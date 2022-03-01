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    Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın oğlu Zain, 26 yaşında hayatını kaybetti

    Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın oğlu Zain Nadella, 26 yaşında hayata gözlerini yumdu.                                                                         
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    Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın oğlu Zain, 26 yaşında öldü
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    Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Satya Nadella'nın oğlu Zain Nadella, 26 yaşında yaşamını yitirdi. Serebral palsi hastası olarak dünyaya gelen Zain, yaşadığı süre boyunca Seattle Children's çocuk hastanesi'nde tedavi gördü.

    Zain Nadella'nın ölümü haberi Microsoft tarafından şirket çalışanlarına gönderilen bir e-posta ile duyuruldu. Satya Nadella, Microsoft'ta göreve geldiği 2014 yılından bu yana engelli bireylere hitap eden ürünler geliştirilmesine özen göstermişti.

    Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın oğlu Zain, 26 yaşında öldü
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    "Neşeli kişiliği ile hatırlanacak"

    Seattle Children's hastanesinin CEO'su Jeff Sperring konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Zain her zaman harika müzik zevki, kocaman gülümsemesi ve ailesine ve onu seven herkese getirdiği neşe ile hatırlanacak” dedi.

    Nadella ailesi geçen yıl, nörobilim ve akıl sağlığı alanındaki araştırmalarını desteklemek için Seattle Children's hastanesine 15 milyon dolar gibi yüklü miktarda bir bağışta bulunmuştu.

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    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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