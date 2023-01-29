Metal Gear hayranlarına müjde: Metal Gear Solid oyunları Steam’e gelebilir

Klasik Metal Gear Solid oyunları Steam’e geliyor olabilir
Oops Leaks tarafından gelen bilgilere göre Konami, klasik Metal Gear Solid oyunlarını bu sene içerisinde Steam platformunda satışa sunacak. Oops Leaks, birçok farklı kaynaktan bunu duyduğunu belirtti ancak hangi oyunların ve oyunların hangi versiyonlarının Steam’e ekleneceğini bilmediğini belirtti.
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ve Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, Steam platformunda da çıkış yapmıştı. Konami’nin ilk 4 oyunu da mağazaya eklemesi durumunda serinin hayranları, bütün hikâyeyi PC üzerinden oynayabiliyor olacak. Umarız Konami, Steam’e getireceği Metal Gear Solid oyunlarına ciddi güncellemeler yapar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?