Metal Gear hayranlarına müjde: Metal Gear Solid oyunları Steam’e gelebilir

Tam Boyutta Gör Hideo Kojima tarafından geliştirilen Metal Gear Solid serisi, oyun dünyasının en sevilen gizlilik odaklı yapımlarından olmayı başardı. Birçok yapıma da ilham kaynağı olan Metal Gear Solid’in ilk dört oyunu yalnızca Playstation sistemlerine özel olarak çıkış yapmıştı ancak görünüşe göre Konami, oyunları sonunda başka bir platforma getirecek.

Oops Leaks tarafından gelen bilgilere göre Konami, klasik Metal Gear Solid oyunlarını bu sene içerisinde Steam platformunda satışa sunacak. Oops Leaks, birçok farklı kaynaktan bunu duyduğunu belirtti ancak hangi oyunların ve oyunların hangi versiyonlarının Steam’e ekleneceğini bilmediğini belirtti.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ve Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, Steam platformunda da çıkış yapmıştı. Konami’nin ilk 4 oyunu da mağazaya eklemesi durumunda serinin hayranları, bütün hikâyeyi PC üzerinden oynayabiliyor olacak. Umarız Konami, Steam’e getireceği Metal Gear Solid oyunlarına ciddi güncellemeler yapar.

