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    Anlık Bildirim

    Microsoft'a tepki yağıyor: Xbox oyuncuları konsollarını satmaya başladı!

    Microsoft'un Xbox özel oyunlarını PS5'e getireceğini duyurmasının ardından birçok kişi, Microsoft'u boykot etme kararı aldıklarını paylaştı. Aralarında konsollarını satanlar da var!
    xbox oyuncuları microsoft boykot Tam Boyutta Gör
    Microsoft, geçtiğimiz günlerde Starfield, Indiana Jones, Great Circle gibi Xbox’a çıkış yapan özel oyunların PS5’e geleceğini duyurmuştu. Bu karar, birçok sadık Xbox hayranı şok oldu. Microsoft’u eleştiri yağmuruna tutan Xbox oyuncuları, sosyal medya üzerinden konsollarını satma kararı aldıklarını söyledi.

    Xbox'a özel oyunlar PS5'e geliyor!

    Microsoft’un özel oyunları PS5’e getirme kararı birçok kişiyi sinirlendirdi. Çoğu kişi için Xbox’ı seçmenin ana nedeni, Xbox’a özel oyunlar. Pek çok oyuncu, Microsoft’un bu beklenmedik kararının ardından şirketin kendilerini umursamadığını düşünüyor. Bazıları protesto amacıyla konsollarını satma ve Xbox Game Pass aboneliklerini iptal etme kararı bile oldu.

    Phil Spencer: Sizi dinliyoruz!

    Bu kararın Xbox ve Microsoft’un geleceğini nasıl etkileyeceği belirsiz ancak Microsoft’tan Phil Spencer, kullanıcıları dinlediklerini belirterek önümüzdeki hafta Xbox'ın geleceğine ilişkin vizyonları hakkında daha fazla detayı paylaşacakları bir etkinlik planı olduğunu söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    2240 kez okundu.
    13 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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    kültür mantarı çiğ yenir mi zar nerede satılır arabada ceset torbası taşımak zorunlu mu ayakkabıyı kalıba koymak işe yarar mı mazda 3 yorum

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