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    The Last of Us'ın ikinci sezonu duyuruldu

    Naughty Dog’un The Last of Us serisinden uyarlanan HBO Max dizisi The Last of Us, ikinci sezon için yenilendi. İkinci sezon, ikinci oyunun hikayesine odaklanacak.
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    The Last of Us dizisinin ikinci sezonu duyuruldu Tam Boyutta Gör

    Gelmiş geçmiş en başarılı oyun stüdyolarından sayılan Naughty Dog, HBO ile anlaşarak The Last of Us serisini yeni bir kitleye getirmeyi başardı. Yalnızca iki bölüm yayınlayarak milyonların dikkatini çeken dizinin ikinci sezonuna resmen onay verildi.

    İkinci sezon, The Last of Us Part 2’nin hikayesini anlatacak

    Geçtiğimiz saatlerde HBO Max ve The Last of Us ekibi, dizinin ikinci sezonunun geleceğini resmen onayladı. Hemen ardından dizinin ve oyunun yaratıcılarından olan Neil Druckmann, ikinci sezonun Part 2’de yaşanan olayları anlatacağını doğruladı. Ancak Part 2’nin ilk oyuna göre çok daha uzun ve detaylı olduğu düşünüldüğünde hikâye ikinci sezonun dışına da uzayabilir. Bakalım HBO, dizinin ikinci sezonunda oyunun hikayesinden ne kadar ayrılacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 1 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 2 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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