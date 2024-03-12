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    Anlık Bildirim

    Meta’nın Ray-Ban akıllı gözlükleri artık “tur rehberi” olabilecek

    Meta, yeni özelliklerle Ray-Ban akıllı gözlüklerini geliştirmeye devam ediyor. Mevcut beta sürümüne eklenen yeni özellik ile çok modlu yapay zeka artık sizin tur rehberiniz olabilecek.
    Meta’nın Ray-Ban akıllık gözlükleri artık tur rehberi olacak Tam Boyutta Gör
    Meta’nın Ray-Ban akıllık gözlükleri bazıları için Quest ve Vision Pro gibi başlıklardan daha önde. Bu hem hafif olmaları hem de çevre ile etkileşimi sınırlamamalarından kaynaklanıyor. Öte yandan Meta, yeni özelliklerle Ray-Ban akıllı gözlüklerini geliştirmeye devam ediyor. Mevcut beta sürümünde yer alan yeni bir özellik sayesinde bu akıllı gözlükler artık yer işaretlerini tanımlayabiliyor ve tarif edebiliyor. Bu, halihazırda mevcut özelliklerle birleşince Meta’nın gözlüğünü bir tur rehberine dönüştürüyor.

    Ray-Ban akıllı gözlükler gelişmeye devam ediyor

    Geçtiğimiz yıl Ray-Ban'in Meta gözlüklerine yapay zeka destekli görsel arama özellikleri eklenmişti. Şimdi ise Meta, gözlüğün artık çeşitli lokasyonlardaki önemli noktaları tanımladığını ve gezginler için bir tür tur rehberi görevi görerek daha fazla bilgiye erişim sağladığını belirtiyor. Meta CTO'su Andrew Bosworth bir Threads gönderisinde, Golden Gate Köprüsü'nün neden turuncu olduğu sorusu gibi bir dizi örnek soru paylaşımından bulundu. Aşağıdaki X bağlantısından izleyebileceğiniz üzere CEO Mark Zuckerberg ise deneyimlerini paylaştı.

    Her iki ismin örnekleri de Ray-Ban akıllık gözlüklerinin çok modlu yapay zeka yeteneklerini ortaya koyuyor. Gözlükler en güncel bilgileri veya genel olarak istenen bilgileri Bing Arama’dan alıyor. Bununla birlikte Ray-Ban akıllık gözlükleri şimdilik satışa sunulmuş değil ancak bekleme listesine kaydolarak bunlar erişmek mümkün. Benzer şekilde gözlüklerde çalışan özellikler ve yazılım da beta sürümde bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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