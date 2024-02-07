Microsoft'a tepki yağıyor: Xbox oyuncuları konsollarını satmaya başladı!

Xbox'a özel oyunlar PS5'e geliyor!
Microsoft’un özel oyunları PS5’e getirme kararı birçok kişiyi sinirlendirdi. Çoğu kişi için Xbox’ı seçmenin ana nedeni, Xbox’a özel oyunlar. Pek çok oyuncu, Microsoft’un bu beklenmedik kararının ardından şirketin kendilerini umursamadığını düşünüyor. Bazıları protesto amacıyla konsollarını satma ve Xbox Game Pass aboneliklerini iptal etme kararı bile oldu.
Phil Spencer: Sizi dinliyoruz!
Bu kararın Xbox ve Microsoft’un geleceğini nasıl etkileyeceği belirsiz ancak Microsoft’tan Phil Spencer, kullanıcıları dinlediklerini belirterek önümüzdeki hafta Xbox'ın geleceğine ilişkin vizyonları hakkında daha fazla detayı paylaşacakları bir etkinlik planı olduğunu söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
259 Kişi Okuyor (24 Üye, 235 Misafir) 64 Masaüstü 195 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
2240 kez okundu.
13 kişi, toplam 17 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, xbox ve