The Last of Us'ın ikinci sezonu duyuruldu

Gelmiş geçmiş en başarılı oyun stüdyolarından sayılan Naughty Dog, HBO ile anlaşarak The Last of Us serisini yeni bir kitleye getirmeyi başardı. Yalnızca iki bölüm yayınlayarak milyonların dikkatini çeken dizinin ikinci sezonuna resmen onay verildi.
İkinci sezon, The Last of Us Part 2’nin hikayesini anlatacak
Geçtiğimiz saatlerde HBO Max ve The Last of Us ekibi, dizinin ikinci sezonunun geleceğini resmen onayladı. Hemen ardından dizinin ve oyunun yaratıcılarından olan Neil Druckmann, ikinci sezonun Part 2’de yaşanan olayları anlatacağını doğruladı. Ancak Part 2’nin ilk oyuna göre çok daha uzun ve detaylı olduğu düşünüldüğünde hikâye ikinci sezonun dışına da uzayabilir. Bakalım HBO, dizinin ikinci sezonunda oyunun hikayesinden ne kadar ayrılacak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?