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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını başlattı

    Microsoft, Edge tarayıcısının yeni, Chromium tabanlı sürümünü kullanıma sürdü. Yeni Edge tarayıcısı, Microsoft'un desteğini çektiğini açıkladığı Windows 7'de de kullanılabilecek.
    6 gün
    4,3b
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    24
    Tarayıcılar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını başlattı
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    Microsoft, Google'ın Chromium açık kaynak projesine dayanan yeni Edge tarayıcısını başlattı. Windows ve macOS için yayınlanan Microsoft Edge, 90'dan fazla dil desteğine sahip. Güncellenmiş Edge tarayıcısı; Chrome uzantıları, kullanıcı profilleri ve web'de daha hızlı gezinme desteği sunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı sızdırıldı

    Chrome uzantı desteği muhtemelen çoğu kullanıcı için en önemli özelliktir. Varsayılan olarak, Edge uygulamasına taşınan uzantılar Microsoft Store'dan indirilebilir. Microsoft Edge ayrıca, Chrome Web Mağazası'ndan Chrome uzantılarını almak için "Diğer mağazalardan uzantılara izin ver" seçeneğine de sahiptir.

    Ayrıca Bkz. "Wikipedia sonunda Türkiye'de yeniden erişime açıldı"

    Edge'in kendisini Chrome'dan ayırdığı yer olarak, gizliliği varsayılan olarak korumanıza yardımcı olan yerleşik izleme korumalarındadır ve Koleksiyonlar gibi webdeki resimleri ve sayfaları kolayca düzenlemenizi sağlayan özellikler gösteriliyor.

    Microsoft Edge'i buradan indirebilirsiniz



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    darkaura 6 gün en beğenilen
    dunyadaki pclerin %80ni windows kullanirken ve windows kendi tarayicin ile on yuklu gelirken, tarayici rekabetini bu sekilde kaybetmek, rakibinin altyapisini kullanmak zorunda kalmak... bunu ancak microsoft gibi vizyon ozurlu bir sirket basarabilir.
    dunyadaki pclerin %80ni windows kullanirken ve windows kendi tarayicin ile on yuklu gelirken, tarayici rekabetini bu sekilde kaybetmek, rakibinin altyapisini ku...
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    1 Yanıt Yanıtla +29
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    okayynn 6 gün
    Opera dışında tarayıcı kullanan varsa acilen bırakmalı xD
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    general4242 6 gün darkaura
    Karşıdaki firma google yalnız.

    Fasa fiso bir şirket değil.

    Yıllardır gelistirmisler deneyim sahibi olmuşlar.

    Microsoft dunyadaki en yaygin isletim sistemini uretiyor diye en iyi tarayıciyi da üretebilecek diye bir şey yok.

    Başından beri mühendislerini tarayici işine ayirsaydi yine gecemeyecekti google chromeyi belki.
    Karşıdaki firma google yalnız. Fasa fiso bir şirket değil. Yıllardır gelistirmisler deneyim sahibi olmuşlar. Microsoft dunyadaki en yayg...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    ..
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    DH Misafiri 2 gün
    Haberde bahsedilen tarayıcı
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    Question-X 5 gün
    Yeni çıkmış olmasına karşın oldukça başarılı , yapılan testlerde genel olarak 1. sırada , yeni standard olması söz konusu.

    venturebeat.com/...
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    01myavuz 5 gün
    Güncelleme ile otomatik gelmiş.
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    dostum kertenkele 5 gün
    Win 10 için en hafif kasmayan yormayan tarayıcı hangisidir
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    FatihAsl 5 gün
    Sırada Linux çekirdekli windows var ise şaşırmam. ARM işlemcili 7x24 online bilgisayar için en iyi yol bu
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    SKYFALL 5 gün
    Guncelleme falan gelse iyi olurdu aslinda.
    Manuel mi kurmamiz gerekiyor?
    Kurulum esnasinda edge otomatik olarak guncellenecek mi yoksa eski edge yine kaliyor mi?
    1 Yanıt Yanıtla
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    DoubleDragon 5 gün SKYFALL
    Benden çok yaşayacaksın. Ben de bunu soracaktım ki benden önce davranmışsın.
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    esmerbuyucu 6 gün
    Firefox'un kullanıcı sayısında artış olur herhalde bu haberle.
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    snowtger 6 gün
    Opera GX + Firefox gayet yeterli benim için. Özellikle Firefox'daki Görüntü içinde Görüntü özelliği efsane. Kusursuz ve hemen hemen tüm video sitelerinde çalışıyor.
    Firefox VPN hizmeti de gayet hızlı.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Thingol 6 gün snowtger
    Firefox'un Picture in Picture özelliği muhteşem olmuş gerçekten
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    mert1907 6 gün
    Microsoft ve Google tabi ki iki yazılım devi firma ancak Microsoft'un dünyada ki bilgisayarların neredeyse tamamında kullanılan bir işletim sistemine sahip olarak tarayıcı konusunda bu kadar geride kalması gerçekten ilginç. Google dünyada ki arama altyapısını domine ettiği için Chrome'un bu kadar popüler olması şaşılacak bir durum değil. Her zaman söylerim; Microsoft bu piyasada tekel olduğu için belkide varlığını sürdürüyor çünkü yazılım konusunda hatalar yapsa bile bir şekilde bu tekelliğini kullanarak avantaj sağladığı için hala varoluyor. Ancak ne olursa olsun milyonlarca bilgisayarda yüklü olan bir işletim sistemine sahip bir firma rakip firmanın altyapısını kullanarak tarayıcısını geliştiriyorsa gerçekten burada kendisini sorgulaması gerekiyor. Bir yandan ise kullanıcı alışkanlıklarına baktığımız da bu hamleleri beni şaşırtmıyor sonuçta alışkanlıklara ayak uydurmaları lazım. Tıpkı mobil dünya da kendi sistemlerini sonlandırıp Android'e yazılım geliştirerek kendi sistemini kullanan kullanıcılara oraya geçin dedikleri gibi.
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    4316 kez okundu.
    18 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, microsoft edge ve
    6 etiket daha microsoft edge chromium Tarayıcılar Yazılım Bahtiyar Ergülü Popüler MPopüler
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