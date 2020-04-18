Microsoft, Bing Wallpaper uygulamasını kullanıma sundu

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Bildiğiniz üzere Bing arama motoru ana sayfasındaki arka plan görüntüsü günlük olarak yenileniyor ve birçok kişi bu resimleri masaüstünde duvar kağıdı olarak kullanıyor. Microsoft bu işlemi pratikleştirecek Bing Wallpaper adlı bir uygulama yayınladı.

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Buraya tıklayarak şirketin resmi web sayfasından indirebileceğiniz uygulamanın kullanımı çok basit. Sisteminize kurduktan sonra Bing ana sayfasındaki görüntüyü masaüstü duvar kağıdınız olarak ayarlıyor. Daha sonra her gün otomatik olarak güncelliyor.

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Görüntülerle ilgili bilgiler de sunuyor

Bing Wallpaper koleksiyonunda dünyanın dört bir yanında çekilmiş etkileyici görüntüler yer alıyor. Dilerseniz görev çubuğuna eklenen Bing Wallpaper simgesine tıklayarak daha önceki duvar kağıtlarına da dönebiliyorsunuz. Ayrıca bu kısımda fotoğrafların nerede çekildikleri hakkında bilgiler de bulunuyor.

https://www.microsoft.com/en-us/bing/bing-wallpaper

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