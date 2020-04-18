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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Bing Wallpaper uygulamasını kullanıma sundu

    Yazılım devi Microsoft, Bing arama motorunun günlük olarak değişen arka plan resimlerini masaüstü duvar kağıdı olarak ayarlamaya yarayan kullanışlı bir uygulama yayınladı.
    52 dk.
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft, Bing Wallpaper uygulamasını kullanıma sundu
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    Bildiğiniz üzere Bing arama motoru ana sayfasındaki arka plan görüntüsü günlük olarak yenileniyor ve birçok kişi bu resimleri masaüstünde duvar kağıdı olarak kullanıyor. Microsoft bu işlemi pratikleştirecek Bing Wallpaper adlı bir uygulama yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Dünya'nın sağlığı için 'Gezegensel Bilgisayar' projesini açıkladı"

    Buraya tıklayarak şirketin resmi web sayfasından indirebileceğiniz uygulamanın kullanımı çok basit. Sisteminize kurduktan sonra Bing ana sayfasındaki görüntüyü masaüstü duvar kağıdınız olarak ayarlıyor. Daha sonra her gün otomatik olarak güncelliyor.

    Microsoft, Bing Wallpaper uygulamasını kullanıma sundu
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    Görüntülerle ilgili bilgiler de sunuyor

    Bing Wallpaper koleksiyonunda dünyanın dört bir yanında çekilmiş etkileyici görüntüler yer alıyor. Dilerseniz görev çubuğuna eklenen Bing Wallpaper simgesine tıklayarak daha önceki duvar kağıtlarına da dönebiliyorsunuz. Ayrıca bu kısımda fotoğrafların nerede çekildikleri hakkında bilgiler de bulunuyor.



    https://www.microsoft.com/en-us/bing/bing-wallpaper Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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