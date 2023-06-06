Microsoft’a çocuk gizliliği için yüklü miktarda para cezası verildi

Microsoft'a 20 milyon dolar ceza
Microsoft, FTC tarafından yöneltilen ve şirketin COPPA yasasını ihlal ettiği yönündeki suçlamaları çözmek için 20 milyon dolar ödemek zorunda kalacak. Teknoloji devi, reşit olmayan Xbox kullanıcılarının bilgilerini toplamak ve ebeveynlerinin izni olmadan da bu verileri saklamakla suçlandı. Xbox oyunlarını oynayabilmek ve Xbox Live gibi hizmetleri kullanabilmek için kullanıcıların bir hesaba kaydolmaları ve tam adları, e-posta adresleri ve doğum yerleri de dahil olmak üzere kişisel bilgilerini vermeleri gerekiyor.
Xbox Player Services CVP'si Dave McCarthy bir blog yazısında, Microsoft'un ebeveynleri tarafından tamamlanmamış çocuk hesaplarını kasıtlı olarak tutmadığını söyledi. Şirketin soruşturma sırasında verilerin tutulmasına neden olan teknik bir aksaklık bulduğunu ve mühendislik ekibinin sorunu giderdikten sonra etkilenen çocukların verilerini sildiğini söyledi. "Veriler hiçbir zaman kullanılmadı, paylaşılmadı ya da paraya dönüştürülmedi" diye ekledi.
FTC, Microsoft'un, ebeveynlerinin hesap oluşturma işlemlerini tamamlamaması halinde çocuklardan topladığı tüm kişisel bilgileri iki hafta içinde silecek bir sistem kurmasını da talep ediyor. Ayrıca, paylaşılan kişisel bilgilerin bir çocuğa ait olması halinde, COPPA tarafından korunabilmesi için şirketin video oyunu yayıncılarını bilgilendirmesini istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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