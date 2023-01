The Last of Us'ın ikinci sezonu duyuruldu

Gelmiş geçmiş en başarılı oyun stüdyolarından sayılan Naughty Dog, HBO ile anlaşarak The Last of Us serisini yeni bir kitleye getirmeyi başardı. Yalnızca iki bölüm yayınlayarak milyonların dikkatini çeken dizinin ikinci sezonuna resmen onay verildi.

The Last of Us 3 ve Uncharted 5 gelecek mi? 1 gün önce eklendi

İkinci sezon, The Last of Us Part 2’nin hikayesini anlatacak

Geçtiğimiz saatlerde HBO Max ve The Last of Us ekibi, dizinin ikinci sezonunun geleceğini resmen onayladı. Hemen ardından dizinin ve oyunun yaratıcılarından olan Neil Druckmann, ikinci sezonun Part 2’de yaşanan olayları anlatacağını doğruladı. Ancak Part 2’nin ilk oyuna göre çok daha uzun ve detaylı olduğu düşünüldüğünde hikâye ikinci sezonun dışına da uzayabilir. Bakalım HBO, dizinin ikinci sezonunda oyunun hikayesinden ne kadar ayrılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

The Last of Us dizisinin ikinci sezonu duyuruldu