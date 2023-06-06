Microsoft’a çocuk gizliliği için yüklü miktarda para cezası verildi

Tam Boyutta Gör ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft'un Xbox konsolları ve hizmetlerinde çocuklardan kişisel bilgi toplanması nedeniyle ceza ödeyeceğini açıkladı. FTC'ye göre Microsoft, Xbox hizmetinde çocukların kişisel bilgilerini ebeveynlerinden izin almadan toplayarak ve bu kişisel bilgileri saklayarak "Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasasını" (COPPA) ihlal etti.

Microsoft'a 20 milyon dolar ceza

Microsoft, FTC tarafından yöneltilen ve şirketin COPPA yasasını ihlal ettiği yönündeki suçlamaları çözmek için 20 milyon dolar ödemek zorunda kalacak. Teknoloji devi, reşit olmayan Xbox kullanıcılarının bilgilerini toplamak ve ebeveynlerinin izni olmadan da bu verileri saklamakla suçlandı. Xbox oyunlarını oynayabilmek ve Xbox Live gibi hizmetleri kullanabilmek için kullanıcıların bir hesaba kaydolmaları ve tam adları, e-posta adresleri ve doğum yerleri de dahil olmak üzere kişisel bilgilerini vermeleri gerekiyor.

Tam Boyutta Gör 2021 yılına kadar kullanıcılardan telefon numaraları ve Microsoft'un reklam politikasını kabul etmeleri de isteniyordu. FTC, Microsoft'un 13 yaşından küçük kullanıcılardan yalnızca kişisel bilgilerini verdikten sonra ebeveynlerinin hesap oluşturma işlemini tamamlamalarını istediğini tespit etti. Görünüşe göre, 2015'ten 2020'ye kadar Microsoft, ebeveynleri kayıt işlemini tamamlamamış olsa bile reşit olmayan kullanıcılardan veri topladı ve sakladı. COPPA kapsamında, çevrimiçi hizmetler ve web siteleri, çocukların kişisel bilgilerini kullanmadan önce ebeveyn izni almak zorunda.

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Xbox Player Services CVP'si Dave McCarthy bir blog yazısında, Microsoft'un ebeveynleri tarafından tamamlanmamış çocuk hesaplarını kasıtlı olarak tutmadığını söyledi. Şirketin soruşturma sırasında verilerin tutulmasına neden olan teknik bir aksaklık bulduğunu ve mühendislik ekibinin sorunu giderdikten sonra etkilenen çocukların verilerini sildiğini söyledi. "Veriler hiçbir zaman kullanılmadı, paylaşılmadı ya da paraya dönüştürülmedi" diye ekledi.

FTC, Microsoft'un, ebeveynlerinin hesap oluşturma işlemlerini tamamlamaması halinde çocuklardan topladığı tüm kişisel bilgileri iki hafta içinde silecek bir sistem kurmasını da talep ediyor. Ayrıca, paylaşılan kişisel bilgilerin bir çocuğa ait olması halinde, COPPA tarafından korunabilmesi için şirketin video oyunu yayıncılarını bilgilendirmesini istiyor.

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