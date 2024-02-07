Microsoft'a tepki yağıyor: Xbox oyuncuları konsollarını satmaya başladı!

Tam Boyutta Gör Microsoft, geçtiğimiz günlerde Starfield, Indiana Jones, Great Circle gibi Xbox’a çıkış yapan özel oyunların PS5’e geleceğini duyurmuştu. Bu karar, birçok sadık Xbox hayranı şok oldu. Microsoft’u eleştiri yağmuruna tutan Xbox oyuncuları, sosyal medya üzerinden konsollarını satma kararı aldıklarını söyledi.

Xbox’a özel olan Starfield ve Indiana Jones, PS5 yolunda 2 gün önce eklendi

Xbox'a özel oyunlar PS5'e geliyor!

Microsoft’un özel oyunları PS5’e getirme kararı birçok kişiyi sinirlendirdi. Çoğu kişi için Xbox’ı seçmenin ana nedeni, Xbox’a özel oyunlar. Pek çok oyuncu, Microsoft’un bu beklenmedik kararının ardından şirketin kendilerini umursamadığını düşünüyor. Bazıları protesto amacıyla konsollarını satma ve Xbox Game Pass aboneliklerini iptal etme kararı bile oldu.

Phil Spencer: Sizi dinliyoruz!

Bu kararın Xbox ve Microsoft’un geleceğini nasıl etkileyeceği belirsiz ancak Microsoft’tan Phil Spencer, kullanıcıları dinlediklerini belirterek önümüzdeki hafta Xbox'ın geleceğine ilişkin vizyonları hakkında daha fazla detayı paylaşacakları bir etkinlik planı olduğunu söyledi.

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