bu hem hafif olmaları hem de çevre ile etkileşimi sınırlamamalarından kaynaklanıyor. Öte yandan Meta, yeni özelliklerle Ray-Ban akıllı gözlüklerini geliştirmeye devam ediyor. Mevcut beta sürümünde yer alan yeni bir özellik sayesinde bu akıllı gözlükler artık yer işaretlerini tanımlayabiliyor ve tarif edebiliyor. Bu, halihazırda mevcut özelliklerle birleşince Meta’nın gözlüğünü bir tur rehberine dönüştürüyor.

Ray-Ban akıllı gözlükler gelişmeye devam ediyor

Geçtiğimiz yıl Ray-Ban'in Meta gözlüklerine yapay zeka destekli görsel arama özellikleri eklenmişti. Şimdi ise Meta, gözlüğün artık çeşitli lokasyonlardaki önemli noktaları tanımladığını ve gezginler için bir tür tur rehberi görevi görerek daha fazla bilgiye erişim sağladığını belirtiyor. Meta CTO'su Andrew Bosworth bir Threads gönderisinde, Golden Gate Köprüsü'nün neden turuncu olduğu sorusu gibi bir dizi örnek soru paylaşımından bulundu. Aşağıdaki X bağlantısından izleyebileceğiniz üzere CEO Mark Zuckerberg ise deneyimlerini paylaştı.

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Her iki ismin örnekleri de Ray-Ban akıllık gözlüklerinin çok modlu yapay zeka yeteneklerini ortaya koyuyor. Gözlükler en güncel bilgileri veya genel olarak istenen bilgileri Bing Arama’dan alıyor. Bununla birlikte Ray-Ban akıllık gözlükleri şimdilik satışa sunulmuş değil ancak bekleme listesine kaydolarak bunlar erişmek mümkün. Benzer şekilde gözlüklerde çalışan özellikler ve yazılım da beta sürümde bulunuyor.

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