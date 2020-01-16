Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını başlattı

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Microsoft, Google'ın Chromium açık kaynak projesine dayanan yeni Edge tarayıcısını başlattı. Windows ve macOS için yayınlanan Microsoft Edge, 90'dan fazla dil desteğine sahip. Güncellenmiş Edge tarayıcısı; Chrome uzantıları, kullanıcı profilleri ve web'de daha hızlı gezinme desteği sunuyor.

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Chrome uzantı desteği muhtemelen çoğu kullanıcı için en önemli özelliktir. Varsayılan olarak, Edge uygulamasına taşınan uzantılar Microsoft Store'dan indirilebilir. Microsoft Edge ayrıca, Chrome Web Mağazası'ndan Chrome uzantılarını almak için "Diğer mağazalardan uzantılara izin ver" seçeneğine de sahiptir.

Ayrıca Bkz. "Wikipedia sonunda Türkiye'de yeniden erişime açıldı"

Edge'in kendisini Chrome'dan ayırdığı yer olarak, gizliliği varsayılan olarak korumanıza yardımcı olan yerleşik izleme korumalarındadır ve Koleksiyonlar gibi webdeki resimleri ve sayfaları kolayca düzenlemenizi sağlayan özellikler gösteriliyor.

Microsoft Edge'i buradan indirebilirsiniz

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